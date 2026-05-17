Quando la prossima gara di MotoGP? GP Italia 2026: programma Mugello, orari, tv, streaming

Il prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio d’Italia. L’evento è programmato nel weekend del 29, 30 e 31 maggio. Dunque, ci sarà un fine settimana di intervallo tra il GP di Catalogna, che nella giornata odierna vive il proprio pinnacolo, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo del Mugello.

Il tracciato misura 5.245 metri. Il record sul giro è stato realizzato da Marc Marquez nel 2025, quando lo spagnolo fermò il cronometro sull’1’44″169. La più alta velocità mai registrata è stata toccata da Pol Espargarò, 366.1 km/h nel 2024. In gara, il primato spetta a Francesco Bagnaia con il 1’45″770 del 2024.

Nel 2025 la vittoria della MotoGP è stata appannaggio di Marc Marquez (Ducati). Nella Sprint fu lo stesso Marc Marquez a primeggiare. Per quanto riguarda le classi inferiori, la Moto2 si risolse con il successo dell’iberico Manuel Gonzalez, mentre in Moto3 si impose un altro spagnolo, Maximo Quiles.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Italia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) ed eccezionalmente anche gratis e in chiaro su TV8. Diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2026

Venerdì 29 maggio

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 30 maggio

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 31 maggio

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo qualifiche, Sprint e Gran Premi della domenica. Non ci sarà modo di assistere alle prove libere.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), integrale.

Diretta streaming: TV8.it, SkyGO e Now.

Diretta testuale: OA Sport.