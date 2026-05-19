Flavio Cobolli perde 450 punti nel ranking ATP: Luciano Darderi potrebbe sorpassarlo ad Amburgo

Flavio Cobolli è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Amburgo, crollando con il punteggio di 6-2, 7-5 sulla terra rossa della località tedesca. Il momento è complicato per il 24enne romano, che settimana scorsa perse ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia per mano dell’argentino Thiago Agustin Tirante, anche se non bisogna dimenticarsi dei quarti di finale raggiunti al Masters 1000 di Madrid (perse il 30 aprile per mano del tedesco Alexander Zverev).

Il tennista italiano non è riuscito a onorare la cambiale da 500 punti, derivanti dal successo conseguito dodici mesi fa sul mattone tritato titonico, e ha lasciato sul piatto in un colpo solo ben 450 punti. Al momento Flavio Cobolli ha perso due posizioni nel ranking ATP virtuale ed è scivolato in 14ma posizione con 2.340 punti all’attivo, ma ora quattro avversari potrebbero virtualmente superarlo in base ai risultati dei tornei in programma durante questa settimana.

Il russo Karen Khachanov opererebbe il sorpasso in caso di quarti di finale ad Amburgo, Luciano Darderi avrebbe bisogno della semifinale in Germania, il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Frances Tiafoe dovrebbero alzare al cielo i trofei (rispettivamente a Ginevra e in terra tedesca). Flavio Cobolli rischia dunque di perdere lo status di numero 3 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti se Luciano Darderi riuscirà a vincere le prossime due partite( contro il tedesco Hanfmann e poi contro il vincente di Davidovoch Fokina-De Minaur).