Calendario sportivo 2026: tutti gli eventi dell’anno. Olimpiadi Invernali, Mondiali di calcio ed Europei di nuoto/atletica: il pdf da conservare

Cari lettori di OA Sport, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è che i dodici mesi all’orizzonte siano ricchi di soddisfazioni e che regalino grandi gioie. L’auspicio che rivolgiamo agli appassionati di sport è che il 2026 ci offra una serenità e che ci faccia emozionare, anche grazie a una lunghissima serie di eventi di primissimo piano. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che ci terranno compagnia nel mese di febbraio e che saranno poi seguite dalle Paralimpiadi.

I Mondiali di calcio, allargati a 48 squadre e che occuperanno una buona fetta dell’estate, saranno tra le manifestazioni più seguite a livello globale e l’auspicio è che l’Italia riesca a qualificarsi dopo aver saltato le ultime due edizioni. Tra gli eventi multisportivi come non ricordare i sempre amatissimi Giochi del Mediterraneo (a Taranto, dal 21 agosto al 3 settembre), i Giochi del Commonwealth e il grande ritorno delle Olimpiadi Giovanili (a Dakar, dal 31 ottobre al 13 novembre).

Il tennis parte a spron battuto con la United Cup e i primi tornei in terra oceanica, ma l’attesa è tutta per i quattro Slam (Australian Open a gennaio, Roland Garros e Wimbledon tra primavera e inizio estate, US Open a settembre), ma anche per gli Internazionali d’Italia, i vari Masters 1000, le ATP Finals, la BJK Cup e la Coppa Davis. Programma tradizionale per il ciclismo: Classiche in primavera, Giro d’Italia a maggio, Tour de France a luglio, Vuelta di Spagna tra agosto e settembre, Mondiali a settembre.

Il piatto dei motori sarà come sempre decisamente molto ricco: F1, MotoGP, Superbike ci terranno compagnia per la quasi totalità dell’anno, ovviamente da non perdere altri appuntamenti clou come la Dakar a gennaio, la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis, Motocross e Rally. Per atletica e nuoto non ci saranno i Mondiali, ma soltanto gli Europei e i consueti eventi annuali (Diamond League, Coppa del Mondo, Mondiali ed Europei indoor, etc.), senza però dimenticarsi della novità Ultimate Championship.

Per tanti sport olimpici sarà tempo di rassegne continentale e/o eventi iridati, utili per entrare nel vivo del cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per alcune discipline si disputeranno già le qualificazioni per i Giochi in programma tra due anni (ad esempio gli Europei di volley e i Mondiali di ginnastica artistica assegneranno i primi pass). A corollario i vari eventi per club in tutte le discipline, la Nations League di volley, il Sei Nazioni di rugby e tanto altro ancora.

Va precisato che alcuni sport hanno comunicato il proprio programma soltanto parzialmente, dunque alcuni tasselli sono ancora in fase di definizione. Come da tradizione, OA Sport ha realizzato per voi un calendario completo di tutti gli eventi sportivi dell’anno! Ne abbiamo selezionati circa 1500 per non perdersi davvero nulla, per ricordare ogni manifestazione che più vi interessa e che vorrete vivere da vicino. Una guida completa tutta per voi, da scaricare e consultare comodamente ogni volta che vorrete, giorno dopo giorno.

Nella nostra selezione sono presenti Mondiali, Europei e tappe di Coppa del Mondo di tutti gli sport olimpici; tutti gli eventi multisportivi dell’anno; i grandi Giri, le Classiche di ciclismo, le tappe della Diamond League di atletica, tutti i tornei di tennis e di golf; le grandi manifestazioni di sport non olimpici; tutti i Gran Premi di Formula 1, MotoGP, Motocross, Superbike, Rally; gli eventi imperdibili che si svolgeranno in Italia; le grandi manifestazioni degli sport non olimpici; gli appuntamenti clou della stagione invernale 2025-2026 (per quelli da ottobre in avanti bisognerà aspettare).

CALENDARIO SPORT 2026: PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO