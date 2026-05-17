Quando torna Sinner? I giorni di riposo prima del Roland Garros e le possibili date del debutto

Da sabato 7 marzo a domenica 17 maggio, dunque in due mesi e dieci giorni, Jannik Sinner ha giocato e vinto 29 partite, conquistando così cinque Masters 1000 consecutivi (primo tennista della storia a riuscirci): sei affermazioni a Indian Wells e Miami; cinque sigilli a Montecarlo; sei successi a Madrid e a Roma. Un filotto epocale e che non ha eguali nella storia: prima il mitico Sunshine Double sul cemento statunitense, poi la tripletta sulla terra rossa europea, a dimostrazione di una superiorità decisamente schiacciante.

Il fuoriclasse altoatesino ha preso il largo nel ranking ATP, distanziando sensibilmente il grande rivale Carlos Alcaraz, che sta scontando un periodo di stop a causa di un infortunio e che non sarà della partita nemmeno al Roland Garros, il secondo Slam della stagione che andrà in scena sul mattone tritato di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Proprio l’evento nella capitale francese sarà il prossimo grande obiettivo del nostro portacolori, che cercherà di conquistare l’unico Slam che manca al suo glorioso palmares.

Jannik Sinner si prenderà qualche meritato giorno di riposo dopo il durissimo tour de force che ha animato questa primavera e poi tornerà in scena in occasione del Roland Garros, dove lo scorso anno perse la finale contro Alcaraz, tra l’altro non riuscendo a concretizzare tre match-point consecutivi. Il nostro portacolori esordirà in una giornata tra domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 maggio: scopriremo il giorno esatto della sua prima apparizione tra venerdì e sabato, quando verrà comunicata la distribuzione dei match tra i tre giorni riservati al primo turno. Il sorteggio del tabellone avverrà giovedì 21 maggio alle ore 14.00.

QUANDO TORNA JANNIK SINNER? DATE PROSSIMO TORNEO

Roland Garros, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi: da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno.

Jannik Sinner debutterà al primo turno in una di queste giornate: o domenica 24, o lunedì 25 o martedì 26 maggio.