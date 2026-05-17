Jannik Sinner eguaglia un record leggendario di Djokovic: vinti tutti i Masters 1000 esistenti!

Jannik Sinner ha vinto tutti i Masters 1000 attualmente presenti nel calendario internazionale per almeno una volta in carriera: sono nove i tornei di questo livello, nato ufficialmente nel 1990, che si susseguono di anno in anno tra cemento e terra rossa (non ne sono previsti sull’erba). Il fuoriclasse altoatesino ha completato l’opera oggi pomeriggio, trionfando agli Internazionali d’Italia e chiudendo così il cerchio.

La serie del nostro portacolori si era aperta il 13 agosto 2023 al Canadian Open (in quel caso a Toronto) ed era proseguita con ben tre sigilli nel 2024: il 31 marzo a Miami, il 19 agosto a Cincinnati, il 13 ottobre a Shanghai. Il 2 novembre 2025 alzò le braccia al cielo a Parigi e ha iniziato il filotto di sei trionfi di fila proseguito nel 2026: Indian Wells (15 marzo), Miami (29 marzo), Montecarlo (12 aprile), Madrid (3 maggio) e Roma (17 maggio).

Negli ultimi due mesi e mezzo, l’azzurro è stato impeccabile: prima il Sunshine Double (la doppietta sul cemento statunitense) e poi il Golden Masters (la tripletta sul mattone tritato europeo). Primo tennista a vincere sei Masters 1000 consecutivi e il primo a imporsi nei cinque tornei di livello 1000 che aprono l’annata agonistica, secondo giocatore della storia ad alzare al cielo il trofeo in tutti i Masters 1000, eguagliando una magia firmata dal fenomeno serbo Novak Djokovic.