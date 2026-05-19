ATP Amburgo 2026, Altmaier elimina Shelton. Avanti Darderi e Auger-Aliassime, fuori Cobolli

Giornata in chiaroscuro per il tennis italiano nell’ATP 500 di Amburgo. Da una parte la vittoria all’esordio di Luciano Darderi e dall’altra la brutta sconfitta di Flavio Cobolli. Darderi ha superato in due set l’argentino Roman Andres Burruchaga con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco e adesso affronterà il tedesco Yannick Hanfmann.

Purtroppo esce di scena il campione in carica Flavio Cobolli. Il romano non è mai riuscito ad entrare in partita contro il peruviano Ignacio Buse, perdendo per 6-2 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Il tennista sudamericano se la vedrà ora al secondo turno con il ceco Jakub Mensik, che ieri aveva battuto il padrone di casa Jan-Lennard Struff.

Buona la prima per Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero uno. Il canadese ha sconfitto in due set il ceco Vit Kopriva per 7-5 6-1 e in un’ora e venticinque minuti di gioco e se la vedrà ora con l’americano Aleksander Kovacevic, che ha sconfitto il qualificato francese Arthur Gea per 6-2 7-6.

Si sono poi disputati in serata già due match del secondo turno. La sfida tra Tommy Paul e Tomas Martin Etcheverry è stata interrotta ad inizio terzo set per oscurità; mentre nell’altra partita è arrivata la splendida vittoria di Daniel Altmaier su Ben Shelton. Il tedesco elimina così la seconda testa di serie, imponendosi in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco.

RISULTATI ATP AMBURGO 2026 (19 MAGGIO)

Buse (Per) b. Cobolli (Ita) 6-2 7-5

Kovacevic (Usa) b. Gea (Fra) 6-2 7-6

Darderi (Ita) b. Burruchaga (Arg) 6-3 7-6

Auger-Aliassime (Can) b. Kopriva (Cze) 7-5 6-1

Khachanov (Rus) b. Gaston (Fra) 3-6 6-3 7-6

Humbert (Fra) b. Engel (Ger) 6-3 3-6 7-6

Altmaier (Ger) b. Shelton (Usa) 4-6 7-6 6-4

Paul (Usa) – Etcheverry (Arg) 6-7 7-6 interrotta