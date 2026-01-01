Rubriche
Calendario sportivo 2026: tutti gli eventi dell’anno. Olimpiadi Invernali, Mondiali di calcio ed Europei di nuoto/atletica: il pdf da conservare
Cari lettori di OA Sport, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è che i dodici mesi all’orizzonte siano ricchi di soddisfazioni e che regalino grandi gioie. L’auspicio che rivolgiamo agli appassionati di sport è che il 2026 ci offra una serenità e che ci faccia emozionare, anche grazie a una lunghissima serie di eventi di primissimo piano. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che ci terranno compagnia nel mese di febbraio e che saranno poi seguite dalle Paralimpiadi.
I Mondiali di calcio, allargati a 48 squadre e che occuperanno una buona fetta dell’estate, saranno tra le manifestazioni più seguite a livello globale e l’auspicio è che l’Italia riesca a qualificarsi dopo aver saltato le ultime due edizioni. Tra gli eventi multisportivi come non ricordare i sempre amatissimi Giochi del Mediterraneo (a Taranto, dal 21 agosto al 3 settembre), i Giochi del Commonwealth e il grande ritorno delle Olimpiadi Giovanili (a Dakar, dal 31 ottobre al 13 novembre).
CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO SPORT 2026 IN PDF
Il tennis parte a spron battuto con la United Cup e i primi tornei in terra oceanica, ma l’attesa è tutta per i quattro Slam (Australian Open a gennaio, Roland Garros e Wimbledon tra primavera e inizio estate, US Open a settembre), ma anche per gli Internazionali d’Italia, i vari Masters 1000, le ATP Finals, la BJK Cup e la Coppa Davis. Programma tradizionale per il ciclismo: Classiche in primavera, Giro d’Italia a maggio, Tour de France a luglio, Vuelta di Spagna tra agosto e settembre, Mondiali a settembre.
Il piatto dei motori sarà come sempre decisamente molto ricco: F1, MotoGP, Superbike ci terranno compagnia per la quasi totalità dell’anno, ovviamente da non perdere altri appuntamenti clou come la Dakar a gennaio, la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis, Motocross e Rally. Per atletica e nuoto non ci saranno i Mondiali, ma soltanto gli Europei e i consueti eventi annuali (Diamond League, Coppa del Mondo, Mondiali ed Europei indoor, etc.), senza però dimenticarsi della novità Ultimate Championship.
Per tanti sport olimpici sarà tempo di rassegne continentale e/o eventi iridati, utili per entrare nel vivo del cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per alcune discipline si disputeranno già le qualificazioni per i Giochi in programma tra due anni (ad esempio gli Europei di volley e i Mondiali di ginnastica artistica assegneranno i primi pass). A corollario i vari eventi per club in tutte le discipline, la Nations League di volley, il Sei Nazioni di rugby e tanto altro ancora.
Va precisato che alcuni sport hanno comunicato il proprio programma soltanto parzialmente, dunque alcuni tasselli sono ancora in fase di definizione. Come da tradizione, OA Sport ha realizzato per voi un calendario completo di tutti gli eventi sportivi dell’anno! Ne abbiamo selezionati circa 1500 per non perdersi davvero nulla, per ricordare ogni manifestazione che più vi interessa e che vorrete vivere da vicino. Una guida completa tutta per voi, da scaricare e consultare comodamente ogni volta che vorrete, giorno dopo giorno.
Nella nostra selezione sono presenti Mondiali, Europei e tappe di Coppa del Mondo di tutti gli sport olimpici; tutti gli eventi multisportivi dell’anno; i grandi Giri, le Classiche di ciclismo, le tappe della Diamond League di atletica, tutti i tornei di tennis e di golf; le grandi manifestazioni di sport non olimpici; tutti i Gran Premi di Formula 1, MotoGP, Motocross, Superbike, Rally; gli eventi imperdibili che si svolgeranno in Italia; le grandi manifestazioni degli sport non olimpici; gli appuntamenti clou della stagione invernale 2025-2026 (per quelli da ottobre in avanti bisognerà aspettare).
CALENDARIO SPORT 2026: PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
|DATE
|SPORT
|EVENTO
|SEDE
|Date da definire
|BEACH SOCCER
|Euro Beach Soccer League
|Sedi da definire
|Date da definire
|CALCIO
|Supercoppa Italiana
|Sede da definire
|Date da definire
|CALCIO A 5
|Coppa Italia, fase finale
|Sede da definire (Italia)
|Date da definire
|HOCKEY PRATO
|Nations Cup
|Sedi da definire
|Date da definire
|PENTATHLON
|Mondiali
|Sede da definire
|Date da definire
|SKATEBOARD
|Calendario da definire
|Sedi da definire
|Date da definire
|VELA
|Eventuali appuntamenti di avvicinamento alla America’s Cup
|Sedi da definire
|Ottobre-dicembre
|CICLOCROSS
|Calendario da definire
|Sedi da definire
|Ottobre-dicembre
|GOLF
|Calendario da definire
|Sedi da definire
|Ottobre-dicembre
|SPORT INVERNALI
|Calendari da definire
|Sedi da definire
|GENNAIO
|31 dicembre-2 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (halfpipe)
|Calgary (Canada)
|11 dicembre-3 gennaio
|FRECCETTE
|Mondiali
|Londra (Gran Bretagna)
|28 dicembre-4 gennaio
|SCI DI FONDO
|Tour de Ski
|Dobbiaco/Val di Fiemme (Italia)
|30 dicembre-4 gennaio
|SLITTINO
|Coppa del Mondo
|Sigulda (Lettonia)
|28 dicembre-6 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Tournée dei Quattro Trampolini
|Oberstdorf/Garmisch (Germania)/Innsbruck/Bishofshofen (Austria)
|21 dicembre-18 gennaio
|CALCIO
|Coppa d’Africa
|Marocco
|1° gennaio
|CICLOCROSS
|X2O Trofee
|Baal (Belgio)
|1-3 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (halfpipe)
|Calgary (Canada)
|2 gennaio
|CICLOCROSS
|Exact Cross
|Mol (Belgio)
|2 gennaio
|SKELETON
|Coppa del Mondo
|Winterberg (Germania)
|2-4 gennaio
|SLITTINO NATURALE
|Coppa del Mondo
|Passeirtal (Italia)
|2-11 gennaio
|TENNIS
|United Cup
|Perth/Sydney (Australia)
|3 gennaio
|CICLOCROSS
|Superprestige
|Gullegem (Belgio)
|3-4 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Kranjska Gora (Slovenia)
|3-4 gennaio
|BOB
|Coppa del Mondo
|Winterberg (Germania)
|3-6 gennaio
|BASKET
|Coppa Italia femminile, Final Eight
|Tortona (Italia)
|3-17 gennaio
|MOTORSPORT
|Dakar
|Arabia Saudita
|4 gennaio
|CICLOCROSS
|Coppa del Mondo
|Zonhoven (Belgio)
|5-6 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (femminile)
|Villach (Austria)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Brisbane
|Brisbane (Australia)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Hong Kong
|Hong Kong (Cina)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|WTA 500 Brisbane
|Brisbane (Australia)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|WTA 250 Auckland
|Auckland (Nuova Zelanda)
|6-7 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (aerials)
|Lac-Beauport (Canada)
|6-11 gennaio
|SLITTINO
|Coppa del Mondo
|Winterberg (Germania)
|6-11 gennaio
|BADMINTON
|World Tour – Super 1000
|Kuala Lumpur (Malesia)
|7 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Madonna di Campiglio (Italia)
|7-10 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle)
|Aspen (USA)
|7-10 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle)
|Aspen (USA)
|7-11 gennaio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Basilea (Svizzera)
|7-11 gennaio
|TENNISTAVOLO
|WTT Champions
|Doha (Qatar)
|8-11 gennaio
|BIATHLON
|Coppa del Mondo
|Oberhof (Germania)
|8-11 gennaio
|COMBINATA NORDICA
|Coppa del Mondo
|Otepaeae (Estonia)
|8-11 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Zauchensee (Austria)
|8-11 gennaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (spada femminile e maschile)
|Fujairah (Emirati Arabi Uniti)
|9 gennaio
|SKELETON
|Coppa del Mondo (valida per gli Europei)
|St. Moritz (Svizzera)
|9-10 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (moguls, dual moguls)
|Val St. Come (Canada)
|9-10 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (moguls, dual moguls)
|Val St. Come (Canada)
|9-11 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile)
|Zakopane (Polonia)
|9-11 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (femminile)
|Ljubno (Slovenia)
|9-11 gennaio
|SPEED SKATING
|Europei
|Tomaszow Mazowiecki (Polonia)
|9-11 gennaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (fioretto femminile)
|Hong Kong (Cina)
|9-11 gennaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (fioretto maschile)
|Parigi (Francia)
|9-11 gennaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola femminile e maschile)
|Tunisi (Tunisia)
|9-11 gennaio
|KARATE
|Serie A
|Tbilisi (Georgia)
|9-11 gennaio
|HOCKEY GHIACCIO
|Coppa Italia, Final Four
|Milano (Italia)
|10 gennaio
|ATLETICA
|Mondiali di Cross
|Tallahassee (USA)
|10 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PGS)
|Scuol (Svizzera)
|10 gennaio
|FORMULA E
|GP Città del Messico
|Città del Messico (Messico)
|10 gennaio
|TENNIS
|Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (esibizione)
|Seoul (Corea del Sud)
|10-11 gennaio
|BOB
|Coppa del Mondo (valida per gli Europei)
|St. Moritz (Svizzera)
|10-11 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Adelboden (Svizzera)
|10-11 gennaio
|HOCKEY GHIACCIO
|Serie A, Final Four scudetto
|Milano (Italia)
|10-25 gennaio
|PALLANUOTO
|Europei maschili
|Belgrado (Serbia)
|11 gennaio
|CALCIO FEMMINILE
|Supercoppa Italiana
|Pescara (Italia)
|11 gennaio
|CICLOCROSS
|Campionati Italiani
|Brugherio (Italia)
|11 gennaio
|ATLETICA
|Cross della Vallagarina
|Villa Lagarina (Italia)
|11-12 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (aerials)
|Lake Placid (USA)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Adelaide
|Adelaide (Australia)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Auckland
|Auckland (Nuova Zelanda)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|WTA 500 Adelaide
|Adelaide (Australia)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|WTA 250 Hobart
|Hobart (Australia)
|13 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Flachau (Austria)
|13-14 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PSL)
|Bad Gastein (Austria)
|13-15 gennaio
|TENNIS
|Kooyong Classic
|Melbourne (Australia)
|13-18 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Wengen (Svizzera)
|13-18 gennaio
|PATTINAGGIO ARTISTICO
|Europei
|13-18 gennaio
|SLITTINO
|Coppa del Mondo (valida per gli Europei)
|Oberhof (Germania)
|13-18 gennaio
|BADMINTON
|World Tour – Super 750
|New Delhi (India)
|13-18 gennaio
|TENNISTAVOLO
|WTT Star Contender
|Doha (Qatar)
|14-18 gennaio
|BIATHLON
|Coppa del Mondo
|Ruhpolding (Germania)
|14-18 gennaio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Lipsia (Germania)
|15-16 gennaio
|SCI ALPINISMO
|Coppa del Mondo
|Courchevel (Francia)
|15-17 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (slopestyle)
|Laax (Svizzera)
|15-18 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Zhangjiakou (Cina)
|15-18 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Tarvisio (Italia)
|15-18 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle)
|Laax (Svizzera)
|15-18 gennaio
|GOLF
|DP World Tour – Dubai Invitational
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|15-18 gennaio
|GOLF
|PGA Tour – Sony Open
|Honolulu (USA)
|15 gennaio-1 febbraio
|PALLAMANO
|Europei maschili
|Danimarca/Norvegia/Svezia
|16 gennaio
|SKELETON
|Coppa del Mondo
|Altenberg (Germania)
|16-18 gennaio
|COMBINATA NORDICA
|Coppa del Mondo
|Oberhof (Germania)
|16-18 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile)
|Sapporo (Giappone)
|16-18 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (moguls, dual moguls, aerials)
|Deer Valley (USA)
|16-18 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (snowboardcross)
|Dongbeiya (Cina)
|16-18 gennaio
|SHORT TRACK
|Europei
|Tilburg (Paesi Bassi)
|16-18 gennaio
|SLITTINO NATURALE
|Coppa del Mondo
|Deutschnofen (Italia)
|17 gennaio
|ATLETICA
|Memorial Giovannini
|Ancona (Italia)
|17-18 gennaio
|BOB
|Coppa del Mondo
|Altenberg (Germania)
|17-18 gennaio
|SCI DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Oberhof (Germania)
|17-18 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PGS)
|Bansko (Bulgaria)
|17-18 gennaio
|VELA
|SailGP
|Perth (Australia)
|17-19 gennaio
|CICLISMO FEMMINILE
|Tour Down Under
|Australia
|18 gennaio
|CICLOCROSS
|Coppa del Mondo
|Benidorm (Spagna)
|18 gennaio-1 febbraio
|TENNIS
|Australian Open
|Melbourne (Australia)
|19-21 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (femminile)
|Zao (Giappone)
|20 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Kronplatz (Italia)
|20-24 gennaio
|SLITTINO
|Coppa del Mondo
|Oberhof (Germania)
|20-25 gennaio
|CICLISMO
|Tour Down Under
|Australia
|20-25 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Kitzbuehel (Austria)
|20-25 gennaio
|BADMINTON
|World Tour – Super 500
|Jakarta (Indonesia)
|21-22 gennaio
|SUPERBIKE
|Test Superbike
|Jerez (Spagna)
|21-24 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (skicross)
|Veysonnaz (Svizzera)
|21 gennaio-7 febbraio
|CALCIO A 5
|Europei
|Riga/Kaunas/Lubiana (Lettonia/Lituania/Slovenia)
|22-25 gennaio
|BIATHLON
|Coppa del Mondo
|Nove Mesto (Cechia)
|22-25 gennaio
|GOLF
|DP World Tour – Dubai Dessert Classic
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|22-25 gennaio
|GOLF
|PGA Tour – The American Express
|La Quinta (USA)
|22-25 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Mondiali di volo (maschile)
|Oberstdorf (Germania)
|22-25 gennaio
|RALLY
|Rally di Monaco
|Monaco (Monaco)
|22-25 gebbaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola femminile e maschile)
|Salt Lake City (USA)
|22-25 gennaio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Amsterdam (Paesi Bassi)
|23-24 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PGS)
|Simonhoehe (Austria)
|23-25 gennaio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (femminile)
|Sapporo (Giappone)
|23-25 gennaio
|SCI DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Goms (Svizzera)
|23-25 gennaio
|SLITTINO NATURALE
|Europei
|Laas (Italia)
|23-25 gennaio
|SPEED SKATING
|Coppa del Mondo
|Inzell (Germania)
|23-25 gennaio
|SCHERMA
|Grand Prix (spada femminile e femminile)
|Doha (Qatar)
|23-25 gennaio
|KARATE
|Premier League
|Sede da definire (Turchia)
|24 gennaio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|Boston (USA)
|24 gennaio
|CICLOCROSS
|Coppa del Mondo
|Maasmechelen (Belgio)
|24-25 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Spindleruv Mlyn (Cechia)
|24-25 gennaio
|SCI ALPINISMO
|Coppa del Mondo
|Andorra
|24-25 gennaio
|VOLLEY
|Coppa Italia femminile, Final Four
|Torino (Italia)
|25 gennaio
|ATLETICA
|Cross del Campaccio
|San Giorgio su Legnano (Italia)
|25 gennaio
|CICLOCROSS
|Coppa del Mondo
|Hoogerheide (Paesi Bassi)
|25 gennaio
|CICLISMO FEMMINILE
|Schwalbe One Day Classic
|Australia
|25 gennaio
|EQUITAZIONE
|Grand Prix d’Amerique
|Vincennes, Parigi (Francia)
|26-27 gennaio
|BOB
|Mondiali giovanili
|St. Moritz (Svizzera)
|26-30 gennaio
|F1
|Test F1
|Barcellona (Spagna)
|26 gennaio-1 febbraio
|SLITTINO
|Mondiali giovanili
|Altenberg (Germania)
|26 gennaio-5 febbraio
|PALLANUOTO
|Europei femminili
|Funchal (Portogallo)
|27-28 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Schladming (Austria)
|27-31 gennaio
|CICLISMO
|AlUla Tour
|Arabia Saudita
|27 gennaio-1 febbraio
|BADMINTON
|World Tour – Super 300
|Patumwan (Thailandia)
|27 gennaio-1 febbraio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Thermal (USA)
|28 gennaio
|CICLISMO FEMMINILE
|Surf Coast Classic
|Australia
|28-29 gennaio
|SUPERBIKE
|Test Superbike
|Portimao (Portogallo)
|28-31 gennaio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (skicross)
|Val di Fassa (Italia)
|28 gennaio-1 febbraio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Crans Montana (Svizzera)
|29 gennaio
|CICLISMO
|Surf Coast Classic
|Australia
|29-31 gennaio
|MOTOGP
|Shakedown Test
|Sepang (Malesia)
|29 gennaio-1 febbraio
|SLITTINO NATURALE
|Mondiali juniores
|Mariazell (Austria)
|29 gennaio-1 febbraio
|COMBINATA NORDICA
|Coppa del Mondo
|Seefeld (Austria)
|29 gennaio-1 febbraio
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Willingen (Germania)
|29 gennaio-1 febbraio
|SHORT TRACK
|Mondiali juniores
|Salt Lake City (USA)
|29 gennaio-1 febbraio
|GOLF
|DP World Tour – Bahrain Championship
|Manama (Bahrain)
|29 gennaio-1 febbraio
|GOLF
|PGA Tour – Farmers Insurance Open
|San Diego (USA)
|29 gennaio-1 febbraio
|NUOTO ARTISTICO
|Campionati Italiani Assoluti invernali
|Riccione (Italia)
|31 gennaio
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PGS)
|Rogla (Slovenia)
|31 gennaio
|CICLISMO FEMMINILE
|Cadel Evans Great Ocean Race
|Australia
|31 gennaio
|FORMULA E
|GP Miami
|Miami (USA)
|31 gennaio-1 febbraio
|SCI ALPINISMO
|Coppa del Mondo
|Boi Taull (Spagna)
|31 gennaio-1 febbraio
|RUGBY A 7
|SVNS Series
|Singapore
|FEBBRAIO
|1° febbraio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|New York (USA)
|1° febbraio
|CICLOCROSS
|Mondiali
|Hulst (Paesi Bassi)
|1° febbraio
|CICLISMO
|Cadel Evans Great Ocean Race
|Australia
|1° febbraio
|NASCAR
|Cook Out Clash
|Winston-Salem (USA)
|1-5 febbraio
|CICLISMO SU PISTA
|Europei
|Konya (Turchia)
|2-8 febbraio
|TENNIS
|ATP 250 Montpellier
|Montpellier (Francia)
|2-8 febbraio
|HOCKEY GHIACCIO
|European Cup of Nations
|Varie sedi
|6-8 febbraio
|TENNIS
|Coppa Davis, primo turno qualificazione
|Varie sedi
|2-8 febbraio
|TENNIS
|WTA 500 Abu Dhabi
|Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
|2-8 febbraio
|TENNIS
|WTA 250 Cluj-Napoca
|Cluj-Napoca (Romania)
|3 febbraio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|Ostrava (Cechia)
|3-5 febbraio
|MOTOGP
|Test MotoGP
|Sepang (Malesia)
|3-8 febbraio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Puebla (Messico)
|4 febbraio
|ATLETICA
|Udin Jump
|Udine (Italia)
|4 febbraio
|CICLOCROSS
|Exact Cross
|Maldegem (Belgio)
|4-8 febbraio
|CICLISMO
|Volta Valenciana
|Spagna
|4-8 febbraio
|CICLISMO
|Etoile de Bessèges
|Francia
|4-8 febbraio
|LOTTA
|Ranking Series
|Zagabria (Croazia)
|4-8 febbraio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Bordeaux (Francia)
|5 febbraio
|CICLISMO
|Clasica de Almeria
|Spagna
|5-7 febbraio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (spada maschile)
|Heidenheim (Germania)
|5-7 febbraio
|SCHERMA
|Grand Prix (fioretto femminile e maschile)
|Torino (Italia)
|5-7 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile, prima giornata
|Varie sedi
|5-8 febbraio
|CICLISMO FEMMINILE
|UAE Tour
|Emirati Arabi Uniti
|5-8 febbraio
|SLITTINO NATURALE
|Coppa del Mondo
|Umhausen (Austria)
|5-8 febbraio
|GOLF
|PGA Tour – WM Phoenix Open
|Scottsdale (USA)
|5-10 febbraio
|HOCKEY PRATO
|FIH Pro League femminile
|Guangzhou/Valencia (Cina/Spagna)
|5-10 febbraio
|HOCKEY PRATO
|FIH Pro League maschile
|Valencia (Spagna)
|6-7 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni Under 20, prima giornata
|Varie sedi
|6 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni Under 20: Italia-Scozia
|Monigo (Italia)
|6 febbraio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|Madrid (Spagna)
|6 febbraio
|CICLISMO
|Muscat Classic
|Oman
|6-8 febbraio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (spada femminile)
|Wuxi (Cina)
|6-8 febbraio
|KARATE
|Europei juniores/U21
|Limassol (Cipro)
|6-8 febbraio
|PALLANUOTO
|Coppa Italia maschile, Final Eight
|Sede da definire (Italia)
|6-22 febbraio
|MULTISPORT
|Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
|Milano/Cortina d’Ampezzo/Bormio/Livigno/Predazzo/Anterselva/Tesero (Italia)
|7 febbraio
|CICLOCROSS
|Superprestige
|Middelkerke (Belgio)
|7 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile: Italia-Scozia
|Roma (Italia)
|7-8 febbraio
|JUDO
|Grand Slam
|Parigi (Francia)
|7-8 febbraio
|RUGBY A 7
|SVNS Series
|Sede da definire (Australia)
|7-8 febbraio
|VOLLEY
|Coppa Italia maschile, Final Four
|Bologna (Italia)
|7-11 febbraio
|CICLISMO
|Tour of Oman
|Oman
|7 febbraio-8 marzo
|CRICKET
|Mondiali T20 maschili
|India/Sri Lanka
|8 febbraio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|Karlsruhe (Germania)
|8 febbraio
|CICLOCROSS
|X2O Trofee
|Lille (Belgio)
|8 febbraio
|CICLISMO FEMMINILE
|Vuelta CV
|Spagna
|8 febbraio
|FOOTBALL AMERICANO
|Super Bowl
|Santa Clara (USA)
|9-15 febbraio
|TENNIS
|ATP 500 Dallas
|Dallas (USA)
|9-15 febbraio
|TENNIS
|ATP 500 Rotterdam
|Rotterdam (Paesi Bassi)
|9-15 febbraio
|TENNIS
|ATP 250 Buenos Aires
|Buenos Aires (Argentina)
|9-15 febbraio
|TENNIS
|WTA 1000 Doha
|Doha (Qatar)
|9-15 febbraio
|TIRO A SEGNO
|Europei juniores 10 metri
|Burgas (Bulgaria)
|10-15 febbraio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Ocala (USA)
|10-15 febbraio
|TENNISTAVOLO
|WTT Star Contender
|Chennai (India)
|10-15 febbraio
|HOCKEY PRATO
|FIH Pro League femminile
|Hobart (Australia)
|10-15 febbraio
|HOCKEY PRATO
|FIH Pro League maschile
|Hobart/Raukerla (Australia/India)
|11 febbraio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|Belgrado (Serbia)
|11-13 febbraio
|F1
|Test F1
|Sakhir (Bahrain)
|12 febbraio
|NASCAR
|The Duel at Daytona
|Daytona Beach (USA)
|12-15 febbraio
|CICLISMO FEMMINILE
|Volta Valenciana
|Spagna
|12-15 febbraio
|RALLY
|Rally di Svezia
|Svezia
|12-15 febbraio
|GOLF
|PGA Tour – AT&T Pebble Beach Pro-Am
|Pebble Beach (USA)
|13-14 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni Under 20, seconda giornata
|Varie sedi
|13 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni Under 20: Irlanda-Italia
|Cork (Irlanda)
|13-14 febbraio
|FORMULA E
|GP Jeddah
|Gedda (Arabia Saudita)
|13-14 febbraio
|CICLISMO
|Vuelta Murcia
|Spagna
|13-15 febbraio
|NUOTO ARTISTICO
|Coppa del Mondo
|Medellin (Colombia)
|13-15 febbraio
|TIRO CON L’ARCO
|Indoor World Series
|Merida (Messico)
|14 febbraio
|CICLISMO
|Figueira Champions Classic
|Portogallo
|14 febbraio
|CICLOCROSS
|Exact Cross
|Sint-Niklaas (Belgio)
|14-15 febbraio
|VELA
|SailGP
|Auckland (Nuova Zelanda)
|14-15 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile, seconda giornata
|Varie sedi
|14 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile: Irlanda-Italia
|Dublino (Irlanda)
|15 febbraio
|CICLOCROSS
|X2O Trofee
|Bruxelles (Belgio)
|15 febbraio
|NASCAR
|Daytona 500
|Daytona Beach (USA)
|16-17 febbraio
|SUPERBIKE
|Test Superbike
|Phillip Island (Australia)
|16-21 febbraio
|TIRO CON L’ARCO
|Europei Indoor
|Plovdiv (Bulgaria)
|16-22 febbraio
|CICLISMO
|UAE Tour
|Emirati Arabi Uniti
|16-22 febbraio
|TENNIS
|ATP 500 Doha
|Doha (Qatar)
|16-22 febbraio
|TENNIS
|ATP 500 Rio de Janeiro
|Rio de Janeiro (Brasile)
|16-22 febbraio
|TENNIS
|ATP 250 Delray Beach
|Delray Beach (USA)
|16-22 febbraio
|TENNIS
|WTA 1000 Dubai
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|18-20 febbraio
|F1
|Test F1
|Sakhir (Bahrain)
|18-22 febbraio
|CICLISMO
|Volta Algarve
|Portogallo
|18-22 febbraio
|CICLISMO
|Volta Andalucia
|Spagna
|18-22 febbraio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Goteborg (Svezia)
|18-22 febbraio
|BASKET
|Coppa Italia, Final Eight
|Torino (Italia)
|19 febbraio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|Lievin (Francia)
|19-21 febbraio
|SLITTINO NATURALE
|Coppa del Mondo
|Jaufental (Italia)
|19-22 febbraio
|GINNASTICA ARTISTICA
|Coppa del Mondo
|Cottbus (Germania)
|19-22 febbraio
|GOLF
|DP World Tour – Magical Kenya Open
|Sede da definire (Kenya)
|19-22 febbraio
|GOLF
|PGA Tour – The Genesis Invitational
|Pacific Palisades (USA)
|20-21 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni Under 20, terza giornata
|Varie sedi
|20-22 febbraio
|SUPERBIKE
|GP Australia
|Phillip Island (Australia)
|20-25 febbraio
|HOCKEY PRATO
|FIH Pro League maschile/femminile
|Hobart (Australia)
|21 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni Under 20: Francia-Italia
|Lilla (Francia)
|21-22 febbraio
|TRAMPOLINO ELASTICO
|Coppa del Mondo
|Baku (Azerbaijan)
|21-22 febbraio
|MOTOGP
|Test MotoGP
|Buriram (Thailandia)
|21-22 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile, terza giornata
|Varie sedi
|21-22 febbraio
|ATLETICA
|Campionati Italiani di Cross
|Selinunte (Italia)
|22 febbraio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|Torun (Polonia)
|22 febbraio
|CICLISMO FEMMINILE
|Clasica de Almeria
|Spagna
|22 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile: Francia-Italia
|Parigi (Francia)
|22 febbraio
|NASCAR
|Autotrader 400
|Hampton (USA)
|22 febbraio-1 marzo
|CICLISMO
|Tour du Ruanda
|Ruanda
|23 febbraio-1 marzo
|SLITTINO
|Coppa del Mondo
|St. Moritz (Svizzera)
|23 febbraio-3 marzo
|TENNIS
|ATP 500 Acapulco
|Acapulco (Messico)
|23 febbraio-3 marzo
|TENNIS
|ATP 500 Dubai
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|23 febbraio-3 marzo
|TENNIS
|ATP 250 Santiago
|Santiago (Cile)
|23 febbraio-3 marzo
|TENNIS
|WTA 500 Merida
|Merida (Messico)
|23 febbraio-3 marzo
|TENNIS
|WTA 250 Austin
|Austin (USA)
|24 febbraio-1 marzo
|BADMINTON
|World Tour – Super 300
|Muelheim an der Ruhr (Germania)
|24 febbraio-3 marzo
|CURLING
|Mondiali juniores
|Taarnby (Danimarca)
|25-28 febbraio
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (skicross)
|Kopaonik (Serbia)
|25 febbraio-1 marzo
|CICLISMO
|Giro di Sardegna
|Italia
|25 febbraio-1 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Soldeu (Andorra)
|25 febbraio-1 marzo
|LOTTA
|Ranking Series
|Tirana (Albania)
|26 febbraio-1 marzo
|TUFFI
|Coppa del Mondo
|Montreal (Canada)
|26 febbraio-1 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Garmisch (Germania)
|26 febbraio-1 marzo
|TUFFI
|Coppa del Mondo
|Montreal (Canada)
|26 febbraio-1 marzo
|GOLF
|DP World Tour – South African Open Championship
|Stellenbosch (Sudafrica)
|26 febbraio-1 marzo
|GOLF
|PGA Tour – Cognizant Classic
|Palm Beach Gardens (USA)
|26 febbraio-1 marzo
|PALLAMANO
|Coppa Italia maschile, Final Eight
|Riccione (Italia
|26 febbraio-1 marzo
|PALLAMANO
|Coppa Italia femminile, Final Eight
|Riccione (Italia
|26 febbraio-1 marzo
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Helsinki (Finlandia)
|26 febbraio-2 marzo
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027
|Varie sedi
|26 febbraio-7 marzo
|SCI FREESTYLE
|Mondiali juniores (slopestyle, Big Air, halfpipe)
|Calgary (Canada)
|26 febbraio-7 marzo
|SNOWBOARD
|Mondiali juniores (slopestyle, Big Air, halfpipe)
|Calgary (Canada)
|27 febbraio
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027: Gran Bretagna-Italia
|Sede da definire (Gran Bretagna)
|27-28 febbraio
|COMBINATA NORDICA
|Coppa del Mondo (maschile)
|Kulm (Austria)
|27 febbraio-1 marzo
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile)
|Kulm (Austria)
|27 febbraio-1 marzo
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (femminile)
|Hinzenbach (Austria)
|27 febbraio-1 marzo
|SPEED SKATING
|Mondiali juniores
|Inzell (Germania)
|27 febbraio-1 marzo
|MOTOGP
|GP Thailandia
|Buriram (Thailandia)
|27 febbraio-1 marzo
|JUDO
|Grand Slam
|Tashkent (Uzbekistan)
|27 febbraio-5 marzo
|TIRO A SEGNO
|Europei 10 metri
|Yerevan (Armenia)
|28 febbraio
|CICLISMO
|Omloop Nieuwsblad
|Belgio
|28 febbraio
|CICLISMO FEMMINILE
|Omloop Nieuwsblad
|Belgio
|28 febbraio
|CICLISMO
|Faun-Ardèche Classic
|Francia
|28 febbraio
|GINNASTICA ARTISTICA
|Serie A, prima tappa
|Modena (Italia)
|28 febbraio-1 marzo
|ATLETICA
|Campionati Italiani Indoor
|Ancona (Italia)
|28 febbraio-1 marzo
|ATLETICA
|Campionati Italiani invernali di lanci
|Mariano Comense (Italia)
|28 febbraio-1 marzo
|SCI DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Falun (Svezia)
|28 febbraio-1 marzo
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (moguls, dual moguls)
|Nanto-Toyama (Giappone)
|28 febbraio-1 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PGS)
|Krynica (Polonia)
|28 febbraio-1 marzo
|VOLLEY
|Supercoppa Italiana, Final Four
|Trieste (Italia)
|28 febbraio-1 marzo
|VELA
|SailGP
|Perth (Australia)
|28 febbraio o 1° marzo
|RUGBY
|Coppa Italia, finale
|Sede da definire (Italia)
|28 febbraio-8 marzo
|BIATHLON
|Mondiali youth/juniores
|Arber (Germania)
|28 febbraio-8 marzo
|HOCKEY PRATO
|Qualificazioni Mondiali (torneo internazionale)
|Sede da definire
|MARZO
|1° marzo
|CICLISMO
|Faun Drome Classic
|Francia
|1° marzo
|CICLISMO
|Kuurne-Bruxelles-Kuurne
|Belgio
|1° marzo
|ATLETICA
|Maratona di Tokyo
|Tokyo (Giappone)
|1° marzo
|NASCAR
|EchoPark Automotive Grand Prix
|Austin (USA)
|1° marzo
|INDYCAR
|Firestone Grand Prix of St. Petersburg
|St. Petersburg (USA)
|2 marzo
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Gran Bretagna
|Livorno (Italia)
|3 marzo
|HOCKEY GHIACCIO
|Champions League, finale
|Sede da definire
|3-8 marzo
|SLITTINO
|Coppa del Mondo
|Altenberg (Germania)
|3-8 marzo
|PATTINAGGIO DI FIGURA
|Mondiali juniores
|Tallinn (Estonia)
|3-8 marzo
|BADMINTON
|World Tour – Super 1000
|Birmingham (Gran Bretagna)
|3-16 marzo
|TENNIS
|WTA 1000 Indian Wells
|Indian Wells (USA)
|4 marzo
|CICLISMO
|Trofeo Laigueglia
|Italia
|4-8 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Val di Fassa (Italia)
|4-17 marzo
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Indian Wells
|Indian Wells (USA)
|5 marzo
|SPEED SKATING
|Mondiali all-around e sprint
|Heerenveen (Paesi Bassi)
|5-7 marzo
|COMBINATA NORDICA
|Coppa del Mondo
|Lahti (Finlandia)
|5-8 marzo
|BIATHLON
|Coppa del Mondo
|Kontiolahti (Finlandia)
|5-8 marzo
|GINNASTICA ARTISTICA
|Coppa del Mondo
|Baku (Azerbaijan)
|5-8 marzo
|GOLF
|DP World Tour – Joburg Open
|Johannesburg (Sudafrica)
|5-8 marzo
|GOLF
|PGA Tour – Arnold Palmer Invitational
|Orlando (USA)
|5-8 marzo
|GOLF
|PGA Tour – The Players Championship
|Ponte Vedra Beach (USA)
|5-8 marzo
|TUFFI
|Coppa del Mondo
|Guadalajara (Messico)
|5-8 marzo
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Lahti (Finlandia)
|5-8 marzo
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (fioretto femminile e maschile)
|Il Cairo (Egitto)
|5-15 marzo
|SCI ALPINO
|Mondiali juniores
|Narvik (Norvegia)
|5-17 marzo
|BASEBALL
|World Baseball Classic
|Houston/Miami (USA)/Tokyo (Giappone)/San Juan (Porto Rico)
|6-7 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni Under 20, quarta giornata
|Varie sedi
|6 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni Under 20: Italia-Inghilterra
|Monigo (Italia)
|6-7 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile, quarta giornata
|Varie sedi
|6-8 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (snowboardcross)
|Erzurum (Turchia)
|6-8 marzo
|SCI ALPINISMO
|Coppa del Mondo
|Shahdag (Azerbaijan)
|6-8 marzo
|F1
|GP Australia
|Melbourne (Australia)
|6-8 marzo
|JUDO
|Grand Prix
|Linz (Austria)
|6-8 marzo
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola femminile)
|Atene (Grecia)
|6-8 marzo
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola maschile)
|Padova (Italia)
|6-8 marzo
|CICLISMO SU PISTA
|Coppa del Mondo
|Perth (Australia)
|6-15 marzo
|MULTISPORT
|Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
|Milano/Cortina d’Ampezzo/Tesero (Italia)
|7 marzo
|CICLISMO
|Strade Bianche
|Italia
|7 marzo
|CICLISMO FEMMINILE
|Strade Bianche
|Italia
|7 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile: Italia-Inghilterra
|Roma (Italia)
|7 marzo
|INDYCAR
|Grand Prix of Phoenix
|Avondale (USA)
|7-8 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Kranjska Gora (Slovenia)
|7-8 marzo
|SCI DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Lahti (Finlandia)
|7-8 marzo
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (moguls, dual moguls)
|Almaty (Kazakhstan)
|7-8 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PSL)
|Spindleruv Mlyn (Cechia)
|7-8 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (halfpipe)
|Ban-K (Giappone)
|7-8 marzo
|MOTOCROSS
|GP Argentina
|Bariloche (Argentina)
|7-8 marzo
|RUGBY A 7
|SVNS Series
|Vancouver (Canada)
|7-8 marzo
|HOCKEY PISTA
|Coppa Italia, Final Four
|Sede da definire (Italia)
|8 marzo
|NASCAR
|Straight Talk Wireless 500
|Avondale (USA)
|8-15 marzo
|CICLISMO
|Parigi-Nizza
|Francia
|9-15 marzo
|CICLISMO
|Tirreno-Adriatico
|Italia
|9-15 marzo
|LOTTA
|Europei U23
|Zrenjanin (Serbia)
|10-15 marzo
|BADMINTON
|World Tour – Super 300
|Basilea (Svizzera)
|10-15 marzo
|TENNIS
|WTT Champions
|Chongqing (Cina)
|11 marzo
|CICLISMO FEMMINILE
|IXINA Leeuw-Oetingen
|Belgio
|11 marzo
|VOLLEY
|Challenge Cup femminile, finale d’andata
|Sede da definire
|11-12 marzo
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (skicross)
|Montafon (Austria)
|11-14 marzo
|SCI ALPINISMO
|Mondiali long distance per squadre
|Pierra Menta (Francia)
|11-15 marzo
|BEACH VOLLEY
|Pro Tour Elite16
|Joao Pessoa (Brasile)
|11-15 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Courchevel (Francia)
|11-17 marzo
|BASKET
|Tornei Qualificazione Mondiali femminili
|Wuhan (Cina)/San Juan (Porto Rico)/Istanbul (Turchia)/Lione (Francia)
|12 marzo
|SCI DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Drammen (Norvegia)
|12-13 marzo
|SKELETON
|Mondiali giovanili
|Altenberg (Germania)
|12-13 marzo
|TRAMPOLINO ELASTICO
|Coppa del Mondo
|Alkmaar (Paesi Bassi)
|12-15 marzo
|GINNASTICA ARTISTICA
|Coppa del Mondo
|Antalya (Turchia)
|12-15 marzo
|BIATHLON
|Coppa del Mondo
|Otepaeae (Estonia)
|12-15 marzo
|RALLY
|Rally del Kenya
|Kenya
|12-15 marzo
|PALLANUOTO
|Challenger Cup maschile, Final Eight
|Sede da definire
|13-15 marzo
|SCI DI FONDO
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Oslo (Norvegia)
|13-15 marzo
|SHORT TRACK
|Mondiali
|Montreal (Canada)
|13-15 marzo
|F1
|GP Cina
|Shanghai (Cina)
|13-15 marzo
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (spada femminile e maschile)
|Budapest (Ungheria)
|13-15 marzo
|KARATE
|Premier League
|Sede da definire
|13-16 marzo
|SCI FREESTYLE
|Mondiali juniores (snowboardcross)
|St. Moritz (Svizzera)
|14 marzo
|GINNASTICA ARTISTICA
|Serie A, seconda tappa
|Biella (Italia)
|14 marzo
|SCI DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Oslo (Norvegia)
|14 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile, quinta giornata
|Varie sedi
|14 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile: Galles-Italia
|Cardiff (Gran Bretagna)
|14-15 marzo
|ATLETICA
|Coppa Europa di lanci
|Nicosia (Cipro)
|14-15 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Are (Svezia)
|14-15 marzo
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (moguls)
|Shadag (Azerbaijan)
|14-15 marzo
|COMBINATA NORDICA
|Coppa del Mondo
|Oslo (Norvegia)
|14-15 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PGS)
|Val St. Come (Canada)
|14-15 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (snowboardcross)
|Montafon (Austria)
|14-15 marzo
|RUGBY A 7
|SVNS Series
|Sede da definire (USA)
|14-16 marzo
|HOCKEY PISTA
|WSE Trophy
|Sede da definire
|14-22 marzo
|CURLING
|Mondiali femminili
|Calgary (Canada)
|15 marzo
|CICLISMO FEMMINILE
|Trofeo Alfredo Binda
|Italia
|15 marzo
|CICLISMO
|Popolarissima
|Italia
|15 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni Under 20, quinta giornata
|Varie sedi
|15 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni Under 20: Galles-Italia
|Newport (Gran Bretagna)
|15 marzo
|NASCAR
|Pennzoil 400
|Las Vegas (USA)
|15 marzo
|INDYCAR
|IndyCar Grand Prix of Arlington
|Arlington (USA)
|16-23 marzo
|SCI FREESTYLE
|Mondiali juniores (moguls, dual moguls, aerials)
|Airolo (Svizzera)
|17-20 marzo
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (slopestyle, Big Air)
|Tignes (Francia)
|17-22 marzo
|BADMINTON
|World Tour – Super 300
|Orleans (Francia)
|17-29 marzo
|TENNIS
|WTA 1000 Miami
|Miami (USA)
|18 marzo
|CICLISMO
|Danilith Nokere Korse
|Belgio
|18 marzo
|CICLISMO
|Milano-Torino
|Italia
|18 marzo
|CICLISMO FEMMINILE
|Danilith Nokere Korse
|Belgio
|18 marzo
|VOLLEY
|Challenge Cup femminile, finale di ritorno
|Sede da definire
|18-21 marzo
|SCI FREESTYLE
|Mondiali juniores (skicross)
|St. Moritz (Svizzera)
|18-22 marzo
|PALLAMANO
|Qualificazioni Mondiali maschili, seconda fase
|Varie sedi
|18-29 marzo
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Miami
|Miami (USA)
|19 marzo
|CICLISMO
|GP de Denain
|Francia
|19-21 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (slopestyle)
|Flachau (Austria)
|19-22 marzo
|BIATHLON
|Coppa del Mondo
|Oslo (Norvegia)
|19-22 marzo
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (skicross)
|Craighleith (Svizzera)
|19-22 marzo
|SCI ALPINISMO
|Coppa del Mondo
|Val Martello (Italia)
|19-22 marzo
|GOLF
|DP World Tour – Hainan Classic
|Hainan (Cina)
|19-22 marzo
|GOLF
|PGA Tour – Valspar Championship
|Palm Harbor (USA)
|19-25 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo, finali (maschile/femminile)
|Lillehammer (Norvegia)
|20 marzo
|CICLISMO
|Bredene Koksijde Classic
|Belgio
|20-22 marzo
|ATLETICA
|Mondiali Indoor
|Torun (Polonia)
|20-22 marzo
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Vikersund (Norvegia)
|20-22 marzo
|SCI DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Lake Placid (USA)
|20-22 marzo
|MOTOGP
|GP Brasile
|Goiana (Brasile)
|20-22 marzo
|JUDO
|Grand Slam
|Tbilisi (Georgia)
|20-22 marzo
|SCHERMA
|Grand Prix (fioretto femminile e maschile)
|Lima (Perù)
|21 marzo
|CICLISMO
|Milano-Sanremo
|Italia
|21 marzo
|CICLISMO FEMMINILE
|Milano-Sanremo
|Italia
|21 marzo
|FORMULA E
|GP Madrid
|Madrid (Spagna)
|21-22 marzo
|MOTOCROSS
|GP Andalucia
|Almonte (Spagna)
|21-22 marzo
|PALLANUOTO
|Challenger Cup femminile, Final Four
|Sede da definire
|21-22 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (PSL)
|Winterberg (Germania)
|22 marzo
|ATLETICA
|Maratona di Roma
|Roma (Italia)
|22 marzo
|NASCAR
|Goodyear 400
|Darlington (USA)
|23-29 marzo
|CICLISMO
|Volta Catalunya
|Spagna
|23-31 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Mondiali, playoff interzona
|Guadalajara/Monterrey (Messico)
|24-28 marzo
|CICLISMO
|Settimana Coppi & Bartali
|Italia
|24-29 marzo
|PATTINAGGIO DI FIGURA
|Mondiali
|Praga (Cechia)
|25 marzo
|CICLISMO
|The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne)
|Belgio
|25 marzo
|VOLLEY
|Challenge Cup maschile, finale di andata
|Sede da definire
|25-26 marzo
|SCI ALPINISMO
|Coppa del Mondo
|Puy-Saint-Vincent (Francia)
|25-29 marzo
|SCI FREESTYLE
|Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle)
|Silvaplana (Svizzera)
|25-29 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (halfpipe)
|Silvaplana (Svizzera)
|25 marzo-3 aprile
|TIRO A VOLO
|Coppa del Mondo
|Tangeri (Marocco)
|26 marzo
|CICLISMO FEMMINILE
|The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne)
|Belgio
|26 marzo
|CALCIO
|Qualificazione Mondiali, semifinali playoff europee
|Varie sedi
|26 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Mondiali, semifinali playoff: Italia-Irlanda del Nord
|Bergamo (Italia)
|26 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21
|Varie sedi
|26 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21: Italia-Macedonia del Nord
|Sede da definire (Italia)
|26-29 marzo
|SALTO CON GLI SCI
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Planica (Slovenia)
|26-29 marzo
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (spada femminile e maschile)
|Marrakech (Marocco)
|26-29 marzo
|PALLANUOTO
|Conference Cup femminile, Final Eight
|Sede da definire
|26-29 marzo
|GOLF
|DP World Tour – Hero Indian Open
|New Delhi (India)
|26-29 marzo
|GOLF
|PGA Tour – Texax Children’s Houston Open
|Houston (USA)
|27 marzo
|CICLISMO
|E3 Saxo Classic
|Belgio
|27 marzo
|TRIATHLON
|World Triathlon Championship Series
|Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
|27-28 marzo
|NUOTO DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Somabay (Egitto)
|27-29 marzo
|NUOTO ARTISTICO
|Coppa del Mondo
|Parigi (Francia)
|27-29 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (snowboardcross)
|Mt. St. Anne (Canada)
|27-29 marzo
|F1
|GP Giappone
|Suzuka (Giappone)
|27-29 marzo
|MOTOGP
|GP USA
|Austin (USA)
|27-29 marzo
|SUPERBIKE
|GP Olanda
|Assen (Paesi Bassi)
|27-29 marzo
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola femminile)
|Tashkent (Uzbekistan)
|27-29 marzo
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola maschile)
|Budapest (Ungheria)
|27-29 marzo
|TIRO CON L’ARCO
|World Indoor Series
|Las Vegas (USA)
|27 marzo-4 aprile
|CURLING
|Mondiali maschili
|Ogden City (USA)
|27 marzo-4 aprile
|VELA
|Trofeo Princesa Sofia
|Palma di Maiorca (Spagna)
|28 marzo
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Melbourne (Australia)
|28 marzo
|TRIATHLON
|Mixed Relay Series
|Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
|28 marzo
|WEC
|1812 km del Qatar
|Lusail (Qatar)
|28 o 29 marzo
|RUGBY
|Serie A femminile, finale scudetto
|Sede da definire (Italia)
|28-29 marzo
|MOTOCROSS
|GP Svizzera
|Frauenfeld (Svizzera)
|28-30 marzo
|GINNASTICA RITMICA
|Coppa del Mondo
|Sòfia (Bulgaria)
|28-31 marzo
|SQUASH
|Europei Individuali U19
|Cracovia (Polonia)
|28 marzo-16 aprile
|SCACCHI
|Torneo dei Candidati
|Paphos (Cipro)
|29 marzo
|CICLISMO
|Gand-Wevelgem
|Belgio
|29 marzo
|CICLISMO
|GP Emilia
|Italia
|29 marzo
|CICLISMO FEMMINILE
|Gand-Wevelgem
|Belgio
|29 marzo
|NASCAR
|Cook Out 400
|Ridgeway (USA)
|29 marzo
|INDYCAR
|Children’s of Alabama Indy Grand Prix
|Birmingham (USA)
|30 marzo-4 aprile
|TENNIS
|ATP 250 Bucarest
|Bucarest (Romania)
|30 marzo-4 aprile
|TENNIS
|ATP 250 Houston
|Houston (USA)
|30 marzo-4 aprile
|TENNIS
|ATP 250 Marrakech
|Marrakech (Marocco)
|30 marzo-4 aprile
|TENNIS
|WTA 500 Charleston
|Charleston (USA)
|30 marzo-4 aprile
|TENNIS
|WTA 250 Bogotà
|Bogotà (Colombia)
|30 marzo-5 aprile
|TENNISTAVOLO
|World Cup maschile/femminile
|Macao (Cina)
|31 marzo
|CALCIO
|Qualificazione Mondiali, finali playoff europee
|Varie sedi
|31 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21
|Varie sedi
|31 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21: Svezia-Italia
|Sede da definire (Svezia)
|APRILE
|Aprile (date da definire)
|BOXE
|World Boxing Cup
|Sede da definire (Brasile)
|Aprile (date da definire)
|BASKET
|Serie A femminile, finale scudetto
|Sedi da definire
|1° aprile
|CICLISMO
|Dwars door Vlaanderen
|Belgio
|1° aprile
|CICLISMO FEMMINILE
|Dwars door Vlaanderen
|Belgio
|1° aprile
|VOLLEY
|Challenge Cup maschile, finale di ritorno
|Sede da definire
|1° aprile
|VOLLEY
|CEV Cup femminile, finale di andata
|Sede da definire
|1-5 aprile
|SCI ALPINISMO
|Coppa del Mondo, finali
|Villars-sur-Ollon (Svizzera)
|1-9 aprile
|SCHERMA
|Mondiali cadetti
|Rio de Janeiro (Brasile)
|1-11 aprile
|SURF
|Championship Tour: Rip Curl Pro Bells Beach
|Bells Beach (Australia)
|2 aprile
|BASKET
|EuroCup femminile, finale d’andata
|Sede da definire
|2-5 aprile
|GOLF
|PGA Tour – Valero Texas Open
|San Antonio (USA)
|2-5 aprile
|SQUASH
|Europei U19 a squadre miste
|Cracovia (Polonia)
|3-6 aprile
|GINNASTICA ARTISTICA
|Coppa del Mondo
|Il Cairo (Egitto)
|4 aprile
|CICLISMO
|GP Miguel Indurain
|Spagna
|5 aprile
|CICLISMO
|Giro delle Fiandre
|Belgio
|5 aprile
|CICLISMO FEMMINILE
|Giro delle Fiandre
|Belgio
|5-12 aprile
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Montecarlo
|Monaco (Monaco)
|5-13 aprile
|TIRO A SEGNO
|Coppa del Mondo
|Granada (Spagna)
|6 aprile
|CICLISMO
|Giro del Belvedere (U23)
|Italia
|6-11 aprile
|CICLISMO
|Giro dei Paesi Baschi
|Spagna
|6-12 aprile
|TENNIS
|WTA 500 Linz
|Linz (Austria)
|7 aprile
|CICLISMO
|Palio del Recioto (U23)
|Italia
|7-10 aprile
|CICLISMO
|Region Pays de la Loire Tour
|Francia
|7-12 aprile
|PALLANUOTO
|World Cup maschile
|Sede da definire
|7-12 aprile
|BADMINTON
|Europei
|Huelva (Spagna)
|7-12 aprile
|TIRO CON L’ARCO
|Coppa del Mondo
|Puebla (Messico)
|7-19 aprile
|SCACCHI
|Europei Open
|Katowice (Polonia)
|8 aprile
|CICLISMO
|Scheldeprijs
|Belgio
|8 aprile
|CICLISMO FEMMINILE
|Scheldeprijs
|Belgio
|8 aprile
|VOLLEY
|CEV Cup femminile, finale di ritorno
|Sede da definire
|8-12 aprile
|PENTATHLON
|Coppa del Mondo
|Il Cairo (Egitto)
|8-12 aprile
|TRAMPOLINO ELASTICO
|Europei
|Portimao (Portogallo)
|8-12 aprile
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli), finali
|Fort Worth (USA)
|8-12 aprile
|BEACH VOLLEY
|Pro Tour Elite16
|Saquarema (Brasile)
|9 aprile
|BASKET
|EuroCup femminile, finale di ritorno
|Sede da definire
|9-12 aprile
|GINNASTICA ARTISTICA
|Coppa del Mondo
|Osijek (Croazia)
|9-12 aprile
|RALLY
|Rally di Croazia
|Croazia
|9-12 aprile
|GOLF
|The Masters
|Augusta (USA)
|10 aprile
|CICLISMO
|Giro Città di Reggio Calabria
|Italia
|10-12 aprile
|GINNASTICA RITMICA
|Coppa del Mondo
|Tashkent (Uzbekistan)
|10-12 aprile
|TENNIS
|BJK King Cup, qualificazioni
|Varie sedi
|10-12 aprile
|F1
|GP Bahrain
|Sakhir (Bahrain)
|10-12 aprile
|MOTOGP
|GP Qatar
|Lusail (Qatar)
|10-12 aprile
|KARATE
|Premier League
|Sede da definire
|11-12 aprile
|MOTOCROSS
|GP Sardegna
|Riola Sardo (Italia)
|11-12 aprile
|VELA
|SailGP
|Rio de Janeiro (Brasile)
|11-26 aprile
|VOLLEY
|Serie A1 femminile, finale scudetto
|Sedi da definire
|11 aprile
|ATLETICA
|Julia Meeting
|Trieste (Italia)
|11 aprile
|RUGBY
|Sei Nazioni femminile, prima giornata
|Varie sedi
|11 aprile
|RUGBY
|Sei Nazioni femminile: Francia-Italia
|Sede da definire (Francia)
|12 aprile
|CICLISMO
|Parigi-Roubaix
|Francia
|12 aprile
|CICLISMO FEMMINILE
|Parigi-Roubaix
|Francia
|12 aprile
|ATLETICA
|Mondiali a squadre di marcia
|Brasilia (Brasile)
|12 aprile
|ATLETICA
|Maratona di Milano
|Milano (Italia)
|12 aprile
|ATLETICA
|Maratona di Parigi
|Parigi (Francia)
|12 aprile
|ATLETICA
|Triveneta Meeting
|Treviso (Italia)
|12 aprile
|NASCAR
|Food City 500
|Bristol (USA)
|12-16 aprile
|CICLISMO
|Giro della Magna Grecia
|Italia
|13-19 aprile
|TENNIS
|ATP 500 Barcellona
|Barcellona (Spagna)
|13-19 aprile
|TENNIS
|ATP 500 Monaco
|Monaco (Germania)
|13-19 aprile
|TENNIS
|WTA 500 Stoccarda
|Stoccarda (Germania)
|13-19 aprile
|TENNIS
|WTA 250 Rouen
|Rouen (Francia)
|14-18 aprile
|CICLISMO
|O Gran Camino
|Spagna
|14-18 aprile
|NUOTO
|Campionati Italiani Assoluti
|Riccione (Italia)
|15 aprile
|CICLISMO
|Giro del Limburgo
|Belgio
|15 aprile
|VOLLEY
|CEV Cup maschile, finale di andata
|Sede da definire
|15-18 aprile
|GINNASTICA ARTISTICA
|Coppa del Mondo
|Doha (Qatar)
|15-19 aprile
|BASKET
|Eurolega femminile, Final Four
|Saragozza (Spagna)
|16-19 aprile
|JUDO
|Europei
|Tbilisi (Georgia)
|16-19 aprile
|GOLF
|PGA Tour – RBC Heritage
|Hilton Head Island (USA)
|17 aprile
|CICLISMO
|Freccia del Brabante
|Belgio
|17 aprile
|CICLISMO FEMMINILE
|Freccia del Brabante
|Belgio
|17-19 aprile
|GINNASTICA RITMICA
|Coppa del Mondo
|Baku (Azerbaijan)
|17-19 aprile
|F1
|GP Arabia Saudita
|Gedda (Arabia Saudita)
|17-19 aprile
|CICLISMO SU PISTA
|Coppa del Mondo
|Hong Kong (Cina)
|17-19 aprile
|RUGBY A 7
|SVNS World Championship
|Hong Kong (Cina)
|17-27 aprile
|SURF
|Championship Tour: Western Australia Margaret River Pro
|Margaret River (Australia)
|18 aprile
|GINNASTICA ARTISTICA
|Serie A, terza tappa
|Terni (Italia)
|18 aprile
|RUGBY
|Sei Nazioni femminile, seconda giornata
|Varie sedi
|18 aprile
|RUGBY
|Sei Nazioni femminile: Irlanda-Italia
|Sede da definire (Irlanda)
|18-19 aprile
|MOTOCROSS
|GP Trentino
|Pietramurata (Italia)
|18-19 aprile
|HOCKEY PISTA
|WSE Cup
|Sede da definire
|18-25 aprile
|VELA
|Semaine Olympique Française
|Hyeres (Francia)
|18 aprile-4 maggio
|SNOOKER
|Mondiali
|Sheffield (Gran Bretagna)
|19 aprile
|CICLISMO
|Amstel Gold Race
|Paesi Bassi
|19 aprile
|CICLISMO FEMMINILE
|Amstel Gold Race
|Paesi Bassi
|19 aprile
|WEC
|6 Ore di Imola
|Imola (Italia)
|19 aprile
|NASCAR
|AdventHealth 400
|Kansas City (USA)
|19 aprile
|INDYCAR
|Acura Grand Prix of Long Beach
|Long Beach (USA)
|19-26 aprile
|SOLLEVAMENTO PESI
|Europei
|Batumi (Georgia)
|20 aprile
|ATLETICA
|Maratona di Boston
|Boston (USA)
|20-24 aprile
|CICLISMO
|Tour of the Alps
|Italia/Austria
|20-26 aprile
|LOTTA
|Europei
|Tirana (Albania)
|20-26 aprile
|TIRO CON L’ARCO
|European Grand Prix 1st Leg
|Antalya (Turchia)
|21 aprile-4 maggio
|TENNIS
|WTA 1000 Madrid
|Madrid (Spagna)
|22 aprile
|CICLISMO
|Freccia Vallone
|Belgio
|22 aprile
|CICLISMO FEMMINILE
|Freccia Vallone
|Belgio
|22 aprile
|VOLLEY
|CEV Cup maschile, finale di ritorno
|Sede da definire
|22 aprile
|BASKET
|EuroCup, finale: gara-1
|Sede da definire
|22 aprile
|BASKET
|Europe Cup, finale d’andata
|Sede da definire
|22 aprile-5 maggio
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Madrid
|Madrid (Spagna)
|22 aprile-10 maggio
|TENNISTAVOLO
|Mondiali a squadre
|Londra (Gran Bretagna)
|23-26 aprile
|RALLY
|Rally di Spagna
|Spagna
|23-26 aprile
|GOLF
|DP World Tour – Volvo China Open
|Shanghai (Cina)
|23-26 aprile
|GOLF
|PGA Tour – Zurich Classic of New Orleans
|Avondale (USA)
|24 aprile
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Nairobi (Kenya)
|24-25 aprile
|NUOTO DI FONDO
|Coppa del Mondo (fioretto femminile e maschile)
|Ibiza (Spagna)
|24-26 aprile
|CICLISMO SU PISTA
|Coppa del Mondo
|Nilai (Malesia)
|24-26 aprile
|MOTOGP
|GP Spagna
|Jerez (Spagna)
|24-26 aprile
|KARATE
|Serie A
|Sede da definire (Spagna)
|24-26 aprile
|TUFFI
|Campionati Italiani Assoluti primaverili
|Torino (Italia)
|24 aprile-3 maggio
|BADMINTON
|Thomas & Uber Cup Finals
|Horsens (Danimarca)
|25 aprile
|CICLISMO
|GP Liberazione (U23)
|Italia
|25 aprile
|RUGBY
|Sei Nazioni femminile, terza giornata
|Varie sedi
|25 aprile
|RUGBY
|Sei Nazioni femminile: Italia-Scozia
|Sede da definire (Italia)
|25-26 aprile
|MOTOCROSS
|GP da definire
|Sede da definire
|25-26 aprile
|TRIATHLON
|World Triathlon Championship Series
|Samarcanda (Uzbekistan)
|25-26 aprile
|ATLETICA
|Meeting Multistars
|Brescia (Italia)
|25-26 aprile
|ATLETICA
|Campionati Italiani 10.000 metri
|Sede da definire (Italia)
|25 o 26 aprile
|CALCIO FEMMINILE
|EuroCup, finale d’andata
|Sede da definire
|25 aprile-2 maggio
|CURLING
|Mondiali doppio misto
|Ginevra (Svizzera)
|26 aprile
|CICLISMO
|Liegi-Bastogne-Liegi
|Belgio
|26 aprile
|CICLISMO FEMMINILE
|Liegi-Bastogne-Liegi
|Belgio
|26 aprile
|CICLISMO
|Giro della Provincia di Biella
|Italia
|26 aprile
|ATLETICA
|Maratona di Londra
|Londra (Gran Bretagna)
|26 aprile
|NASCAR
|Jack Links’s 500
|Lincoln (USA)
|26 aprile-3 maggio
|CICLISMO
|Giro di Turchia
|Turchia
|26 aprile-10 maggio
|VOLLEY
|Superlega maschile, finale scudetto
|Sedi da definire
|28 aprile
|BASKET
|EuroCup, finale: gara-2
|Sede da definire
|28 aprile-3 maggio
|CICLISMO
|Giro di Romandia
|Svizzera
|29 aprile
|BASKET
|Europe Cup, finale di ritorno
|Sede da definire
|29 aprile-2 maggio
|SQUASH
|Europei a squadre
|Amsterdam (Paesi Bassi)
|29 aprile-3 maggio
|BEACH VOLLEY
|Pro Tour Elite16
|Brasilia (Brasile)
|30 aprile-3 maggio
|GINNASTICA RITMICA
|European Cup
|Baku (Azerbaijan)
|30 aprile-3 maggio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (fioretto femminile e maschile)
|Play del Carmen (Messico)
|30 aprile-3 maggio
|GOLF
|DP World Tour – Turkish Airlines Open
|Sede da definire (Turchia)
|30 aprile-3 maggio
|GOLF
|PGA Tour – Miami Championship
|Miami (USA)
|30 aprile-6 maggio
|TIRO A SEGNO
|Europei 300 metri
|Osijek (Croazia)
|MAGGIO
|1° maggio
|CICLISMO
|Eschborn-Francoforte
|Germania
|1° maggio
|ATLETICA
|Meeting Frate1874
|Modena (Italia)
|1° maggio
|ATLETICA
|Meeting di Palmanova
|Palmanova (Italia)
|1° maggio
|BASKET
|EuroCup, finale: eventuale gara-3
|Sede da definire
|1-2 maggio
|NUOTO DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Golfo Aranci (Italia)
|1-3 maggio
|TUFFI
|Coppa del Mondo
|Pechino (Cina)
|1-3 maggio
|F1
|GP USA
|Miami (USA)
|1-3 maggio
|SUPERBIKE
|GP Ungheria
|Balaton (Ungheria)
|1-3 maggio
|JUDO
|Grand Slam
|Dushanbe (Tajikistan)
|1-3 maggio
|SCHERMA
|Grand Prix (sciabola femminile e maschile)
|Seoul (Corea del Sud)
|1-3 maggio
|TUFFI
|Coppa del Mondo, finali
|Pechino (Cina)
|1-3 maggio
|NUOTO ARTISTICO
|Coppa del Mondo
|Xian (Cina)
|1-3 maggio
|MOUNTAIN BIKE
|Coppa del Mondo
|Sede da definire (Corea del Sud)
|1-6 maggio
|PALLANUOTO
|World Cup femminile
|Sede da definire
|2-3 maggio
|ATLETICA
|Mondiali di staffette
|Gaborone (Botswana)
|2-3 maggio
|VOLLEY
|Champions League femminile, Final Four
|Sede da definire
|2 o 3 maggio
|CALCIO FEMMINILE
|Europa Cup, finale di ritorno
|Sede de definire
|2-3 maggio
|PALLANUOTO
|Conference Cup maschile, finali
|Sede da definire
|2-3 maggio
|FORMULA E
|GP Berlino
|Berlino (Germania)
|2-8 maggio
|SOLLEVAMENTO PESI
|Mondiali juniores
|Ismailia (Egitto)
|2-11 maggio
|TIRO A VOLO
|Coppa del Mondo
|Almaty (Kazakhstan)
|2-12 maggio
|SURF
|Championship Tour: Bonsoy Gold Coast Pro
|Gold Coast (Australia)
|3 maggio
|ATLETICA
|ESET WMD-Night
|Busto Arsizio (Italia)
|3 maggio
|CICLISMO
|Giro dell’Appennino
|Italia
|3 maggio
|NASCAR
|Wurth 400
|Fort Worth (USA)
|3 maggio
|EQUITAZIONE
|GP Lotteria
|Napoli (Italia)
|3-10 maggio
|CICLISMO FEMMINILE
|Vuelta di Spagna
|Spagna
|3-16 maggio
|CALCIO FEMMINILE
|Mondiali U17
|Irlanda del Nord
|5-10 maggio
|TIRO CON L’ARCO
|Coppa del Mondo
|Shanghai (Cina)
|5-15 maggio
|TENNIS
|WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia)
|Roma (Italia)
|6-14 maggio
|VELA
|Europei 470
|Vilamoura (Portogallo)
|6-16 maggio
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia)
|Roma (Italia)
|6-21 maggio
|TIRO A SEGNO
|Europei 25-50 metri
|Osijek (Croazia)
|7-10 maggio
|RALLY
|Rally del Portogallo
|Portogallo
|7-10 maggio
|GINNASTICA ARTISTICA
|World Challenge Cup
|Varna (Bulgaria)
|7-10 maggio
|GOLF
|DP World Tour – Catalunya Championship
|Barcellona (Spagna)
|7-10 maggio
|GOLF
|PGA Tour – Truist Championship
|Charlotte (USA)
|7-10 maggio
|GOLF
|PGA Tour – ONEflight Myrtle Beach Classic
|Myrtle Beach (USA)
|7-10 maggio
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Pechino (Cina)
|7-10 maggio
|NUOTO ARTISTICO
|Campionati Italiani Assoluti primaverili
|Cuneo (Italia)
|8 maggio
|ATLETICA
|Diamond League
|Doha (Qatar)
|8-10 maggio
|MOTOGP
|GP Francia
|Le Mans (Francia)
|8-10 maggio
|JUDO
|Grand Slam
|Astana (Kazakhstan)
|8-10 maggio
|SCHERMA
|Grand Prix (spada femminile e maschile)
|Medellin (Colombia)
|8-10 maggio
|CANOA SPRINT
|Coppa del Mondo
|Szeged (Ungheria)
|8-10 maggio
|CALCIO A 5
|Champions League, Final Four
|Pesaro (Italia)
|8-10 maggio
|BASKET
|Champions League, Final Four
|Sede da definire
|8-31 maggio
|CICLISMO
|Giro d’Italia
|Italia
|9 maggio
|ATLETICA
|Pegaso Meeting
|Firenze (Italia)
|9 maggio
|CICLISMO
|GP du Morbihan
|Francia
|9 maggio
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Chengdu (Cina)
|9 maggio
|RUGBY
|Sei Nazioni femminile, quarta giornata
|Varie sedi
|9 maggio
|RUGBY
|Sei Nazioni femminile: Italia-Inghilterra
|Sede da definire (Italia)
|9 maggio
|WEC
|6 Ore di Spa-Francorchamps
|Spa-Francorchamps (Belgio)
|9 maggio
|INDYCAR
|Sonsio Grand Prix
|Indianapolis (USA)
|9-10 maggio
|VELA
|SailGP
|Bermuda
|9-10 o 16-17 maggio
|HOCKEY PISTA
|WSE Champions League, Final Four
|Sede da definire
|9-16 maggio
|VELA
|Mondiali Formula Kite
|Viana do Castelo (Portogallo)
|10 maggio
|CICLISMO
|Tro-Bro Léon
|Francia
|10 maggio
|TRIATHLON
|Mixed Relay Cup
|Chengdu (Cina)
|10 maggio
|NASCAR
|Go Bowling at The Glen
|Watkins Glen (USA)
|11-17 maggio
|LOTTA
|Europei U17
|Samokov (Bulgaria)
|12-17 maggio
|BADMINTON
|World Tour – Super 500
|Patumwan (Thailandia)
|12-17 maggio
|VELA
|Mondiali 49er/49er FX
|Quiberon (Francia)
|12-17 maggio
|VELA
|Mondiali Nacra 17
|Quiberon (Francia)
|13 maggio
|CICLISMO FEMMINILE
|Navarra Elite Classic
|Spagna
|13 maggio
|CALCIO
|Coppa Italia, finale
|Roma (Italia)
|13-17 maggio
|CICLISMO
|Giro di Ungheria
|Ungheria
|13-17 maggio
|PENTATHLON
|Coppa del Mondo
|Pazardzhik (Bulgaria)
|13-17 maggio
|PALLAMANO
|Qualificazioni Mondiali maschili, terza fase
|Varie sedi
|14-17 maggio
|GOLF
|PGA Championship
|Newton Square (USA)
|14-17 maggio
|CANOA SPRINT
|Coppa del Mondo
|Brandenburgo (Germania)
|15-16 maggio
|GINNASTICA ARTISTICA
|Serie A, Final Eight
|Bergamo (Italia)
|15-17 maggio
|GINNASTICA RITMICA
|World Challenge Cup
|Portimao (Portogallo)
|15-17 maggio
|CICLISMO FEMMINILE
|Giro dei Paesi Baschi
|Spagna
|15-17 maggio
|MOTOGP
|GP Catalogna
|Barcellona (Spagna)
|15-17 maggio
|SUPERBIKE
|GP Cechia
|Most (Cechia)
|15-17 maggio
|SCHERMA
|Grand Prix (fioretto femminile e maschile)
|Shanghai (Cina)
|15-22 maggio
|VELA
|Europei ILCA
|Kastela (Croazia)
|15-31 maggio
|HOCKEY GHIACCIO
|Mondiali
|Zurigo/Friburgo (Svizzera)
|16 maggio
|ATLETICA
|Diamond League
|Shanghai (Cina)
|16 maggio
|TRIATHLON
|World Triathlon Championship Series
|Yokohama (Giappone)
|16-17 maggio
|CALCIO FEMMINILE
|Serie A, ultima giornata
|Varie sedi
|16-17 maggio
|FORMULA E
|GP Monaco
|Monaco (Monaco)
|16-17 maggio
|VOLLEY
|Champions League maschile, Final Four
|Milano (Italia)
|16-23 maggio
|VELA
|Europei iQFoil
|Portimao (Portogallo)
|17 maggio
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Sede da definire (Giappone)
|17 maggio
|CICLISMO
|Circuito del Porto – Trofeo Arvedi
|Italia
|17 maggio
|RUGBY
|Sei Nazioni femminile, quinta giornata
|Varie sedi
|17 maggio
|RUGBY
|Sei Nazioni femminile: Galles-Italia
|Sede da definire (Gran Bretagna)
|17-23 maggio
|TENNIS
|ATP 500 Amburgo
|Amburgo (Germania)
|17-23 maggio
|TENNIS
|ATP 250 Ginevra
|Ginevra (Svizzera)
|18-23 maggio
|TENNIS
|WTA 500 Strasburgo
|Strasburgo (Francia)
|18-23 maggio
|TENNIS
|WTA 250 Rabat
|Rabat (Marocco)
|18-24 maggio
|TIRO CON L’ARCO
|Europei
|Antalya (Turchia)
|19 maggio
|CICLISMO
|Classique Dunkerque
|Francia
|19-24 maggio
|BADMINTON
|World Tour – Super 500
|Kuala Lumpur (Malesia)
|20 maggio
|ATLETICA
|Meeting di Savona
|Savona (Italia)
|20 maggio
|CALCIO
|Europa League, finale
|Istanbul (Turchia)
|20-24 maggio
|CICLISMO
|4 Giorni di Dunkerque
|Francia
|20-24 maggio
|LOTTA
|Europei U15
|Samokov (Bulgaria)
|20-24 maggio
|KARATE
|Europei
|Francoforte (Germania)
|21-24 maggio
|CICLISMO FEMMINILE
|Giro dei Paesi Baschi
|Spagna
|21-24 maggio
|GOLF
|DP World Tour – Soudal Open
|Anversa (Belgio)
|21-24 maggio
|GOLF
|PGA Tour – THE CJ Cup Byron Nelson
|McKinney (USA)
|21-24 maggio
|MULTISPORT
|Enhanced Games
|Las Vegas (USA)
|22 maggio
|RUGBY
|Challenge Cup, finale
|Bilbao (Spagna)
|22-24 maggio
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Coppa del Mondo (boulder)
|Berna (Svizzera)
|22-24 maggio
|BASKET
|Eurolega, Final Four
|Atene (Grecia)
|22-24 maggio
|F1
|GP Canada
|Montreal (Canada)
|22-24 maggio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (spada femminile)
|St. Maur (Francia)
|22-24 maggio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (spada maschile)
|Berna (Svizzera)
|22-24 maggio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola femminile)
|Lima (Perù)
|22-24 maggio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola maschile)
|Il Cairo (Egitto)
|22-24 maggio
|MOUNTAIN BIKE
|Coppa del Mondo
|Nove Mesto (Cechia)
|22 o 23 o 24 maggio
|CALCIO FEMMINILE
|Champions League, finale
|Oslo (Norvegia)
|23 maggio
|ATLETICA
|Diamond League
|Xiamen (Cina)
|23 maggio
|ATLETICA
|Coppa Europa dei 10.000 metri
|La Spezia (Italia)
|23 maggio
|PALLANUOTO
|Euro Cup maschile, finale d’andata
|Sede da definire
|23 maggio
|RUGBY
|Champions Cup, finale
|Bilbao (Spagna)
|23-24 maggio
|MOTOCROSS
|GP Francia
|Lacapelle Marival (Francia)
|23-24 maggio
|CICLISMO
|Due Giorni Marchigiana
|Italia
|23-24 maggio
|CANOTTAGGIO
|Europei U19
|Brandenburgo (Germania)
|23 o 24 maggio
|CALCIO FEMMINILE
|Coppa Italia, finale
|Sede da definire (Italia)
|24 maggio
|CALCIO
|Serie A, ultima giornata
|Varie sedi
|24 maggio
|CICLISMO FEMMINILE
|Anversa Port Epic
|Belgio
|24 maggio
|INDYCAR
|500 Miglia di Indianapolis
|Indianapolis (USA)
|24 maggio
|MOUNTAIN BIKE
|Campionati Italiani
|Reggio Calabria (Italia)
|24 maggio
|NASCAR
|Coca-Cola 600
|Concord (USA)
|24-31 maggio
|TIRO A SEGNO
|Coppa del Mondo
|Monaco (Germania)
|24 maggio-6 giugno
|SCACCHI
|Europei femminili
|Batumi (Georgia)
|24 maggio-7 giugno
|TENNIS
|Roland Garros
|Parigi (Francia)
|25 maggio-7 giugno
|CALCIO
|Europei U17
|Estonia
|26-31 maggio
|BADMINTON
|World Tour – Super 750
|Singapore
|27 maggio
|PALLANUOTO
|Euro Cup femminile, finale d’andata
|Sede da definire
|27 maggio
|CALCIO
|Conference League, finale
|Lipsia (Germania)
|27-31 maggio
|GINNASTICA RITMICA
|Europei
|Varna (Bulgaria)
|27-31 maggio
|EQUITAZIONE
|Piazza di Siena
|Roma (Italia)
|27-31 maggio
|BEACH VOLLEY
|Pro Tour Elite16
|Ostrava (Cechia)
|28-31 maggio
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Coppa del Mondo (boulder, speed)
|Alcobendas (Spagna)
|28-31 maggio
|GINNASTICA ARTISTICA
|World Challenge Cup
|Koper (Slovenia)
|28-31 maggio
|RALLY
|Rally del Giappone
|Giappone
|28-31 maggio
|CICLISMO
|Boucles de la Mayenne
|Francia
|28-31 maggio
|CICLISMO
|Giro di Norvegia
|Norvegia
|28-31 maggio
|GOLF
|DP World Tour – Austrian Alpine Open
|Kitzbuehel (Austria)
|28-31 maggio
|GOLF
|PGA Tour – Charles Schwab Challenge
|Fort Worth (USA)
|28 maggio-7 giugno
|SURF
|Championship Tour: Surf City El Salvador Pro
|Punta Roca (El Salvador)
|29 maggio
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Bydgoszcz (Polonia)
|29 o 30 maggio
|RUGBY
|Serie A, Finale Scudetto
|Sede da definire (Italia)
|29-31 maggio
|CANOTTAGGIO
|Coppa del Mondo
|Siviglia (Spagna)
|29-31 maggio
|MOTOGP
|GP Italia
|Mugello (Italia)
|29-31 maggio
|SUPERBIKE
|GP Aragon
|Alcaniz (Spagna)
|29-31 maggio
|NUOTO ARTISTICO
|Coppa del Mondo
|Pontevedra (Spagna)
|29-31 maggio
|CANOA SLALOM
|Coppa del Mondo
|Lubiana (Slovenia)
|29-31 maggio
|RUGBY A 7
|SVNS World Championship
|Valladolid (Spagna)
|30 maggio
|ATLETICA
|Triveneto Meeting
|Trieste (Italia)
|30 maggio
|CALCIO
|Champions League, finale
|Budapest (Ungheria)
|30-31 maggio
|MOTOCROSS
|GP Germania
|Teutschenthal (Germania)
|30-31 maggio
|VELA
|SailGP
|New York (USA)
|30 maggio-1 giugno
|CICLISMO FEMMINILE
|Giro di Norvegia
|Norvegia
|30 maggio-7 giugno
|CICLISMO FEMMINILE
|Giro d’Italia femminile
|Italia
|30 maggio-13 giugno
|HOCKEY PISTA
|Serie A, finale scudetto
|Sedi da definire (Italia)
|31 maggio
|ATLETICA
|Diamond League
|Rabat (Marocco)
|31 maggio
|NASCAR
|Cracker Barrel 400
|Lebanon (USA)
|31 maggio
|INDYCAR
|Chevrolet Detroit Grand Prix
|Detroit (USA)
|GIUGNO
|Giugno (date da definire)
|BASKET
|Serie A, finale scudetto
|Sedi da definire (Italia)
|Giugno (date da definire)
|BOXE
|World Boxing Cup
|Sede da definire (Cina)
|Giugno (data da definire)
|FOOTBALL AMERICANO
|Italian Bowl
|Sede da definire
|Giugno-luglio (date da definire)
|PALLANUOTO
|Serie A1 femminile, Finale Scudetto
|Sedi da definire (Italia)
|1-5 giugno
|CICLISMO
|Giro di Vallonia
|Belgio
|1-7 giugno
|BASKET 3X3
|Mondiali
|Varsavia (Polonia)
|2 giugno
|ATLETICA
|Venafro Long Jump Festival
|Venafro (Italia)
|2 giugno
|ATLETICA
|Atletica 2000 Meeting
|San Vito al Tagliamento (Italia)
|2 giugno
|ATLETICA
|Meeting di Primavera
|Mondovì (Italia)
|2 giugno
|CICLISMO
|Trofeo Alcide Degasperi
|Italia
|3 giugno
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Turku (Finlandia)
|3 giugno
|PALLANUOTO
|Euro Cup femminile, finale di ritorno
|Sede da definire
|3-7 giugno
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Coppa del Mondo (boulder, lead)
|Praga (Cechia)
|3-7 giugno
|TIRO CON L’ARCO
|Conquest Cup
|Istanbul (Turchia)
|3 giugno-26 luglio
|VOLLEY
|Nations League femminile
|Varie sedi
|4 giugno
|ATLETICA
|Diamond League (Golden Gala)
|Roma (Italia)
|4-7 giugno
|LOTTA
|Ranking Series
|Ulaanbaatar (Mongolia)
|4-7 giugno
|GOLF
|DP World Tour – KLM Open
|Amsterdam (Paesi Bassi)
|4-7 giugno
|GOLF
|PGA Tour – The Memorial Tournament
|Dublin (USA)
|4-7 giugno
|TAEKWONDO
|Grand Prix Series
|Roma (Italia)
|4-7 giugno
|TAEKWONDO
|Europei
|Nuremberg (Germania)
|4-7 giugno
|NUOTO ARTISTICO
|Europei Youth
|Sede da definire
|4-21 giugno (date esatte da definire)
|BASKET
|NBA Finals
|Sedi da definire (USA)
|5 giugno
|TRIATHLON
|World Triathlon Championship Series
|Alghero (Italia)
|5-7 giugno
|F1
|GP Monaco
|Monaco (Monaco)
|5-7 giugno
|MOTOGP
|GP Ungheria
|Balaton (Ungheria)
|5-7 giugno
|CANOA SLALOM
|Coppa del Mondo
|Praga (Cechia)
|5-7 giugno
|RUGBY A 7
|SVNS World Championship
|Bordeaux (Francia)
|5-7 giugno
|ATLETICA
|Campionati Italiani prove multiple
|Sede da definire (Italia)
|5-7 giugno
|GINNASTICA RITMICA
|Campionati Italiani Assoluti
|Sede da definire (Italia)
|6 giugno
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|New York (USA)
|6 giugno
|PALLANUOTO
|Euro Cup maschile, finale di ritorno
|Sede da definire
|6 giugno
|TRIATHLON
|Mixed Relay Series
|Alghero (Italia)
|6-7 giugno
|MOTOCROSS
|GP Lettonia
|Kegums (Lettonia)
|6-7 giugno
|BMX
|Coppa del Mondo (racing)
|Sarrians (Francia)
|7 giugno
|ATLETICA
|Diamond League
|Stoccolma (Svezia)
|7 giugno
|ATLETICA
|Meeting di Lucca
|Lucca (Italia)
|7 giugno
|ATLETICA
|Meeting di Pescara
|Pescara (Italia)
|7 giugno
|ATLETICA
|Meeting di Bolzano
|Bolzano (Italia)
|7 giugno
|CICLISMO
|Bruxelles Cycling Classic
|Belgio
|7 giugno
|CICLISMO
|Coppa della Pace (U23)
|Italia
|7 giugno
|NASCAR
|FireKeepers Casino 400
|Brooklyn (USA)
|7 giugno
|INDYCAR
|Bommarito Automotive Group 500
|Madison (USA)
|7-14 giugno
|CICLISMO
|Tour Auvergne-Rodano-Alpi
|Francia
|8-14 giugno
|TENNIS
|ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
|s-Hertogenbosch (Paesi Bassi)
|8-14 giugno
|TENNIS
|ATP 250 Stoccarda
|Stoccarda (Germania)
|8-14 giugno
|TENNIS
|WTA 500 Londra
|Londra (Gran Bretagna)
|8-14 giugno
|TENNIS
|WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
|s-Hertogenbosch (Paesi Bassi)
|9-14 giugno
|BADMINTON
|World Tour – Super 500
|Sydney (Australia)
|9-14 giugno
|TIRO CON L’ARCO
|Coppa del Mondo
|Antalya (Turchia)
|10 giugno
|ATLETICA
|Diamond League
|Oslo (Norvegia)
|10 giugno
|CICLISMO
|Circuit Franco-Belga
|Belgio
|10-12 giugno
|PALLANUOTO
|Champions League femminile, Final Four
|Gzira (Malta)
|10 giugno-2 agosto
|VOLLEY
|Nations League maschile
|Varie sedi
|11-13 giugno
|PALLANUOTO
|Champions League mashile, Final Four
|Gzira (Malta)
|11-14 giugno
|GOLF
|PGA Tour – RBC Canadian Open
|Caledon (Canada)
|11-14 giugno
|MOUNTAIN BIKE
|Coppa del Mondo
|Saalfelden-Leogang (Austria)
|11 giugno-19 luglio
|CALCIO
|Mondiali
|USA/Canada/Messico
|12-14 giugno
|CANOTTAGGIO
|Coppa del Mondo
|Plovdiv (Bulgaria)
|12-14 giugno
|CICLISMO FEMMINILE
|Tour des Pyrénées
|Francia
|12-14 giugno
|F1
|GP Spagna
|Barcellona (Spagna)
|12-14 giugno
|SUPERBIKE
|GP Italia
|Misano (Italia)
|12-14 giugno
|CANOA SLALOM
|Coppa del Mondo, finali
|Augsburg (Germania)
|12-14 giugno
|KARATE
|Premier League
|Rabat (Marocco)
|12-20 giugno
|SURF
|Championship Tour: VIVO Rio Pro
|Rio de Janeiro (Brasile)
|12 giugno-5 luglio
|CRICKET
|Mondiali T20 femminili
|Gran Bretagna
|13 giugno
|CICLISMO FEMMINILE
|Copenhagen Sprint
|Danimarca
|13-14 giugno
|WEC
|24 Ore di Le Mans
|Le Mans (Francia)
|13-14 giugno
|TRIATHLON
|Europei
|Tarragona (Spagna)
|13-14 giugno
|BMX
|Coppa del Mondo (racing)
|Pappendal (Paesi Bassi)
|13-20 giugno
|CALCIO A 5
|Serie A, Finale Scudetto
|Sedi da definire (Italia)
|13-21 giugno
|HOCKEY PRATO
|FIH Pro League maschile/femminile
|Wavre/Rotterdam/Londra (Belgio/Paesi Bassi/Gran Bretagna)
|14 giugno
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Los Angeles (USA)
|14 giugno
|CICLISMO
|Copenhagen Sprint
|Danimarca
|14 giugno
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Huatulco (Messico)
|14 giugno
|NASCAR
|The Great American Getaway 400
|Long Pond (USA)
|14-21 giugno
|CICLISMO
|Giro d’Italia NextGen (U23)
|Italia
|14-27 giugno
|SCACCHI
|Mondiali giovanili
|Montesilvano (Italia)
|15-21 giugno
|TENNIS
|ATP 500 Halle
|Halle (Germania)
|15-21 giugno
|TENNIS
|ATP 500 Londra (Queen’s)
|Londra (Gran Bretagna)
|15-21 giugno
|TENNIS
|WTA 500 Berlino
|Berlino (Germania)
|15-21 giugno
|TENNIS
|WTA 250 Nottingham
|Nottingham (Gran Bretagna)
|16 giugno
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Ostrava (Cechia)
|16-20 giugno
|SOFTBALL
|Mondiali, fase a gironi (gruppo A)
|Praga (Cechia)
|16-21 giugno
|SCHERMA
|Europei
|Tallinn (Estonia)
|16-21 giugno
|TENNISTAVOLO
|WTT Star Contender
|Lubiana (Slovenia)
|16-26 giugno
|TIRO A SEGNO
|Mondiali juniores
|Suhl (Germania)
|16-26 giugno
|TIRO A VOLO
|Mondiali juniores
|Suhl (Germania)
|17-20 giugno
|GINNASTICA ARTISTICA
|World Challenge Cup
|Tashkent (Uzbekistan)
|17-21 giugno
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Coppa del Mondo (boulder, lead)
|Innsbruck (Austria)
|17-21 giugno
|CICLISMO
|Giro del Belgio
|Belgio
|17-21 giugno
|CICLISMO
|Giro di Slovenia
|Slovenia
|17-21 giugno
|CICLISMO
|Giro di Svizzera
|Svizzera
|17-21 giugno
|CICLISMO FEMMINILE
|Giro di Svizzera
|Svizzera
|17-21 giugno
|PENTATHLON
|Coppa del Mondo
|Budapest (Ungheria)
|17-21 giugno
|TENNISTAVOLO
|Europei U21
|Cluj-Napoca (Romania)
|18-21 giugno
|GOLF
|US Open
|Southampton (USA)
|19-21 giugno
|MOTOGP
|GP Cechia
|Brno (Cechia)
|19-21 giugno
|NUOTO ARTISTICO
|Coppa del Mondo, finali
|Toronto (Canada)
|19-21 giugno
|MOUNTAIN BIKE
|Coppa del Mondo
|Lenzerheide (Svizzera)
|20 giugno
|ATLETICA
|Meeting Pergine
|Pergine Valsugana (Italia)
|20 giugno
|TRIATHLON
|World Triathlon Championship Series
|Quiberon (Francia)
|20 giugno
|FORMULA E
|GP Sanya
|Sanya (Cina)
|20 giugno
|RUGBY
|United Rugby Championship, finale
|Sede da definire
|20-21 giugno
|ATLETICA
|Campionati Italiani Societari
|Rieti (Italia)
|20-21 giugno
|MOTOCROSS
|GP Italia
|Montevarchi (Italia)
|20-21 giugno
|NUOTO DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Setubal (Portogallo)
|20-21 giugno
|VELA
|SailGP
|Halifax (Canada)
|20-28 giugno
|VELA
|Kieler Woche
|Kiel (Germania)
|21 giugno
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Hengelo (Paesi Bassi)
|21 giugno
|CICLISMO FEMMINILE
|Women Cycling Day
|Germania
|21 giugno
|TRIATHLON
|Mixed Relay Series
|Quiberon (Francia)
|21 giugno
|NASCAR
|Anduril 250 Race the Base
|San Diego (USA)
|21 giugno
|INDYCAR
|XPEL Grand Prix at Road America
|Elkhart Lake (USA)
|21-28 giugno
|TENNIS
|ATP 250 Maiorca
|Maiorca (Spagna)
|22-28 giugno
|TENNIS
|ATP 250 Eastbourne
|Eastbourne (Gran Bretagna)
|22-28 giugno
|TENNIS
|WTA 500 Bad Homburg
|Bad Homburg (Germania)
|22-28 giugno
|TENNIS
|WTA 250 Eastbourne
|Eastbourne (Gran Bretagna)
|22-28 giugno
|CICLISMO
|Campionati Nazionali
|Varie sedi
|22-28 giugno
|TUFFI
|Europei juniores
|Budapest (Ungheria)
|22-28 giugno
|SOLLEVAMENTO PESI
|Mondiali youth
|Bogotà (Colombia)
|23-28 giugno
|HOCKEY PRATO
|FIH Pro League maschile/femminile
|Wavre/Berlino/Londra (Belgio/Germania/Gran Bretagna)
|25-28 giugno
|RALLY
|Rally di Grecia
|Grecia
|25-28 giugno
|GOLF
|DP World Tour – Open d’Italia
|Sede da definire (Italia)
|25-28 giugno
|GOLF
|PGA Tour – Travelers Championship
|Cromwell (USA)
|25-28 giugno
|BMX
|Europei (racing)
|Sarrians (Francia)
|25 giugno-3 luglio
|PALLANUOTO
|Serie A maschile, Finale Scudetto
|Sedi da definire (Italia)
|25 giugno-4 luglio
|LACROSSE
|Europei Box maschili/femminili
|Praga (Cechia)
|26 giugno
|ATLETICA
|Diamond League
|Parigi (Francia)
|26-27 giugno
|TRAMPOLINO ELASTICO
|Coppa del Mondo
|Arosa (Svizzera)
|26-28 giugno
|CANOTTAGGIO
|Coppa del Mondo
|Lucerna (Svizzera)
|26-28 giugno
|F1
|GP Austria
|Spielberg (Austria)
|26-28 giugno
|MOTOGP
|GP Olanda
|Assen (Paesi Bassi)
|26-28 giugno
|MOUNTAIN BIKE
|Coppa del Mondo
|Val di Fassa (Italia)
|26-28 giugno
|NUOTO
|Trofeo Settecolli
|Roma (Italia)
|27-28 giugno
|MOTOCROSS
|GP Portogallo
|Agueda (Portogallo)
|27-28 giugno
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Tiszaujvaros (Ungheria)
|27 giugno-4 luglio
|PALLANUOTO
|Mondiali U18 maschili
|Sede da definire
|27 giugno-5 luglio
|BASKET
|Mondiali U17 maschili
|Turchia
|27 giugno-10 luglio
|CALCIO FEMMINILE
|Europei U19
|Bosnia Erzegovina
|28 giugno
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Zagabria (Croazia)
|28 giugno
|ATLETICA
|Meeting di Trieste
|Trieste (Italia)
|28 giugno
|NASCAR
|Toyota/Save Mart 350
|Sonoma (California)
|28 giugno-11 luglio
|CALCIO
|Europei U19
|Galles
|29 giugno-2 luglio
|JUDO
|Europei cadetti
|Gran Canaria (Spagna)
|29 giugno-3 luglio
|NUOTO ARTISTICO
|Europei juniores
|Sede da definire
|29 giugno-4 luglio
|VOLLEY
|Europei U22 maschili
|Albufeira (Portogallo)
|29 giugno-5 luglio
|PENTATHLON
|Europei juniores
|Barcellona (Spagna)
|29 giugno-12 luglio
|TENNIS
|Wimbledon
|Londra (Gran Bretagna)
|30 giugno
|CICLISMO
|Trofeo Città di Brescia
|Italia
|30 giugno-5 luglio
|CANOA SLALOM
|Mondiali juniores/U23
|Cracovia (Polonia)
|30 giugno-5 luglio
|BADMINTON
|World Tour – Super 300
|Markham (Canada)
|LUGLIO
|Luglio-agosto (date da definire)
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Europei
|Sede da definire
|Luglio-agosto (date da definire)
|BOXE
|Mondiali U19
|Sede da definire
|1-3 luglio
|CICLISMO
|Lione-Torino
|Francia/Italia
|1-5 luglio
|CANOA SPRINT
|Mondiali juniores/U23
|Halifax (Canada)
|1-5 luglio
|BEACH VOLLEY
|Pro Tour Elite16
|Gstaad (Svizzera)
|1-12 luglio
|VOLLEY
|Europei U18 femminili
|Riga/Vilnius (Lettonia/Lituania)
|2-5 luglio
|GOLF
|DP World Tour – BMW International Open
|Monaco (Germania)
|2-5 luglio
|GOLF
|PGA Tour – John Deere Classic
|Silvis (USA)
|2-6 luglio
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027
|Varie sedi
|2 luglio
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027: Islanda-Italia
|Sede da definire (Islanda)
|3-5 luglio
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Coppa del Mondo (speed)
|Cracovia (Polonia)
|3-5 luglio
|F1
|GP Gran Bretagna
|Silverstone (Gran Bretagna)
|3-5 luglio
|PENTATHLON
|Coppa del Mondo, finali
|Budapest (Ungheria)
|3-5 luglio
|TUFFI
|Trofeo Bolzano
|Bolzano (Italia)
|3-5 luglio
|MOUNTAIN BIKE
|Coppa del Mondo
|La Thuile (Italia)
|3-5 luglio
|TUFFI
|Meeting di Bolzano
|Bolzano (Italia)
|3-13 luglio
|TIRO A VOLO
|Coppa del Mondo
|Lonato (Italia)
|4 luglio
|ATLETICA
|Diamond League
|Eugene (USA)
|4 luglio
|ATLETICA
|Meeting della Leonessa
|Brescia (Italia)
|4 luglio
|RUGBY
|Nations Championship, prima giornata
|Varie sedi
|4 luglio
|RUGBY
|Nations Championship: Giappone-Italia
|Sede da definire (Giappone)
|4-5 luglio
|MOTOCROSS
|GP Sudafrica
|Johannesburg (Sudafrica)
|4-5 luglio
|MOTOCROSS
|Mondiali juniores
|Jinin (Cechia)
|4-5 luglio
|TRAMPOLINO ELASTICO
|Coppa del Mondo
|Coimbra (Portogallo)
|4-5 luglio
|FORMULA E
|GP Shanghai
|Shanghai (Cina)
|4-7 luglio
|CICLISMO
|Sibiu Tour
|Romania
|4-8 luglio
|NUOTO ARTISTICO
|Europei juniores
|Sede da definire
|4-12 luglio
|BASKET
|Europei U20 femminili
|Vilnius (Lituania)
|4-26 luglio
|CICLISMO
|Tour de France
|Francia
|5 luglio
|CICLISMO
|Giro del Medio Brenta
|Italia
|5 luglio
|NASCAR
|Chicagoland Speedway
|Joliet (Illinois)
|5 luglio
|INDYCAR
|Honda Indy 200 at Mid-Ohio
|Lexington (USA)
|5 luglio
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Lituania
|Sede da definire (Italia)
|5-12 luglio
|CICLISMO
|Tour of Magnificient Qinghai
|Cina
|6-12 luglio
|LOTTA
|Europei U20
|Skopje (Macedonia del Nord)
|6-12 luglio
|VOLLEY
|Europei U22 femminili
|The Hague (Paesi Bassi)
|7-12 luglio
|PENTATHLON
|Europei U17
|Pontevedra (Spagna)
|7-12 luglio
|NUOTO
|Europei juniores
|Sede da definire
|7-12 luglio
|CICLISMO SU PISTA
|Europei juniores
|Cottbus (Germania)
|7-12 luglio
|BADMINTON
|World Tour – Super 300
|Macao (Cina)
|7-12 luglio
|TIRO CON L’ARCO
|Coppa del Mondo
|Madrid (Spagna)
|7-12 luglio
|VELA
|Europei 49er/49er FX
|Eckernforde (Germania)
|7-12 luglio
|VELA
|Europei Nacra 17
|Eckernforde (Germania)
|7-18 luglio
|VOLLEY
|Europei U18 maschili
|Porto San Giorgio/San Benedetto del Tronto (Italia)
|8 luglio
|ATLETICA
|Meeting Sport e Solidarietà
|Lignano Sabbiadoro (Italia)
|8-12 luglio
|MOUNTAIN BIKE
|Coppa del Mondo
|Pal Arinsal (Andorra)
|8-12 luglio
|BEACH VOLLEY
|Mondiali U18
|The Hague (Paesi Bassi)
|9-12 luglio
|GOLF
|Scottish Open
|North Berwick (Gran Bretagna)
|9-12 luglio
|GOLF
|ISCO Championship
|Louisville (USA)
|9-12 luglio
|CANOA SPRINT
|Coppa del Mondo
|Montreal (Canada)
|10 luglio
|ATLETICA
|Diamond League
|Monaco (Monaco)
|10-12 luglio
|GINNASTICA RITMICA
|Coppa del Mondo
|Milano (Italia)
|10-12 luglio
|MOTOGP
|GP Germania
|Sachsenring (Germania)
|10-12 luglio
|SUPERBIKE
|GP Gran Bretagna
|Donington (Gran Bretagna)
|10-12 luglio
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Coppa del Mondo (lead, speed)
|Chamonix (Francia)
|10-17 luglio
|TENNISTAVOLO
|Europei youth
|Gondomar (Portogallo)
|10-20 luglio
|SURF
|Championship Tour: Corona Cero Open J-Bay
|Eastern Cape (Sudafrica)
|11 luglio
|TRIATHLON
|World Triathlon Championship Series
|Amburgo (Germania)
|11 luglio
|RUGBY
|Nations Championship, seconda giornata
|Varie sedi
|11 luglio
|RUGBY
|Nations Champions: Nuova Zelanda-Italia
|Sede da definire (Nuova Zelanda)
|11-19 luglio
|BASKET
|Europei U20 maschili
|Lubiana (Slovenia)
|11-19 luglio
|BASKET
|Mondiali U17 femminili
|Cechia
|12 luglio
|TRIATHLON
|Mondiali staffetta mista
|Amburgo (Germania)
|12 luglio
|WEC
|6 Ore di San Paolo
|San Paolo (Brasile)
|12 luglio
|NASCAR
|Quaker State 400
|Hampton (USA)
|13-18 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Bastad
|Bastad (Svezia)
|13-18 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Gstaad
|Gstaad (Svizzera)
|13-18 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Umago
|Umago (Croazia)
|13-18 luglio
|TENNIS
|WTA 250 Iasi
|Iasi (Romania)
|13-19 luglio
|BASEBALL
|Europei U19
|Sede da definire
|14 luglio
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Budapest (Ungheria)
|14-16 luglio
|TAEKWONDO
|World Cup Team Championship Series
|Chuncheon (Corea del Sud)
|14-19 luglio
|BADMINTON
|World Tour – Super 750
|Tokyo (Giappone)
|15 luglio
|ATLETICA
|Enterprise Meeting
|Napoli (Italia)
|15-19 luglio
|CICLISMO
|Giro della Valle d’Aosta (U23)
|Italia
|16 luglio
|ATLETICA
|Meeting Arcobaleno
|Celle Ligure (Italia)
|16-19 luglio
|ATLETICA
|Europei Under 18
|Rieti (Italia
|16-19 luglio
|RALLY
|Rally d’Estonia
|Estonia
|16-19 luglio
|GOLF
|The Open Championship
|Southport (Gran Bretagna)
|16-19 luglio
|GOLF
|Puntacana Championship
|Punta Cana (Repubblica Dominicana)
|16-19 luglio
|KARATE
|Serie A
|Sede da definire (Colombia)
|17-19 luglio
|F1
|GP Belgio
|Spa-Francorchamps (Belgio)
|18 luglio
|ATLETICA
|Diamond League
|Londra (Gran Bretagna)
|18 luglio
|RUGBY
|Nations Championship, terza giornata
|Varie sedi
|18 luglio
|RUGBY
|Nations Championship: Australia-Italia
|Sede da defiinire (Australia)
|18 luglio
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Edmonton (Canada)
|18-19 luglio
|MOTOCROSS
|GP Gran Bretagna
|Foxhills (Gran Bretagna)
|18-19 luglio
|BMX
|Mondiali (racing)
|Brisbane (Australia)
|18-25 luglio
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Mondiali juniores
|Arco di Trento (Italia)
|18 luglio-1 agosto
|MULTISPORT
|European Universities Games
|Salerno (Italia)
|19 luglio
|TRIATHLON
|Mixed Relay Cup
|Edmonton (Canada)
|19 luglio
|NASCAR
|Window World 400
|North Wilkesboro (USA)
|19 luglio
|INDYCAR
|Borchetta Bourbon Musix City Grand Prix
|Lebanon (USA)
|19-21 luglio
|JUDO
|Grand Slam
|Ulaanbaatar (Mongolia)
|19-26 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Kitzbuehel
|Kitzbuehel (Austria)
|20-25 luglio
|CANOA SLALOM
|Mondiali
|Oklahoma City (USA)
|20-25 luglio
|SOFTBALL
|Europei U22
|Ostrava (Cechia)
|20-26 luglio
|PALLANUOTO
|World Cup maschile/femminile, finali
|Sydney (Australia)
|20-26 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Estoril
|Estoril (Portogallo)
|20-26 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Los Cabos
|Los Cabos (Messico)
|20-26 luglio
|TENNIS
|WTA 250 Amburgo
|Amburgo (Germania)
|20-26 luglio
|TENNIS
|WTA 250 Praga
|Praga (Cechia)
|20-26 luglio
|TIRO CON L’ARCO
|Europei giovanili
|Sede da definire (Italia)
|20-29 luglio
|TIRO A SEGNO
|Coppa del Mondo
|Hangzhou (Cina)
|20-31 luglio
|SQUASH
|Mondiali juniores
|Ontario (Canada)
|21-25 luglio
|SOFTBALL
|Mondiali, fase a gironi (gruppo B)
|Lima (Perù)
|21-26 luglio
|BADMINTON
|World Tour – Super 1000
|Changzhou (Cina)
|21-26 luglio
|TENNISTAVOLO
|WTT Star Contender
|Sede da definire (Brasile)
|22-26 luglio
|CANOTTAGGIO
|Mondiali U23
|Duisburg (Germania)
|22-30 luglio
|SCHERMA
|Mondiali
|Hong Kong (Cina)
|23-26 luglio
|NUOTO DI FONDO
|Europei juniores
|Budapest (Ungheria)
|23-26 luglio
|GOLF
|PGA Tour – 3M Open
|Blaine (USA)
|23 luglio-2 agosto
|MULTISPORT
|Giochi del Commonwealth
|Glasgow (Gran Bretagna)
|24-26 luglio
|F1
|GP Ungheria
|Budapest (Ungheria)
|24-26 luglio
|LOTTA
|Mondiali U15
|Santiago (Cile)
|24-26 luglio
|TUFFI
|Campionati Italiani Assoluti estivi
|Roma (Italia)
|24 luglio-2 agosto
|LACROSSE
|Mondiali Field femminili
|Tokyo (Giappone)
|25 luglio
|TRIATHLON
|World Triathlon Championship Series
|Londra (Gran Bretagna)
|25-26 luglio
|GINNASTICA ARTISTICA
|Campionati Italiani Assoluti
|Meda (Italia)
|25-26 luglio
|MOTOCROSS
|GP Cechia
|Loket (Cechia)
|25-26 luglio
|FORMULA E
|GP Tokyo
|Tokyo (Giappone)
|25-26 luglio
|VELA
|SailGP
|Portsmouth (Gran Bretagna)
|25-26 luglio
|ATLETICA
|Campionati Italiani Assoluti
|Firenze (Italia)
|25-31 luglio
|PENTATHLON
|Mondiali juniores/U17
|Druskininkai (Lituania)
|25 luglio-2 agosto
|BASKET
|Europei U18 maschili
|Trento/Rovereto (Italia)
|25 luglio-7 agosto
|PALLANUOTO
|Mondiali U16 maschili/femminili
|Sede da definire
|26 luglio
|NASCAR
|Brickyard 400
|Indianapolis (USA)
|27 luglio-1 agosto
|TENNIS
|ATP 500 Washington
|Washington (USA)
|27 luglio-1 agosto
|TENNIS
|ATP 250 Los Cabos
|Los Cabos (Messico)
|27 luglio-1 agosto
|TENNIS
|WTA 500 Washington
|Washington (USA)
|27 luglio-2 agosto
|LOTTA
|Mondiali U17
|Baku (Azerbaijan)
|28-30 luglio
|CICLISMO
|Tour de l’Ain
|Francia/Italia
|28 luglio-2 agosto
|BADMINTON
|World Tour – Super 300
|Taipei (Cina Taipei)
|29 luglio-2 agosto
|CICLISMO
|Giro di Danimarca
|Danimarca
|29 luglio-2 agosto
|MOUNTAIN BIKE
|Europei
|Monte Tamaro (Svizzera)
|30 luglio-2 agosto
|RALLY
|Rally di Finlandia
|Finlandia
|30 luglio-2 agosto
|GOLF
|PGA Tour – Rocket Classic
|Detroit (USA)
|30 luglio-2 agosto
|CANOTTAGGIO
|Europei
|Varese (Italia)
|31 luglio-5 agosto
|NUOTO ARTISTICO
|Europei
|Parigi (Francia)
|31 luglio-6 agosto
|TUFFI
|Europei
|Parigi (Francia)
|AGOSTO
|1° agosto
|ATLETICA
|Meeting Brazzale
|Vicenza (Italia)
|1° agosto
|CICLISMO
|Classica San Sebastian
|Spagna
|1-2 agosto
|MOTOCROSS
|GP Fiandre
|Lommel (Belgio)
|1-2 agosto
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Rio de Janeiro (Brasile)
|1-9 agosto
|CICLISMO FEMMINILE
|Tour de France femminile
|Francia
|1-9 agosto
|BASKET
|Europei U18 femminili
|Stoccolma (Svezia)
|2-12 agosto
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Montreal
|Montreal (Canada)
|2-12 agosto
|TENNIS
|WTA 1000 Toronto
|Toronto (Canada)
|3-9 agosto
|CICLISMO
|Giro di Polonia
|Polonia
|3-9 agosto
|PENTATHLON
|Europei
|Istanbul (Turchia)
|4-8 agosto
|NUOTO DI FONDO
|Europei
|Parigi (Francia)
|5-9 agosto
|CICLISMO
|Vuelta a Burgos
|Spagna
|5-9 agosto
|ATLETICA
|Mondiali Under 20
|Eugene (USA)
|5-9 agosto
|TENNISTAVOLO
|WTT Champions
|Yokohama (Giappone)
|5-15 agosto
|VOLLEY
|Mondiali U17 femminili
|Santiago (Cile)
|5-16 agosto
|CICLISMO
|Giro del Portogallo
|Portogallo
|6-9 agosto
|CANOTTAGGIO
|Mondiali U19
|Plovdiv (Bulgaria)
|6-9 agosto
|GOLF
|PGA Tour – Wyndham Championship
|Greensboro (USA)
|7-9 agosto
|MOTOGP
|GP Gran Bretagna
|Silverstone (Gran Bretagna)
|7-15 agosto
|BASKET
|Europei U16 maschili
|Sede da definire
|8-9 agosto
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Asuncion (Paraguay)
|8-18 agosto
|SURF
|Championship Tour: Tahiti Pro
|Teahupo’o (Tahiti, Francia)
|9 agosto
|CICLISMO
|GP Sportivi di Poggiana (U23)
|Italia
|9 agosto
|NASCAR
|Iowa Corn 350
|Newton (USA)
|9 agosto
|INDYCAR
|BITNILE.com Grand Prix of Portland
|Portland (USA)
|10-16 agosto
|ATLETICA
|Europei
|Birmingham (Gran Bretagna)
|10-16 agosto
|NUOTO
|Europei
|Parigi (Francia)
|10-17 agosto
|VELA
|Mondiali 470
|Enoshima (Giappone)
|11-23 agosto
|EQUITAZIONE
|Mondiali
|Aachen (Germania)
|12 agosto
|CALCIO
|Supercoppa Europea
|Salisburgo (Austria)
|12-16 agosto
|GINNASTICA RITMICA
|Mondiali
|Francoforte (Germania)
|12-16 agosto
|BEACH VOLLEY
|Europei
|Stare Jablonki (Polonia)
|12-22 agosto
|TENNIS
|WTA 1000 Cincinnati
|Cincinnati (USA)
|13-16 agosto
|GINNASTICA ARTISTICA
|Europei femminili
|Zagabria (Croazia)
|13-16 agosto
|CICLISMO
|Arctic Race
|Norvegia
|13-16 agosto
|CICLISMO
|Giro di Cechia
|Cechia
|13-22 agosto
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Cincinnati
|Cincinnati (USA)
|13-16 agosto
|GOLF
|DP World Tour – Danish Golf Championship
|Funen (Danimarca)
|13-16 agosto
|GOLF
|PGA Tour – St. Jude Championship
|Memphis (USA)
|13-16 agosto
|FLAG FOOTBALL
|Mondiali maschili/femminili
|Dusseldorf (Germania)
|14-16 agosto
|CICLISMO FEMMINILE
|Giro di Polonia
|Polonia
|14-22 agosto
|BASKET
|Europei U16 femminili
|Pitesti (Romania)
|15 agosto
|NASCAR
|Cook Out 400
|Richmond (USA)
|15-16 agosto
|MOTOCROSS
|GP Svezia
|Uddevalla (Svezia)
|15-16 agosto
|FORMULA E
|GP Londra
|Londra (Gran Bretagna)
|15-30 agosto
|HOCKEY PRATO
|Mondiali maschili/femminili
|Wavre/Amsterdam (Belgio/Paesi Bassi)
|16 agosto
|CICLISMO
|Classica di Amburgo
|Amburgo (Germania)
|16 agosto
|CICLISMO
|GP Capodarco (U23)
|Italia
|16 agosto
|INDYCAR
|Ontario Honda Dealers Indy at Markham
|Markham (USA)
|16-23 agosto
|PALLANUOTO
|Mondiali U18 femminili
|Sede da definire
|17-23 agosto
|LOTTA
|Mondiali U20
|Manama (Bahrain)
|17-23 agosto
|PENTATHLON
|Mondiali U19
|Madrid (Spagna)
|17-23 agosto
|BADMINTON
|Mondiali
|New Delhi (India)
|18-21 agosto
|CICLISMO
|Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine
|Francia
|19-22 agosto
|SQUASH
|Europei Individuali
|Budapest (Ungheria)
|19-23 agosto
|GINNASTICA ARTISTICA
|Europei maschili
|Zagabria (Croazia)
|19-23 agosto
|CICLISMO
|Renewi Tour
|Belgio
|19-23 agosto
|CICLISMO
|Giro di Germania
|Germania
|19-23 agosto
|CICLISMO FEMMINILE
|Tour of Britain
|Gran Bretagna
|19-23 agosto
|CICLISMO SU PISTA
|Mondiali juniores
|Heuden-Zolder (Belgio)
|19-23 agosto
|BEACH VOLLEY
|Pro Tour Elite16
|Montreal (Canada)
|19-27 agosto
|CICLISMO
|Tour de l’Avenir (U23)
|Francia
|19-29 agosto
|VOLLEY
|Mondiali U17 maschili
|Doha (Qatar)
|20 agosto
|CICLISMO FEMMINILE
|GP Lucien Van Impe
|Belgio
|20-23 agosto
|JUDO
|Mondiali cadetti
|Guayaquil (Ecuador)
|20-23 agosto
|GOLF
|PGA Tour – BMW Championship
|St. Louis (USA)
|21 agosto
|ATLETICA
|Diamond League
|Losanna (Svizzera)
|21-23 agosto
|F1
|GP Paesi Bassi
|Zandvoort (Paesi Bassi)
|21-23 agosto
|MOUNTAIN BIKE
|Coppa del Mondo
|Alta Savoia (Francia)
|21-28 agosto
|TUFFI
|Mondiali juniores
|Rijeka (Croazia)
|21 agosto-3 settembre
|MULTISPORT
|Giochi del Mediterraneo
|Taranto (Italia)
|21 agosto-6 settembre
|VOLLEY
|Europei femminili
|Turchia/Cechia/Svezia/Azerbaijan
|22-23 agosto
|MOTOCROSS
|GP Paesi Bassi
|Arnhem (Paesi Bassi)
|22-23 agosto
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Lima (Perù)
|22-23 agosto
|VELA
|SailGP
|Sassnitz (Germania)
|22 agosto-13 settembre
|CICLISMO
|Vuelta di Spagna
|Spagna
|23 agosto
|ATLETICA
|Diamond League
|Chorzow (Polonia)
|23 agosto
|NASCAR
|Mobil 1 301
|Loudon (USA)
|23-30 agosto
|CANOTTAGGIO
|Mondiali
|Amsterdam (Paesi Bassi)
|23-30 agosto
|VELA
|Mondiali ILCA 7 maschile
|Dun Laoghaire (Irlanda)
|23-30 agosto
|TENNIS
|ATP 250 Winston-Salem
|Winston-Salem (USA)
|24-30 agosto
|TENNIS
|WTA 500 Monterrey
|Monterrey (Messico)
|24-30 agosto
|TENNIS
|WTA 250 Cleveland
|Cleveland (USA)
|25 agosto-4 settembre
|SURF
|Championship Tour: Fiji Pro
|Cloudbreak (Fiji)
|26-30 agosto
|CANOA SPRINT
|Mondiali
|Poznan (Polonia)
|26-30 agosto
|MOUNTAIN BIKE
|Mondiali
|Val di Sole (Italia)
|27-30 agosto
|RALLY
|Rally di Paraguay
|Paraguay
|27-30 agosto
|GOLF
|DP World Tour – British Masters
|Sutton Coldfield (Gran Bretagna)
|27-30 agosto
|GOLF
|PGA Tour – TOUR Championship
|Atlanta (USA)
|27 agosto
|ATLETICA
|Diamond League
|Zurigo (Svizzera)
|27-31 agosto
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027
|Varie sedi
|27 agosto-6 settembre
|BASEBALL
|Serie A, finale scudetto
|Sedi da definire
|28-30 agosto
|MOTOGP
|GP Aragon
|Alcaniz (Spagna)
|29 agosto
|CICLISMO FEMMINILE
|Classic Lorient Agglomeration
|Francia
|29 agosto
|TRIATHLON
|World Triathlon Championship Series
|Weihai (Cina)
|29 agosto
|NASCAR
|Coke Zero Sugar 400
|Daytona Beach (USA)
|29-30 agosto
|NASCAR
|Snap-On Milwaukee 250 Race 1-2
|West Allis (USA)
|29-30 agosto
|CALCIO
|Serie A, prima giornata
|Varie sedi
|30 agosto
|CICLISMO
|Bretagne Classic-Ouest France
|Francia
|30 agosto
|ATLETICA
|Maratona di Sydney
|Sydney (Australia)
|30 agosto
|ATLETICA
|Grand Prix Brescia
|Brescia (Italia)
|31 agosto-13 settembre
|TENNIS
|US Open
|New York (USA)
|SETTEMBRE
|Settembre (date da definire)
|NUOTO ARTISTICO
|Mondiali juniores
|Sede da definire
|Settembre (date da definire)
|VELA
|SailGP
|Sede da definire (Spagna)
|1-5 settembre
|BASKET 3X3
|Europei
|Anversa (Belgio)
|1-6 settembre
|BADMINTON
|World Tour – Super 750
|Shenzhen (Cina)
|2 settembre
|ATLETICA
|Meeting di Padova
|Padova (Italia)
|2-6 settembre
|CICLISMO
|Tour of Britain
|Gran Bretagna
|2-9 settembre
|CICLISMO
|ZLM Tour
|Paesi Bassi
|3-6 settembre
|JUDO
|Europei juniores
|Podgorica (Montenegro)
|3-6 settembre
|CICLISMO
|Giro del Friuli Venezia Giulia
|Italia
|3-6 settembre
|GOLF
|DP World Tour – Omega European Masters
|Crans Montana (Svizzera)
|4-5 settembre
|ATLETICA
|Diamond League, finali
|Bruxelles (Belgio)
|4-5 settembre
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Coppa del Mondo (lead)
|Koper (Slovenia)
|4-6 settembre
|CICLISMO FEMMINILE
|Giro di Romandia
|Svizzera
|4-6 settembre
|F1
|GP Italia
|Monza (Italia)
|4-6 settembre
|SUPERBIKE
|GP Francia
|Magny-Cours (Francia)
|4-6 settembre
|CANOA SLALOM
|Coppa del Mondo
|Vaires-sur-Marne (Francia)
|4-7 settembre
|TAEKWONDO
|Grand Prix Series
|Muju (Corea del Sud)
|4-12 settembre
|VELA
|Mondiali iQFoil
|Weymouth (Gran Bretagna)
|4-13 settembre
|BASKET
|Mondiali femminili
|Berlino (Germania)
|5-6 settembre
|MOTOCROSS
|GP Turchia
|Afyonkarahisar (Turchia)
|5-6 settembre
|CANOTTAGGIO
|Europei U23
|Kruszwica (Polonia)
|5-7 settembre
|CICLISMO
|Maryland Cycling Classic
|USA
|5-12 settembre
|VELA
|Europei Formula Kite
|Akyaka (Turchia)
|5-12 settembre
|VELA
|Mondiali ILCA 6 femminile
|Dun Laoghaire (Irlanda)
|5-13 settembre
|LOTTA
|Mondiali
|Manama (Bahrain)
|5-27 settembre
|CALCIO FEMMINILE
|Mondiali U20
|Polonia
|6 settembre
|CICLISMO
|GP Industria & Artigianato
|Italia
|6 settembre
|NASCAR
|Cook Out Southern 500
|Darlington (USA)
|6 settembre
|INDYCAR
|IndyCar Grand Prix of Monterey
|Monterey (USA)
|6-13 settembre
|PENTATHLON
|Europei U15/U19
|Caldas de Rainha (Portogallo)
|7 settembre
|ATLETICA
|Palio della Quercia
|Rovereto (Italia)
|8 settembre
|WEC
|Lone Star Le Mans (6 Ore del Cota)
|Austin (USA)
|8-13 settembre
|BADMINTON
|World Tour – Super 500
|Yeosu City (Corea del Sud)
|8-13 settembre
|TENNISTAVOLO
|WTT Champions
|Macao (Cina)
|9 settembre
|CICLISMO
|Giro della Toscana
|Italia
|9-13 settembre
|CICLISMO FEMMINILE
|Simac Ladies Tour
|Paesi Bassi
|9-13 settembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Williamsburg (USA)
|10 settembre
|CICLISMO
|Coppa Sabatini
|Italia
|10-13 settembre
|RALLY
|Rally del Cile
|Cile
|10-13 settembre
|GOLF
|DP World Tour – Amgen Irish Open
|Doonberg (Irlanda)
|10-26 settembre
|VOLLEY
|Europei maschili
|Italia/Bulgaria/Finlandia/Romania
|11 settembre
|CICLISMO
|GP de Quebec
|Canada
|11-13 settembre
|ATLETICA
|Ultimate Championship
|Budapest (Ungheria)
|11-13 settembre
|GINNASTICA AEROBICA
|Mondiali juniores
|Pamplona (Spagna)
|11-13 settembre
|F1
|GP Madrid
|Madrid (Spagna)
|11-13 settembre
|MOTOGP
|GP San Marino
|Misano (Italia)
|11-13 settembre
|JUDO
|Grand Slam
|Budapest (Ungheria)
|11-13 settembre
|CANOA SLALOM
|Coppa del Mondo, finali
|La Seu d’Urgell (Spagna)
|11-20 settembre
|SURF
|Championship Tour: Lexus Trestles Pro
|San Clemente (USA)
|12 settembre
|CICLISMO
|Memorial Marco Pantani
|Italia
|12-13 settembre
|MOTOCROSS
|GP Cina
|Shanghai (Cina)
|12-13 settembre
|VELA
|SailGP
|Saint-Tropez (Francia)
|12-26 settembre
|MULTISPORT
|South American Games
|Santa Fé (Argentina)
|13 settembre
|CICLISMO
|GP de Montreal
|Canada
|13 settembre
|CICLISMO
|GP de Fourmies
|Francia
|13 settembre
|CICLISMO
|Trofeo Matteotti
|Italia
|13 settembre
|CICLISMO FEMMINILE
|La Choralis Fourmies
|Francia
|13 settembre
|CICLISMO FEMMINILE
|GP Stoccarda
|Germania
|13 settembre
|TRIATHLON
|World Triathlon Championship Series
|Karlovy Vary (Cechia)
|13 settembre
|NASCAR
|Enjoy Illinois 300
|Madison (USA)
|13-15 settembre
|CICLISMO FEMMINILE
|Tour of Chongming Island
|Cina
|14-20 settembre
|TENNIS
|WTA 500 Guadalajara
|Guadalajara (Messico)
|14-20 settembre
|TENNIS
|WTA 250 San Paolo
|San Paolo (Brasile)
|15-18 settembre
|CICLISMO
|Giro d’Abruzzo
|Italia
|15-20 settembre
|CANOA POLO
|Mondiali
|Duisburg (Germania)
|15-20 settembre
|TENNISTAVOLO
|WTT Star Contender
|Londra (Gran Bretagna)
|15-26 settembre
|BOXE
|Europei maschil/femminili
|Sede da definire (Bulgaria)
|15-28 settembre
|SCACCHI
|Olimpiadi Scacchistiche
|Samarcanda (Uzbekistan)
|16 settembre
|CICLISMO
|GP di Vallonia
|Belgio
|16-20 settembre
|CICLISMO
|Giro di Lussemburgo
|Lussemburgo
|16-20 settembre
|CICLISMO
|Giro di Slovacchia
|Slovacchia
|17-20 settembre
|GOLF
|DP World Tour – BMW PGA Championship
|Virginia Water (Gran Bretagna)
|17-21 settembre
|SOFTBALL
|Mondiali, fase a gironi (gruppo C)
|Oklahoma City (USA)
|18 settembre
|CICLISMO FEMMINILE
|Tour of Guangxi
|Cina
|18-20 settembre
|GINNASTICA ARTISTICA
|World Challenge Cup
|Szombathely (Ungheria)
|18-20 settembre
|TENNIS
|Coppa Davis, secondo turno qualificazione
|Varie sedi
|18-20 settembre
|MOTOGP
|GP Austria
|Spielberg (Austria)
|19 settembre
|CICLISMO
|SUPER 8 Classic
|Belgio
|19 settembre
|CICLISMO
|GP del Lazio
|Italia
|19 settembre
|CICLISMO
|Milano-Rapallo
|Italia
|19 settembre
|NASCAR
|Bass Pro Shops Night Race
|Bristol (USA)
|19-20 settembre
|ATLETICA
|Mondiali di corsa su strada
|Copenhagen (Danimarca)
|19-20 settembre
|MOTOCROSS
|GP Australia
|Darwin (Australia)
|19-20 settembre
|MOUNTAIN BIKE
|Coppa del Mondo
|Soldier Hollow (USA)
|19-27 settembre
|SOFTBALL
|Serie A, finale scudetto
|Sedi da definire
|19 settembre-4 ottobre
|MULTISPORT
|Asian Games
|Nagoya (Giappone)
|20 settembre
|CICLISMO
|Giro della Romagna
|Italia
|20-27 settembre
|CICLISMO
|Mondiali
|Montreal (Canada)
|21-27 settembre
|TENNIS
|BJK Cup Finals
|Sede da definire
|21-27 settembre
|TENNIS
|WTA 500 Singapore
|Singapore
|21-27 settembre
|TENNIS
|WTA 250 Seoul
|Seoul (Corea del Sud)
|23-29 settembre
|TENNIS
|ATP 250 Chengdu
|Chengdu (Cina)
|23-29 settembre
|TENNIS
|ATP 250 Hangzhou
|Hangzhou (Cina)
|24-26 settembre
|F1
|GP Azerbaijan
|Baku (Azerbaijan)
|24-27 settembre
|GINNASTICA ACROBATICA
|Mondiali
|Pesaro (Italia)
|24-27 settembre
|TRIATHLON
|World Triathlon Championship Series
|Pontevedra (Spagna)
|24-27 settembre
|GOLF
|DP World Tour – Open de France
|Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia)
|24-27 settembre
|GOLF
|PGA Tour – Presidents Cup
|Medinah (USA)
|24 settembre-6 ottobre
|CALCIO
|Nations League, fase a gironi
|Varie sedi
|25-27 settembre
|TENNIS
|Laver Cup
|Londra (Gran Bretagna)
|25-27 settembre
|SUPERBIKE
|GP Cremona
|Cremona (Italia)
|26 settembre
|ATLETICA
|Meeting Alpe Adria
|Pordenone (Italia)
|26-27 settembre
|GINNASTICA ARTISTICA
|World Challenge Cup
|Parigi (Francia)
|26-27 settembre
|JUDO
|European Open
|Roma (Italia)
|27 settembre
|ATLETICA
|Maratona di Berlino
|Berlino (Germania)
|27 settembre
|WEC
|6 Ore del Fuji
|Oyama (Giappone)
|27 settembre
|NASCAR
|Hollywood Casino 400
|Kansas City (USA)
|27 settembre-4 ottobre
|CICLISMO
|Tour de Langkawi
|Malesia
|27 settembre-13 ottobre
|TIRO A VOLO
|Europei
|Atene (Grecia)
|28 settembre-4 ottobre
|TENNIS
|WTA 1000 Pechino
|Pechino (Cina)
|29 settembre
|CICLISMO
|GP Festa del Perdono (U23)
|Italia
|30 settembre-6 ottobre
|TENNIS
|ATP 500 Tokyo
|Tokyo (Giappone)
|30 settembre-6 ottobre
|TENNIS
|ATP 500 Pechino
|Pechino (Cina)
|OTTOBRE
|Ottobre-novembre (date da definire)
|CALCIO
|Mondiali U17
|Qatar
|Ottobre-novembre (date da definire)
|CALCIO FEMMINILE
|Mondiali U17
|Marocco
|Ottobre-novembre (date da definire)
|SCACCHI
|Mondiale: Gukesh vs Vincitore Torneo Candidati
|Sede da definire
|1° ottobre
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21
|Varie sedi
|1° ottobre
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21: Armenia-Italia
|Sede da definire (Armenia)
|1-3 ottobre
|NUOTO
|Coppa del Mondo
|Baku (Azerbaijan)
|1-4 ottobre
|RALLY
|Rally d’Italia
|Italia
|1-4 ottobre
|GOLF
|DP World Tour – Alfred Dunhill Links Championship
|St. Andrews (Gran Bretagna)
|2-4 ottobre
|MOTOGP
|GP Giappone
|Motegi (Giappone)
|2-4 ottobre
|MOUNTAIN BIKE
|Coppa del Mondo
|Lake Placid (USA)
|2-4 ottobre
|KARATE
|Serie A
|Salisburgo (Austria)
|2-18 ottobre
|SKATEBOARD
|World Skate Games
|Asuncion (Paraguay)
|2-18 ottobre
|HOCKEY PISTA
|World Skate Games
|Asuncion (Paraguay)
|3 ottobre
|ATLETICA
|Giro al Sas
|Trento (Italia)
|3 ottobre
|CICLISMO
|Giro dell’Emilia
|Italia
|3 ottobre
|CICLISMO
|Sparkassen Muensterland Giro
|Germania
|3 ottobre
|CICLISMO
|Piccolo Lombardia (U23)
|Italia
|3 ottobre
|CICLISMO FEMMINILE
|Giro dell’Emilia
|Italia
|3 ottobre
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Roma (Italia)
|3-4 ottobre
|MOTOCROSS
|Motocross delle Nazioni
|Ernée (Francia)
|3-4 ottobre
|TRAMPOLINO ELASTICO
|Coppa del Mondo
|Riccione (Italia)
|3-7 ottobre
|CICLISMO
|Europei
|Lubiana (Slovenia)
|4 ottobre
|CICLISMO
|Coppa Agostoni
|Italia
|4 ottobre
|TRIATHLON
|Mixed Relay Cup
|Roma (Italia)
|4 ottobre
|NASCAR
|South Point 400
|Las Vegas (USA)
|4-11 ottobre
|JUDO
|Mondiali
|Baku (Azerbaijan)
|5 ottobre
|CICLISMO
|Coppa Bernocchi
|Italia
|5 ottobre
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21
|Varie sedi
|5 ottobre
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21: Italia-Polonia
|Sede da definire (Italia)
|6 ottobre
|CICLISMO
|Tre Valli Varesine
|Italia
|6 ottobre
|CICLISMO FEMMINILE
|Tre Valli Varesine
|Italia
|6-11 ottobre
|BADMINTON
|World Tour – Super 500
|Vantaa (Finlandia)
|7-18 ottobre
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Shanghai
|Shanghai (Cina)
|8 ottobre
|CICLISMO
|Gran Piemonte
|Italia
|8-10 ottobre
|NUOTO
|Coppa del Mondo
|Tashkent (Uzbekistan()
|8-11 ottobre
|GOLF
|DP World Tour – Open di Spagna
|Madrid (Spagna)
|8-11 ottobre
|TAEKWONDO
|Grand Prix Series
|Parigi (Francia)
|8-16 ottobre
|TIRO A SEGNO
|Coppa del Mondo
|Il Cairo (Egitto)
|9-11 ottobre
|F1
|GP Singapore
|Singapore
|9-11 ottobre
|MOTOGP
|GP Indonesia
|Mandalika (Indonesia)
|9-11 ottobre
|SUPERBIKE
|GP Estoril
|Estoril (Portogallo)
|9-11 ottobre
|CANOTTAGGIO
|Mondiali Coastal Rowing
|Qingdao (Cina)
|9-11 ottobre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Oslo (Norvegia)
|10 ottobre
|CICLISMO
|Giro di Lombardia
|Italia
|10 ottobre
|JUDO
|Europei a squadre miste
|Belgrado (Serbia)
|10-11 ottobre
|CICLISMO
|Mondiali Gravel
|Nannup (Australia)
|10-11 ottobre
|BMX
|Coppa del Mondo (racing)
|Sede da definire (Cina)
|11 ottobre
|CICLISMO
|Parigi-Tours
|Francia
|11 ottobre
|ATLETICA
|Maratona di Chicago
|Chicago (USA)
|11 ottobre
|NASCAR
|Bank of America Roval 400
|Concord (USA)
|11-18 ottobre
|TENNISTAVOLO
|Europei individuali
|Lubiana (Slovenia)
|12-18 ottobre
|TENNIS
|WTA 1000 Wuhan
|Wuhan (Cina)
|12-18 ottobre
|LOTTA
|Mondiali U23
|Las Vegas (USA)
|13-18 ottobre
|CICLISMO
|Tour of Guangxi
|Cina
|13-18 ottobre
|BADMINTON
|World Tour – Super 750
|Odense (Danimarca)
|14 ottobre
|CICLISMO
|Giro del Veneto
|Italia
|14-18 ottobre
|CICLISMO SU PISTA
|Mondiali
|Shanghai (Cina)
|14-18 ottobre
|KARATE
|Mondiali juniores/U21
|Rabat (Marocco)
|14-18 ottobre
|SURF
|Championship Tour: Surf Abu Dhabi
|Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
|15-17 ottobre
|NUOTO
|Coppa del Mondo
|Astana (Kazakhstan)
|15-18 ottobre
|GOLF
|DP World Tour – India Championship
|New Delhi (India)
|15-18 ottobre
|CANOTTAGGIO
|Mondiali Beach Sprint
|Qingdao (Cina)
|16-18 ottobre
|JUDO
|Grand Slam
|Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
|16-18 ottobre
|SUPERBIKE
|GP Spagna
|Jerez (Spagna)
|16-18 ottobre
|TRIATHLON
|Europei juniores
|Melilla (Spagna)
|16-18 ottobre
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Coppa del Mondo (boulder)
|Salt Lake City (USA)
|17 ottobre
|GINNASTICA RITMICA
|Serie A, prima tappa
|Terni (Italia)
|17-18 ottobre
|TRAMPOLINO ELASTICO
|Coppa del Mondo
|Cottbus (Germania)
|17-25 ottobre
|GINNASTICA ARTISTICA
|Mondiali
|Rotterdam (Paesi Bassi)
|18 ottobre
|ATLETICA
|Corsa dei Castelli
|Trieste (Italia)
|18 ottobre
|CICLISMO
|Japan Cup
|Giappone
|18 ottobre
|CICLISMO
|Veneto Classic
|Italia
|18 ottobre
|CICLISMO
|Crono delle Nazioni
|Francia
|18 ottobre
|NASCAR
|Freeway Insurance 500
|Avondale (USA)
|19-25 ottobre
|TENNIS
|ATP 250 Almaty
|Almaty (Kazakhstan)
|19-25 ottobre
|TENNIS
|ATP 250 Bruxelles
|Bruxelles (Belgio)
|19-25 ottobre
|TENNIS
|ATP 250 Marsiglia
|Marsiglia (Francia)
|19-25 ottobre
|TENNIS
|WTA 500 Ningbo
|Ningbo (Cina)
|19-25 ottobre
|TENNIS
|WTA 250 Osaka
|Osaka (Giappone)
|20-24 ottobre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Upper Marlboro (USA)
|20-25 ottobre
|BADMINTON
|World Tour – Super 750
|Parigi (Francia)
|22-25 ottobre
|JUDO
|Mondiali juniores
|Amman (Giordania)
|22-25 ottobre
|GOLF
|DP World Tour – Genesis Championship
|Sede da definire (Corea del Sud)
|22 ottobre-1 novembre
|SURF
|Championship Tour: Peniche
|Peniche (Portogallo)
|23-25 ottobre
|ARRAMPICATA SPORTIVA
|Coppa del Mondo (lead, speed)
|Santiago (Cile)
|23-25 ottobre
|F1
|GP Texas
|Austin (USA)
|23-25 ottobre
|MOTOGP
|GP Australia
|Phillip Island (Australia)
|24-25 ottobre
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Tongyeong (Corea del Sud)
|25 ottobre
|ATLETICA
|Maratona di Venezia
|Venezia (Italia)
|25 ottobre
|ATLETICA
|Maratona di Amsterdam
|Amsterdam (Paesi Bassi)
|25 ottobre
|NASCAR
|YellaWood 500
|Lincoln (Alabama)
|26 ottobre-1 novembre
|TENNIS
|ATP 500 Basilea
|Basilea (Svizzera)
|26 ottobre-1 novembre
|TENNIS
|ATP 500 Vienna
|Vienna (Austria)
|26 ottobre-1 novembre
|TENNIS
|WTA 500 Tokyo
|Tokyo (Giappone)
|26 ottobre-1 novembre
|TENNIS
|WTA 250 Guangzhou
|Guangzhou (Cina)
|27 ottobre-1 novembre
|BADMINTON
|World Tour – Super 500
|Saarbruecken (Germania)
|27 ottobre-1 novembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Lione (Francia)
|27 ottobre-1 novembre
|TENNISTAVOLO
|WTT Champions
|Montpellier (Francia)
|27 ottobre-8 novembre
|SOLLEVAMENTO PESI
|Mondiali
|Ningbo (Cina)
|29 ottobre-1 novembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Wuhan (Cina)
|30 ottobre-1 novembre
|TENNIS
|GP Messico
|Città del Messico (Messico)
|30 ottobre-1 novembre
|MOTOGP
|GP Malesia
|Sepang (Malesia)
|30 ottobre-1 novembre
|JUDO
|Europei U23
|Napoli (Italia)
|31 ottobre
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Iquique (Cile)
|31 ottobre
|GINNASTICA RITMICA
|Serie A, seconda tappa
|Biella (Italia)
|31 ottobre-1 novembre
|BMX
|Coppa del Mondo (racing)
|Sarasota (USA)
|31 ottobre-13 novembre
|MULTISPORT
|Olimpiadi Giovanili
|Dakar (Senegal)
|NOVEMBRE
|Novembre (date da definire)
|BOXE
|World Boxing Cup Finals
|Sede da definire (Uzbekistan)
|Novembre (date da definire)
|CURLING
|Europei
|Sede da definire
|Novembre (date da definire)
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Turanga (Nuova Zelanda)
|1° novembre
|ATLETICA
|Maratona di New York
|New York (USA)
|1° novembre
|NASCAR
|Xfinity 500
|Ridgeway (USA)
|1-15 novembre
|TIRO A SEGNO
|Mondiali
|Doha (Qatar)
|1-15 novembre
|TIRO A VOLO
|Mondiali
|Doha (Qatar)
|2-7 novembre
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Parigi
|Parigi (Francia)
|2-8 novembre
|TENNIS
|WTA 250 Chennai
|Chennai (Cina)
|2-8 novembre
|TENNIS
|WTA 250 Hong Kong
|Hong Kong (Cina)
|2-8 novembre
|TENNIS
|WTA 250 Jiujiang
|Jiujiang (Cina)
|2-9 novembre
|LACROSSE
|Europei Sixes femminili
|Salou (Spagna)
|3-7 novembre
|BMX
|Mondiali (freestyle)
|Riad (Arabia Saudita)
|3-8 novembre
|BADMINTON
|World Tour – Super 300
|Gwangju (Corea del Sud)
|3-8 novembre
|TENNISTAVOLO
|WTT Champions
|Sede da definire (Germania)
|5-8 novembre
|TRAMPOLINO ELASTICO
|Mondiali
|Nanchino (Cina)
|5-8 novembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Verona (Italia)
|5-8 novembre
|GOLF
|DP World Tour – Abu Dhabi Championship
|Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
|6-8 novembre
|F1
|GP Brasile
|San Paolo (Brasile)
|6-8 novembre
|RUGBY
|Nations Championship, quarta giornata
|Varie sedi
|6 o 7 o 8 novembre
|RUGBY
|Nations Championship: Italia-Sudafrica
|Sede da definire (Italia)
|7 novembre
|WEC
|6 Ore del Bahrain
|Sakhir (Bahrain)
|7-8 novembre
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|San Pedro de la Paz (Cile)
|7-8 novembre
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Hong Kong (Cina)
|8 novembre
|NASCAR
|NASCAR Cup Series Championship Race
|Homestead (USA)
|8-14 novembre
|TENNIS
|ATP 250 Stoccolma
|Stoccolma (Svezia)
|8-14 novembre
|TENNIS
|ATP 250 in sede da definire
|Sede da definire
|8-18 novembre
|BASKET
|Qualificazioni Europei 2027 femminili
|Sedi da definire
|9-15 novembre
|TENNIS
|WTA Finals
|Riad (Arabia Saudita)
|10-14 novembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Toronto (Canada)
|10-15 novembre
|BADMINTON
|World Tour – Super 500
|Kumamoto (Giappone)
|10-18 novembre
|LACROSSE
|Europei Sixes maschili
|Salou (Spagna)
|11-15 novembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Stoccarda (Germania)
|12-15 novembre
|RALLY
|Rally di Arabia Saudita
|Arabia Saudita
|12-15 novembre
|GOLF
|DP World Tour Championship
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|12-17 novembre
|CALCIO
|Nations League, fase a gironi
|Varie sedi
|13-15 novembre
|JUDO
|Grand Prix
|Zagabria (Croazia)
|13-15 novembre
|MOTOGP
|GP Portogallo
|Portimao (Portogallo)
|13-15 novembre
|RUGBY
|Nations Championship, quinta giornata
|Varie sedi
|13 o 14 o 15 novembre
|RUGBY
|Nations Championship: Italia-Argentina
|Sede da definire (Italia)
|14 novembre
|GINNASTICA RITMICA
|Serie A, terza tappa
|Livorno (Italia)
|14-15 novembre
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Miyazaki (Giappone)
|15-22 novembre
|TENNIS
|ATP Finals
|Torino (Italia)
|16-21 novembre
|TENNISTAVOLO
|WTT Star Contender
|Muscat (Oman)
|17-22 novembre
|BADMINTON
|World Tour – Super 500
|Hong Kong (Cina)
|17-23 novembre
|TENNIS
|BJK Cup, playoff
|Varie sedi
|18-22 novembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Arcadia (USA)
|19-21 novembre
|F1
|GP Miami
|Miami (USA)
|20-22 novembre
|MOTOGP
|GP Valencia
|Valencia (Spagna)
|20-22 novembre
|KARATE
|World Cup
|Hangzhou (Cina)
|21 novembre
|RUGBY
|Nations Championship, sesta giornata
|Varie sedi
|21 novembre
|RUGBY
|Nations Championship: Italia-Fiji
|Sede da definire (Italia)
|21-22 novembre
|VELA
|SailGP
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|21-28 novembre
|TENNISTAVOLO
|Mondiali youth
|Manama (Bahrain)
|22 novembre
|ATLETICA
|Maratona di Torino
|Torino (Italia)
|22 novembre
|ATLETICA
|Cinque Mulini
|San Vittore Olona (Italia)
|24-29 novembre
|TENNIS
|Coppa Davis, Finals
|Bologna (Italia)
|24-29 novembre
|BADMINTON
|World Tour – Super 300
|Lucknow (India)
|26-30 novembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Madrid (Spagna)
|26-30 novembre
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027
|Varie sedi
|27-29 novembre
|F1
|GP Qatar
|Doha (Qatar)
|27-29 novembre
|RUGBY
|Nations Championship, finali
|Londra (Gran Bretagna)
|27-29 novembre
|GINNASTICA RITMICA
|Serie A, Final Eight
|Bergamo (Italia)
|28-29 novembre
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Gedda (Arabia Saudita)
|28-29 novembre
|VELA
|SailGP
|Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
|29 novembre
|ATLETICA
|Maratona di Firenze
|Firenze (Italia)
|29 novembre-6 dicembre
|TENNISTAVOLO
|World Cup a squadre miste
|Chengdu (Cina)
|DICEMBRE
|Dicembre (data da definire)
|CALCIO
|Coppa Intercontinentale FIFA
|Sede da definire
|Dicembre (date da definire)
|TENNIS
|Next Gen ATP Finals
|Gedda (Arabia Saudita)
|Dicembre (date da definire)
|VOLLEY
|Mondiale per Club maschile
|Sede da definire
|Dicembre (date da definire)
|VOLLEY
|Mondiale per Club femminile
|Sede da definire
|1-6 dicembre
|NUOTO
|Mondiali in vasca corta
|Pechino (Cina)
|3-5 dicembre
|TAEKWONDO
|Grand Prix Final
|Astana (Kazakhstan)
|3-6 dicembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|La Coruna (Spagna)
|3-6 dicembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (salto ostacoli)
|Chengdu (Cina)
|3-20 dicembre
|PALLAMANO
|Europei femminili
|Cechia/Polonia/Romania/Slovacchia/Turchia
|4-6 dicembre
|F1
|GP Abu Dhabi
|Yas Marina (Emirati Arabi Uniti)
|5-6 dicembre
|JUDO
|Grand Slam
|Tokyo (Giappone)
|6 dicembre
|ATLETICA
|Maratona di Valencia
|Valencia (Spagna)
|8-13 dicembre
|TENNISTAVOLO
|WTT Finals
|Hong Kong (Cina)
|8-20 dicembre
|SURF
|Championship Tour: Pipe Masters
|Oahu (USA)
|9-13 dicembre
|BADMINTON
|World Tour Finals
|Hangzhou (Cina)
|12-13 dicembre
|TAEKWONDO
|Grand Slam Challenge
|Wuxi (Cina)
|13 dicembre
|ATLETICA
|Europei di Cross
|Belgrado (Serbia)
|14-19 dicembre
|SQUASH
|Mondiali a squadre
|Cheongju (Corea del Sud)
|15 dicembre
|TAEKWONDO
|Grand Slam Championships Series
|Wuxi (Cina)
|15-21 dicembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Londra (Gran Bretagna)
|26 dicembre
|VELA
|Sydney-Hobart
|Australia
|26-30 dicembre
|EQUITAZIONE
|Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli)
|Mechelen (Belgio)
|26-30 dicembre
|SCACCHI
|Mondiali rapid/blitz
|Sede da definire
|31 dicembre
|ATLETICA
|BOclassic
|Bolzano (Italia)
|31 dicembre
|ATLETICA
|We Run Rome
|Roma (Italia)