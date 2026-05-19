ATP Ginevra 2026, Ruud esordisce con una vittoria. Avanti anche Munar e Popyrin

Si sono completati quasi tutti i match del primo turno nell’ATP 250 di Ginevra. Dopo la finale raggiunta agli Internazionali di Roma, Casper Ruud ha cominciato il suo cammino sulla terra rossa elvetica. Il norvegese ha superato all’esordio l’americano Jenson Brooksby con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e mezza di gioco.

Nel prossimo turno Ruud, che è testa di serie numero sei, affronterà Rapahel Collignon. Il belga ha sconfitto il francese Adrian Mannarino in due set per 6-3 7-6 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Comincia bene anche lo spagnolo Jaume Munar, che non ha avuto troppi problemi contro l’americano Nishesh Basavareddy con un perentorio 6-0 6-3 in un’ora e quattordici minuti di gioco. Munar se la vedrà ora con l’argentino Francisco Comesana. Vittoria sofferta per l’australiano Alexei Popyrin, che ha superato il qualificato francese Clement Tabur per 7-6 6-7 6-4 dopo una battaglia di oltre tre ore di gioco e adesso affronterà l’americano Taylor Fritz, testa di serie numero uno.

RISULTATI ATP GINEVRA 2026 (19 MAGGIO)

Popyrin (Aus) b. Tabur (Fra) 7-6 6-7 6-4

Munar (Esp) b. Basavareddy (Usa) 6-0 6-3

Ruud (Nor) b. Brooksby (Usa) 6-3 7-5

Collignon (Bel) b. Mannarino (Fra) 6-3 7-6