MotoGP, Joan Mir il migliore del warm-up in Catalogna. Bene Bezzecchi, Bagnaia e Martin fuori dalla top-10

Archiviato il warm-up del GP di Catalogna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló, piloti e squadre hanno sfruttato i 10 minuti dell’ultimo turno prima della gara odierna per testare alcune soluzioni tecniche sulle rispettive moto. A svettare è stata la Honda dello spagnolo Joan Mir.

L’iberico ha fermato il cronometro sull’1’39”624, precedendo di 0”104 la Yamaha del francese Fabio Quartararo e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0”151). Il leader del campionato, apparso poco brillante nella Sprint e nelle qualifiche di ieri, è andato alla ricerca delle giuste sensazioni e potrebbe averle finalmente trovate. Certo, la partenza dalla quarta fila (via alle ore 14:00) non rappresenta un dettaglio favorevole, ma qualora il passo gara dovesse confermarsi competitivo, l’ipotesi di una rimonta diventerebbe concreta.

A completare la top-5 sono stati lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), quarto a 0”226, ed Enea Bastianini (KTM Tech3), quinto a 0”352. Acosta resta senza dubbio uno dei principali candidati al successo, forte del secondo posto conquistato nella Sprint del sabato alle spalle di Alex Márquez (Ducati Gresini), nel warm-up soltanto 15°. In questo contesto, anche Bastianini potrebbe recitare un ruolo da protagonista, soprattutto in ottica rimonta nella gara del pomeriggio catalano.

Non hanno invece particolarmente impressionato, come si suol dire, Jorge Martín e Francesco Bagnaia. Il diretto rivale di Bezzecchi nella lotta al vertice ha chiuso in dodicesima posizione, accusando un ritardo di 668 millesimi dalla vetta e concentrandosi soprattutto su alcune prove comparative. Un tempo, dunque, da interpretare con cautela. Discorso simile anche per Pecco, undicesimo con la Ducati ufficiale a 0”499 dal riferimento di Mir. Nella top-10 figurano inoltre Fabio Di Giannantonio, settimo con la Ducati VR46 a 0”448, anch’egli candidato a un piazzamento sul podio, e Luca Marini, decimo con la Honda a 0”480.

CLASSIFICA WARM-UP GP CATALOGNA MOTOGP 2026

1 Joan Mir 36 1:39.624 — Honda Honda HRC Castrol

2 Fabio Quartararo 20 1:39.728 +0.104 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

3 Marco Bezzecchi 72 1:39.775 +0.151 Aprilia Aprilia Racing

4 Pedro Acosta 37 1:39.850 +0.226 KTM Red Bull KTM Factory Racing

5 Enea Bastianini 23 1:39.976 +0.352 KTM Red Bull KTM Tech3

6 Jack Miller 43 1:40.046 +0.422 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

7 Fabio Di Giannantonio 49 1:40.072 +0.448 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8 Raul Fernandez 25 1:40.077 +0.453 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

9 Johann Zarco 5 1:40.096 +0.472 Honda Castrol Honda LCR

10 Luca Marini 10 1:40.104 +0.480 Honda Honda HRC Castrol

11 Francesco Bagnaia 63 1:40.123 +0.499 Ducati Ducati Lenovo Team

12 Jorge Martin 89 1:40.292 +0.668 Aprilia Aprilia Racing

13 Fermin Aldeguer 54 1:40.330 +0.706 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

14 Maverick Viñales 12 1:40.384 +0.760 KTM Red Bull KTM Tech3

15 Alex Marquez 73 1:40.406 +0.782 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

16 Augusto Fernandez 47 1:40.566 +0.942 Yamaha Yamaha Factory Racing

17 Alex Rins 42 1:40.649 +1.025 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

18 Toprak Razgatlioglu 7 1:40.684 +1.060 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

19 Brad Binder 33 1:40.715 +1.091 KTM Red Bull KTM Factory Racing

20 Ai Ogura 79 1:40.916 +1.292 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

21 Diogo Moreira 11 1:40.922 +1.298 Honda Pro Honda LCR

22 Franco Morbidelli 21 1:41.350 +1.726 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team