Quando la prossima gara di F1? GP Canada 2026: programma, orari, tv, streaming

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio del Canada. L’evento è programmato nel fine settimana del 22, 23 e 24 maggio. Dunque, trascorrerrano ben tre weekend tra quello dedicato al GP di Miami, che nella giornata odierna manderà in scena la propria gara, e la competizione che sarà ospitata dall’autodromo di Montreal.

Il tracciato misura 4.361 metri. La prima presenza in calendario è datata 1978 e la vittoria fu appannaggio di Gilles Villeneuve su Ferrari. L’edizione più recente è invece quella del 2025, nella quale ha primeggiato George Russell alla guida di una Mercedes. Quello del 2026 sarà il 45° Gran Premio iridato a Montreal.

I piloti più vincenti nella storia tout-court del Gran Premio del Canada sono il tedesco Michael Schumacher e il britannico Lewis Hamilton, impostisi 7 volte a testa. Per quanto riguarda i costruttori, è invece la McLaren a dettare legge, con 13 affermazioni. Segue la Ferrari a quota 12 successi e la Williams a 7 hurrà.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio del Canada 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP CANADA F1 2026 IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 22 maggio (orari italiani)

Ore 18:30-19:30, Prove libere

Ore 22:30-23:15, Qualifica Sprint

Sabato 23 maggio (orari italiani)

Ore 18:00, SPRINT

Ore 22:00-23:00, Qualifiche GP

Domenica 24 maggio (orari italiani)

Ore 22:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP CANADA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita del Gran Premio, che sarà proposto in differita. Viceversa, TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in diretta Qualifiche Sprint (venerdì), la Sprint Race e le Qualifiche del GP (sabato).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.