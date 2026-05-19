Fognini: ” Domenica Sinner ha scritto la storia del tennis italiano”

Nel coro di coloro che si sono uniti alle celebrazioni di un evento storico, il ritorno alla vittoria di un giocatore italiano agli Internazionali d’Italia a cinquant’anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta, non poteva non essere presente Fabio Fognini. Il ligure, con un video sui proprio profili social, ha celebrato il trionfo di Sinner a Roma.

Il ligure ha commentato così l’impresa di Sinner: “Che belle settimane di tennis abbiamo vissuto a Roma. Jannik Sinner conquista il torneo 50 anni dopo Adriano Panatta e continua a scrivere record su record. Career Golden Masters completato: insieme a lui solo Novak Djokovic”

Fognini continua nella sua analisi: “34 partite senza perdere nei Masters 1000: si presente a Parigi da favorito. Però la cosa che mi ha colpito di più, oltre alla bellezza e alle emozioni vissute da Jannik di fronte alla sua famiglia, ai suoi amici e tutti gli appassionati, è che questo giorno lo ricorderemo per sempre perché ha scritto la storia del nostro sport, del tennis italiano“.

Un pensiero non può non essere rivolto anche a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, trionfatori nel torneo di doppio: “Per non dimenticare, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio. Che dire: abbiamo vissuto momenti splendidi, 15 giorni di fantastico tennis” .