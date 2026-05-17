VIDEO Sinner-Ruud 6-4, 6-4: la sintesi dell’indimenticabile finale a Roma

Si è conclusa con il trionfo di Jannik Sinner la finale degli Internazionali di Roma 2026. Sul campo centrale del Foro Italico, il numero uno del mondo ha regolato in due set (6-4 6-4) il norvegese Casper Ruud, alzando sotto il cielo di Roma un trofeo che mancava all’Italia da 50 anni (l’ultima volta fu Adriano Panatta a vincerlo). L’altoatesino sale così a quota sei successi consecutivi nei Masters 1000, nessuno ha mai raggiunto un risultato del genere nella storia del tennis.

Sinner, dopo aver subito il break in avvio di partita, ha subito ripreso in mano le redini del match fino al break che gli ha di fatto consegnato il primo set. Nella seconda partita il quattro volte vincitore Slam ha breakkato subito il norvegese, tenendo tutti i turni di battuta fino al momento decisivo al termine del quale ha chiuso la partita scatenando l’urlo del pubblico italiano.

Sinner completa così in tre anni la collezione dei Masters 1000, aggiungendo in bacheca quello forse più importante, nel suo Paese. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti di una partita che è già entrata di diritto nella storia dello sport italiano.