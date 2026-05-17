Casper Ruud incorona Sinner e poi scherza: “Norvegia-Italia a calcio è un po’ diversa…”

Si concludono con il trionfo di Jannik Sinner gli Internazionali di Roma 2026. Nella finale conclusa pochi minuti fa sul campo centrale del Foro Italico, il numero uno del mondo ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud per 6-4 6-4, alzando sotto il cielo di Roma un trofeo che mancava all’Italia da 50 anni. L’altoatesino conquista anche il sesto Masters 1000 consecutivo, raggiungendo un record storico per il tennis.

Nel corso della premiazione, lo stesso Casper Ruud ha voluto elogiare Sinner per i risultati ottenuti in questa stagione: “Per prima cosa voglio congratularmi con Jannik (Sinner, n.d.r.) per il suo primo titolo qui. È difficile descrivere con parole anche per chi gioca a tennis quello che stai facendo. È un onore vederti giocare e condividere il campo con te in questa bellissima arena nel Masters 1000 di casa. Congratulazioni a te di aver fatto la storia per la tua Nazione”.

Il norvegese ha poi continuato: “Voglio rivolgere anche un ringraziamento al mio team. È stato un anno molto interessante per me dentro e fuori del campo. Io e la mia fidanzata abbiamo avuto un bambino, spero possa esserci l’anno prossimo qui a Roma”.

Un pensiero conclusivo per la Federazione Italiana ed il pubblico di Roma: “Volevo concludere facendo i complimenti alla Federazione Italiana per il lavoro svolto. Non solo per Jannik, ci sono tanti giocatori forti. L’atmosfera è stata molto bella qui, spero di tornare il prossimo anno”. E poi ha voluto chiudere con una battuta: “Norvegia-Italia a calcio è un po’ diversa”, ricordando quanto successo nelle qualificazioni ai Mondiali”.