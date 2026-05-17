Valentino Rossi attacca: “Bagnaia sta dando tutto, Ducati non fa abbastanza”. C’è la replica di Pecco

Valentino Rossi riaccende il dibattito interno al mondo Ducati e, dal paddock di Barcellona, prende apertamente posizione in difesa di Francesco Bagnaia. Dopo una Sprint Race chiusa al sesto posto, resa complicata soprattutto dalla disastrosa qualifica che lo aveva relegato in tredicesima posizione in griglia, il due volte campione del mondo ha mostrato segnali di reazione, pur senza riuscire a tenere il passo del gruppo di testa. Un rendimento che, secondo Rossi, meriterebbe maggiore sostegno anche da parte della scuderia di Borgo Panigale.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il “Dottore” ha elogiato l’atteggiamento del suo allievo, sottolineando il lavoro quotidiano svolto da Bagnaia per tornare competitivo: “Secondo me, quest’anno Pecco ha un atteggiamento molto buono. Lo vedo spesso, ci alleniamo insieme e sta dando il massimo. Vuole cercare di vincere ancora con la Ducati“.

Rossi ha poi ampliato il discorso, facendo riferimento anche alle difficoltà emerse nella passata stagione e a un rapporto che, a suo giudizio, si sarebbe progressivamente raffreddato: “La stagione è ancora lunga, e probabilmente Pecco non sarà più in Ducati nel prossimo anno, ma a me piacerebbe vedere che anche in Ducati si impegnassero come fa Pecco. Vedo che, dopo l’anno scorso, gli animi si sono raffreddati, come in un matrimonio in cui succedono cose brutte dopo che ci si era tanto amati“.

Parole pesanti, soprattutto perché pronunciate pubblicamente e davanti allo stesso Bagnaia, collegato dalla zona mista subito dopo la Sprint catalana. Valentino ha insistito sul fatto che il potenziale per tornare al vertice esista ancora, ma che serva uno sforzo collettivo: “Pecco ci sta provando, e spero che anche Ducati ci provi con tutta se stessa, perché secondo me c’è il potenziale per tornare a vincere“.

Rossi ha ricordato il buon weekend disputato a Le Mans, evidenziando come alcuni episodi abbiano compromesso risultati potenzialmente ben più importanti: “I frutti si vedono, perché a Le Mans ha fatto un weekend della Madonna. Ha fatto la pole, ha sbagliato le due partenze ma sennò avrebbe potuto vincere entrambe le gare. Poi ha fatto secondo nella Sprint e in gara è caduto per il problema al freno“.

Bagnaia, però, ha scelto immediatamente di smorzare i toni e soprattutto di difendere il lavoro della squadra ufficiale Ducati, respingendo l’idea di un team meno coinvolto rispetto a lui. “Questa è una sua supposizione“, ha replicato con fermezza. “Vale vede quello che faccio io, ma non vede quello che fa Ducati in casa propria. Stiamo lavorando tutti“.