Calendario sportivo 2026: tutti gli eventi dell’anno. Olimpiadi Invernali, Mondiali di calcio ed Europei di nuoto/atletica: il pdf da conservare

Calendario sportivo 2026: tutti gli eventi dell'anno. Olimpiadi Invernali, Mondiali di calcio ed Europei di nuoto/atletica

Pubblicato

2 ore fa

il

Jannik Sinner
Jannik Sinner / IPA Sport

Cari lettori di OA SportBuon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è che i dodici mesi all’orizzonte siano ricchi di soddisfazioni e che regalino grandi gioie. L’auspicio che rivolgiamo agli appassionati di sport è che il 2026 ci offra una serenità e che ci faccia emozionare, anche grazie a una lunghissima serie di eventi di primissimo piano. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che ci terranno compagnia nel mese di febbraio e che saranno poi seguite dalle Paralimpiadi. 

I Mondiali di calcio, allargati a 48 squadre e che occuperanno una buona fetta dell’estate, saranno tra le manifestazioni più seguite a livello globale e l’auspicio è che l’Italia riesca a qualificarsi dopo aver saltato le ultime due edizioni. Tra gli eventi multisportivi come non ricordare i sempre amatissimi Giochi del Mediterraneo (a Taranto, dal 21 agosto al 3 settembre), i Giochi del Commonwealth e il grande ritorno delle Olimpiadi Giovanili (a Dakar, dal 31 ottobre al 13 novembre). 

Il tennis parte a spron battuto con la United Cup e i primi tornei in terra oceanica, ma l’attesa è tutta per i quattro Slam (Australian Open a gennaio, Roland Garros e Wimbledon tra primavera e inizio estate, US Open a settembre), ma anche per gli Internazionali d’Italia, i vari Masters 1000, le ATP Finals, la BJK Cup e la Coppa DavisProgramma tradizionale per il ciclismo: Classiche in primavera, Giro d’Italia a maggio, Tour de France a luglio, Vuelta di Spagna tra agosto e settembre, Mondiali a settembre.  

Il piatto dei motori sarà come sempre decisamente molto ricco: F1, MotoGP, Superbike ci terranno compagnia per la quasi totalità dell’anno, ovviamente da non perdere altri appuntamenti clou come la Dakar a gennaio, la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis, Motocross e Rally. Per atletica e nuoto non ci saranno i Mondiali, ma soltanto gli Europei e i consueti eventi annuali (Diamond League, Coppa del Mondo, Mondiali ed Europei indoor, etc.), senza però dimenticarsi della novità Ultimate Championship. 

Per tanti sport olimpici sarà tempo di rassegne continentale e/o eventi iridati, utili per entrare nel vivo del cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per alcune discipline si disputeranno già le qualificazioni per i Giochi in programma tra due anni (ad esempio gli Europei di volley e i Mondiali di ginnastica artistica assegneranno i primi pass). A corollario i vari eventi per club in tutte le discipline, la Nations League di volley, il Sei Nazioni di rugby e tanto altro ancora.  

Va precisato che alcuni sport hanno comunicato il proprio programma soltanto parzialmente, dunque alcuni tasselli sono ancora in fase di definizione. Come da tradizione, OA Sport ha realizzato per voi un calendario completo di tutti gli eventi sportivi dell’anno! Ne abbiamo selezionati circa 1500 per non perdersi davvero nulla, per ricordare ogni manifestazione che più vi interessa e che vorrete vivere da vicino. Una guida completa tutta per voi, da scaricare e consultare comodamente ogni volta che vorrete, giorno dopo giorno.  

Nella nostra selezione sono presenti Mondiali, Europei e tappe di Coppa del Mondo di tutti gli sport olimpici; tutti gli eventi multisportivi dell’anno; i grandi Giri, le Classiche di ciclismo, le tappe della Diamond League di atletica, tutti i tornei di tennis e di golf; le grandi manifestazioni di sport non olimpici; tutti i Gran Premi di Formula 1, MotoGP, Motocross, Superbike, Rally; gli eventi imperdibili che si svolgeranno in Italia; le grandi manifestazioni degli sport non olimpici; gli appuntamenti clou della stagione invernale 2025-2026 (per quelli da ottobre in avanti bisognerà aspettare).  

CALENDARIO SPORT 2026: PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

DATE SPORT EVENTO SEDE
Date da definire BEACH SOCCER Euro Beach Soccer League Sedi da definire
Date da definire CALCIO Supercoppa Italiana Sede da definire
Date da definire CALCIO A 5 Coppa Italia, fase finale Sede da definire (Italia)
Date da definire HOCKEY PRATO Nations Cup Sedi da definire
Date da definire PENTATHLON Mondiali Sede da definire
Date da definire SKATEBOARD Calendario da definire Sedi da definire
Date da definire VELA Eventuali appuntamenti di avvicinamento alla America’s Cup Sedi da definire
Ottobre-dicembre CICLOCROSS Calendario da definire Sedi da definire
Ottobre-dicembre GOLF Calendario da definire Sedi da definire
Ottobre-dicembre SPORT INVERNALI Calendari da definire Sedi da definire
GENNAIO
31 dicembre-2 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo  (halfpipe) Calgary (Canada)
11 dicembre-3 gennaio FRECCETTE Mondiali Londra (Gran Bretagna)
28 dicembre-4 gennaio SCI DI FONDO Tour de Ski Dobbiaco/Val di Fiemme (Italia)
30 dicembre-4 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo Sigulda (Lettonia)
28 dicembre-6 gennaio SALTO CON GLI SCI Tournée dei Quattro Trampolini Oberstdorf/Garmisch (Germania)/Innsbruck/Bishofshofen (Austria)
21 dicembre-18 gennaio CALCIO Coppa d’Africa Marocco
1° gennaio CICLOCROSS X2O Trofee Baal (Belgio)
1-3 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe) Calgary (Canada)
2 gennaio CICLOCROSS Exact Cross Mol (Belgio)
2 gennaio SKELETON Coppa del Mondo Winterberg (Germania)
2-4 gennaio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Passeirtal (Italia)
2-11 gennaio TENNIS United Cup Perth/Sydney (Australia)
3 gennaio CICLOCROSS Superprestige Gullegem (Belgio)
3-4 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kranjska Gora (Slovenia)
3-4 gennaio BOB Coppa del Mondo Winterberg (Germania)
3-6 gennaio BASKET Coppa Italia femminile, Final Eight Tortona (Italia)
3-17 gennaio MOTORSPORT Dakar Arabia Saudita
4 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Zonhoven (Belgio)
5-6 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Villach (Austria)
5-11 gennaio TENNIS ATP 250 Brisbane Brisbane (Australia)
5-11 gennaio TENNIS ATP 250 Hong Kong Hong Kong (Cina)
5-11 gennaio TENNIS WTA 500 Brisbane Brisbane (Australia)
5-11 gennaio TENNIS WTA 250 Auckland Auckland (Nuova Zelanda)
6-7 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (aerials) Lac-Beauport (Canada)
6-11 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo Winterberg (Germania)
6-11 gennaio BADMINTON World Tour – Super 1000 Kuala Lumpur (Malesia)
7 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Madonna di Campiglio (Italia)
7-10 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Aspen (USA)
7-10  gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Aspen (USA)
7-11 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Basilea (Svizzera)
7-11 gennaio TENNISTAVOLO WTT Champions Doha (Qatar)
8-11 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Oberhof (Germania)
8-11 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Otepaeae (Estonia)
8-11 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Zauchensee (Austria)
8-11 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo (spada femminile e maschile) Fujairah (Emirati Arabi Uniti)
9 gennaio SKELETON Coppa del Mondo (valida per gli Europei) St. Moritz (Svizzera)
9-10 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, dual moguls) Val St. Come (Canada)
9-10 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, dual moguls) Val St. Come (Canada)
9-11 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Zakopane (Polonia)
9-11 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Ljubno (Slovenia)
9-11 gennaio SPEED SKATING Europei Tomaszow Mazowiecki (Polonia)
9-11 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo (fioretto femminile) Hong Kong (Cina)
9-11 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo (fioretto maschile) Parigi (Francia)
9-11 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola femminile e maschile) Tunisi (Tunisia)
9-11 gennaio KARATE Serie A Tbilisi (Georgia)
9-11 gennaio HOCKEY GHIACCIO Coppa Italia, Final Four Milano (Italia)
10 gennaio ATLETICA Mondiali di Cross Tallahassee (USA)
10 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Scuol (Svizzera)
10 gennaio FORMULA E GP Città del Messico Città del Messico (Messico)
10 gennaio TENNIS Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (esibizione) Seoul (Corea del Sud)
10-11 gennaio BOB Coppa del Mondo (valida per gli Europei) St. Moritz (Svizzera)
10-11 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Adelboden (Svizzera)
10-11 gennaio HOCKEY GHIACCIO Serie A, Final Four scudetto Milano (Italia)
10-25 gennaio PALLANUOTO Europei maschili Belgrado (Serbia)
11 gennaio CALCIO FEMMINILE Supercoppa Italiana Pescara (Italia)
11 gennaio CICLOCROSS Campionati Italiani Brugherio (Italia)
11 gennaio ATLETICA Cross della Vallagarina Villa Lagarina (Italia)
11-12 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (aerials) Lake Placid (USA)
12-17 gennaio TENNIS ATP 250 Adelaide Adelaide (Australia)
12-17 gennaio TENNIS ATP 250 Auckland Auckland (Nuova Zelanda)
12-17 gennaio TENNIS WTA 500 Adelaide Adelaide (Australia)
12-17 gennaio TENNIS WTA 250 Hobart Hobart (Australia)
13 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Flachau (Austria)
13-14 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Bad Gastein (Austria)
13-15 gennaio TENNIS Kooyong Classic Melbourne (Australia)
13-18 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Wengen (Svizzera)
13-18 gennaio PATTINAGGIO ARTISTICO Europei
13-18 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo (valida per gli Europei) Oberhof (Germania)
13-18 gennaio BADMINTON World Tour – Super 750 New Delhi (India)
13-18 gennaio TENNISTAVOLO WTT Star Contender Doha (Qatar)
14-18 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Ruhpolding (Germania)
14-18 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Lipsia (Germania)
15-16 gennaio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Courchevel (Francia)
15-17 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (slopestyle) Laax (Svizzera)
15-18 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Zhangjiakou (Cina)
15-18 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Tarvisio (Italia)
15-18 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Laax (Svizzera)
15-18 gennaio GOLF DP World Tour – Dubai Invitational Dubai (Emirati Arabi Uniti)
15-18 gennaio GOLF PGA Tour – Sony Open Honolulu (USA)
15 gennaio-1 febbraio PALLAMANO Europei maschili Danimarca/Norvegia/Svezia
16 gennaio SKELETON Coppa del Mondo Altenberg (Germania)
16-18 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Oberhof (Germania)
16-18 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Sapporo (Giappone)
16-18 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, dual moguls, aerials) Deer Valley (USA)
16-18 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Dongbeiya (Cina)
16-18 gennaio SHORT TRACK Europei Tilburg (Paesi Bassi)
16-18 gennaio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Deutschnofen (Italia)
17 gennaio ATLETICA Memorial Giovannini Ancona (Italia)
17-18 gennaio BOB Coppa del Mondo Altenberg (Germania)
17-18 gennaio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Oberhof (Germania)
17-18 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Bansko (Bulgaria)
17-18 gennaio VELA SailGP Perth (Australia)
17-19 gennaio CICLISMO FEMMINILE Tour Down Under Australia
18 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Benidorm (Spagna)
18 gennaio-1 febbraio TENNIS Australian Open Melbourne (Australia)
19-21 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Zao (Giappone)
20 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kronplatz (Italia)
20-24 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo Oberhof (Germania)
20-25 gennaio CICLISMO Tour Down Under Australia
20-25 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Kitzbuehel (Austria)
20-25 gennaio BADMINTON World Tour – Super 500 Jakarta (Indonesia)
21-22 gennaio SUPERBIKE Test Superbike Jerez (Spagna)
21-24 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Veysonnaz (Svizzera)
21 gennaio-7 febbraio CALCIO A 5 Europei Riga/Kaunas/Lubiana (Lettonia/Lituania/Slovenia)
22-25 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Nove Mesto (Cechia)
22-25 gennaio GOLF DP World Tour – Dubai Dessert Classic Dubai (Emirati Arabi Uniti)
22-25 gennaio GOLF PGA Tour – The American Express La Quinta (USA)
22-25 gennaio SALTO CON GLI SCI Mondiali di volo (maschile) Oberstdorf (Germania)
22-25 gennaio RALLY Rally di Monaco Monaco (Monaco)
22-25 gebbaio SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola femminile e maschile) Salt Lake City (USA)
22-25 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Amsterdam (Paesi Bassi)
23-24 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Simonhoehe (Austria)
23-25 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Sapporo (Giappone)
23-25 gennaio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Goms (Svizzera)
23-25 gennaio SLITTINO NATURALE Europei Laas (Italia)
23-25 gennaio SPEED SKATING Coppa del Mondo Inzell (Germania)
23-25 gennaio SCHERMA Grand Prix (spada femminile e femminile) Doha (Qatar)
23-25 gennaio KARATE Premier League Sede da definire (Turchia)
24 gennaio ATLETICA World Indoor Tour Boston (USA)
24 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Maasmechelen (Belgio)
24-25 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Spindleruv Mlyn (Cechia)
24-25 gennaio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Andorra
24-25 gennaio VOLLEY Coppa Italia femminile, Final Four Torino (Italia)
25 gennaio ATLETICA Cross del Campaccio San Giorgio su Legnano (Italia)
25 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Hoogerheide (Paesi Bassi)
25 gennaio CICLISMO FEMMINILE Schwalbe One Day Classic Australia
25 gennaio EQUITAZIONE Grand Prix d’Amerique Vincennes, Parigi (Francia)
26-27 gennaio BOB Mondiali giovanili St. Moritz (Svizzera)
26-30 gennaio F1 Test F1 Barcellona (Spagna)
26 gennaio-1 febbraio SLITTINO Mondiali giovanili Altenberg (Germania)
26 gennaio-5 febbraio PALLANUOTO Europei femminili Funchal (Portogallo)
27-28 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Schladming (Austria)
27-31 gennaio CICLISMO AlUla Tour Arabia Saudita
27 gennaio-1 febbraio BADMINTON World Tour – Super 300 Patumwan (Thailandia)
27 gennaio-1 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Thermal (USA)
28 gennaio CICLISMO FEMMINILE Surf Coast Classic Australia
28-29 gennaio SUPERBIKE Test Superbike Portimao (Portogallo)
28-31 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Val di Fassa (Italia)
28 gennaio-1 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile/femminile) Crans Montana (Svizzera)
29 gennaio CICLISMO Surf Coast Classic Australia
29-31 gennaio MOTOGP Shakedown Test Sepang (Malesia)
29 gennaio-1 febbraio SLITTINO NATURALE Mondiali juniores Mariazell (Austria)
29 gennaio-1 febbraio COMBINATA NORDICA Coppa  del Mondo Seefeld (Austria)
29 gennaio-1 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Willingen (Germania)
29 gennaio-1 febbraio SHORT TRACK Mondiali juniores Salt Lake City (USA)
29 gennaio-1 febbraio GOLF DP World Tour – Bahrain Championship Manama (Bahrain)
29 gennaio-1 febbraio GOLF PGA Tour – Farmers Insurance Open San Diego (USA)
29 gennaio-1 febbraio NUOTO ARTISTICO Campionati Italiani Assoluti invernali Riccione (Italia)
31 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Rogla (Slovenia)
31 gennaio CICLISMO FEMMINILE Cadel Evans Great Ocean Race Australia
31 gennaio FORMULA E GP Miami Miami (USA)
31 gennaio-1 febbraio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Boi Taull (Spagna)
31 gennaio-1 febbraio RUGBY A 7 SVNS Series Singapore
FEBBRAIO
1° febbraio ATLETICA World Indoor Tour New York (USA)
1° febbraio CICLOCROSS Mondiali Hulst (Paesi Bassi)
1° febbraio CICLISMO Cadel Evans Great Ocean Race Australia
1° febbraio NASCAR Cook Out Clash Winston-Salem (USA)
1-5 febbraio CICLISMO SU PISTA Europei Konya (Turchia)
2-8 febbraio TENNIS ATP 250 Montpellier Montpellier (Francia)
2-8 febbraio HOCKEY GHIACCIO European Cup of Nations Varie sedi
6-8 febbraio TENNIS Coppa Davis, primo turno qualificazione Varie sedi
2-8 febbraio TENNIS WTA 500 Abu Dhabi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
2-8 febbraio TENNIS WTA 250 Cluj-Napoca Cluj-Napoca (Romania)
3 febbraio ATLETICA World Indoor Tour Ostrava (Cechia)
3-5 febbraio MOTOGP Test MotoGP Sepang (Malesia)
3-8 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Puebla (Messico)
4 febbraio ATLETICA Udin Jump Udine (Italia)
4 febbraio CICLOCROSS Exact Cross Maldegem (Belgio)
4-8 febbraio CICLISMO Volta Valenciana Spagna
4-8 febbraio CICLISMO Etoile de Bessèges Francia
4-8 febbraio LOTTA Ranking Series Zagabria (Croazia)
4-8 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Bordeaux (Francia)
5 febbraio CICLISMO Clasica de Almeria Spagna
5-7 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo (spada maschile) Heidenheim (Germania)
5-7 febbraio SCHERMA Grand Prix (fioretto femminile e maschile) Torino (Italia)
5-7 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile, prima giornata Varie sedi
5-8 febbraio CICLISMO FEMMINILE UAE Tour Emirati Arabi Uniti
5-8 febbraio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Umhausen (Austria)
5-8 febbraio GOLF PGA Tour – WM Phoenix Open Scottsdale (USA)
5-10 febbraio HOCKEY PRATO FIH Pro League femminile Guangzhou/Valencia (Cina/Spagna)
5-10 febbraio HOCKEY PRATO FIH Pro League maschile Valencia (Spagna)
6-7 febbraio RUGBY Sei Nazioni Under 20, prima giornata Varie sedi
6 febbraio RUGBY Sei Nazioni Under 20: Italia-Scozia Monigo (Italia)
6 febbraio ATLETICA World Indoor Tour Madrid (Spagna)
6 febbraio CICLISMO Muscat Classic Oman
6-8 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo (spada femminile) Wuxi (Cina)
6-8 febbraio KARATE Europei juniores/U21 Limassol (Cipro)
6-8 febbraio PALLANUOTO Coppa Italia maschile, Final Eight Sede da definire (Italia)
6-22 febbraio MULTISPORT Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Milano/Cortina d’Ampezzo/Bormio/Livigno/Predazzo/Anterselva/Tesero (Italia)
7 febbraio CICLOCROSS Superprestige Middelkerke (Belgio)
7 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile: Italia-Scozia Roma (Italia)
7-8 febbraio JUDO Grand Slam Parigi (Francia)
7-8 febbraio RUGBY A 7 SVNS Series Sede da definire (Australia)
7-8 febbraio VOLLEY Coppa Italia maschile, Final Four Bologna (Italia)
7-11 febbraio CICLISMO Tour of Oman Oman
7 febbraio-8 marzo CRICKET Mondiali T20 maschili India/Sri Lanka
8 febbraio ATLETICA World Indoor Tour Karlsruhe (Germania)
8 febbraio CICLOCROSS X2O Trofee Lille (Belgio)
8 febbraio CICLISMO FEMMINILE Vuelta CV Spagna
8 febbraio FOOTBALL AMERICANO Super Bowl Santa Clara (USA)
9-15 febbraio TENNIS ATP 500 Dallas Dallas (USA)
9-15 febbraio TENNIS ATP 500 Rotterdam Rotterdam (Paesi Bassi)
9-15 febbraio TENNIS ATP 250 Buenos Aires Buenos Aires (Argentina)
9-15 febbraio TENNIS WTA 1000 Doha Doha (Qatar)
9-15 febbraio TIRO A SEGNO Europei juniores 10 metri Burgas (Bulgaria)
10-15 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Ocala (USA)
10-15 febbraio TENNISTAVOLO WTT Star Contender Chennai (India)
10-15 febbraio HOCKEY PRATO FIH Pro League femminile Hobart (Australia)
10-15 febbraio HOCKEY PRATO FIH Pro League maschile Hobart/Raukerla (Australia/India)
11 febbraio ATLETICA World Indoor Tour Belgrado (Serbia)
11-13 febbraio F1 Test F1 Sakhir (Bahrain)
12 febbraio NASCAR The Duel at Daytona Daytona Beach (USA)
12-15 febbraio CICLISMO FEMMINILE Volta Valenciana Spagna
12-15 febbraio RALLY Rally di Svezia Svezia
12-15 febbraio GOLF PGA Tour – AT&T Pebble Beach Pro-Am Pebble Beach (USA)
13-14 febbraio RUGBY Sei Nazioni Under 20, seconda giornata Varie sedi
13 febbraio RUGBY Sei Nazioni Under 20: Irlanda-Italia Cork (Irlanda)
13-14 febbraio FORMULA E GP Jeddah Gedda (Arabia Saudita)
13-14 febbraio CICLISMO Vuelta Murcia Spagna
13-15 febbraio NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo Medellin (Colombia)
13-15 febbraio TIRO CON L’ARCO Indoor World Series Merida (Messico)
14 febbraio CICLISMO Figueira Champions Classic Portogallo
14 febbraio CICLOCROSS Exact Cross Sint-Niklaas (Belgio)
14-15 febbraio VELA SailGP Auckland (Nuova Zelanda)
14-15 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile, seconda giornata Varie sedi
14 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile: Irlanda-Italia Dublino (Irlanda)
15 febbraio CICLOCROSS X2O Trofee Bruxelles (Belgio)
15 febbraio NASCAR Daytona 500 Daytona Beach (USA)
16-17 febbraio SUPERBIKE Test Superbike Phillip Island (Australia)
16-21 febbraio TIRO CON L’ARCO Europei Indoor Plovdiv (Bulgaria)
16-22 febbraio CICLISMO UAE Tour Emirati Arabi Uniti
16-22 febbraio TENNIS ATP 500 Doha Doha (Qatar)
16-22 febbraio TENNIS ATP 500 Rio de Janeiro Rio de Janeiro (Brasile)
16-22 febbraio TENNIS ATP 250 Delray Beach Delray Beach (USA)
16-22 febbraio TENNIS WTA 1000 Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti)
18-20 febbraio F1 Test F1 Sakhir (Bahrain)
18-22 febbraio CICLISMO Volta Algarve Portogallo
18-22 febbraio CICLISMO Volta Andalucia Spagna
18-22 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Goteborg (Svezia)
18-22 febbraio BASKET Coppa Italia, Final Eight Torino (Italia)
19 febbraio ATLETICA World Indoor Tour Lievin (Francia)
19-21 febbraio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Jaufental (Italia)
19-22 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Cottbus (Germania)
19-22 febbraio GOLF DP World Tour – Magical Kenya Open Sede da definire (Kenya)
19-22 febbraio GOLF PGA Tour – The Genesis Invitational Pacific Palisades (USA)
20-21 febbraio RUGBY Sei Nazioni Under 20, terza giornata Varie sedi
20-22 febbraio SUPERBIKE GP Australia Phillip Island (Australia)
20-25 febbraio HOCKEY PRATO FIH Pro League maschile/femminile Hobart (Australia)
21 febbraio RUGBY Sei Nazioni Under 20: Francia-Italia Lilla (Francia)
21-22 febbraio TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan)
21-22 febbraio MOTOGP Test MotoGP Buriram (Thailandia)
21-22 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile, terza giornata Varie sedi
21-22 febbraio ATLETICA Campionati Italiani di Cross Selinunte (Italia)
22 febbraio ATLETICA World Indoor Tour Torun (Polonia)
22 febbraio CICLISMO FEMMINILE Clasica de Almeria Spagna
22 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile: Francia-Italia Parigi (Francia)
22 febbraio NASCAR Autotrader 400 Hampton (USA)
22 febbraio-1 marzo CICLISMO Tour du Ruanda Ruanda
23 febbraio-1 marzo SLITTINO Coppa del Mondo St. Moritz (Svizzera)
23 febbraio-3 marzo TENNIS ATP 500 Acapulco Acapulco (Messico)
23 febbraio-3 marzo TENNIS ATP 500 Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti)
23 febbraio-3 marzo TENNIS ATP 250 Santiago Santiago (Cile)
23 febbraio-3 marzo TENNIS WTA 500 Merida Merida (Messico)
23 febbraio-3 marzo TENNIS WTA 250 Austin Austin (USA)
24 febbraio-1 marzo BADMINTON World Tour – Super 300 Muelheim an der Ruhr (Germania)
24 febbraio-3 marzo CURLING Mondiali juniores Taarnby (Danimarca)
25-28 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Kopaonik (Serbia)
25 febbraio-1 marzo CICLISMO Giro di Sardegna Italia
25 febbraio-1 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Soldeu (Andorra)
25 febbraio-1 marzo LOTTA Ranking Series Tirana (Albania)
26 febbraio-1 marzo TUFFI Coppa del Mondo Montreal (Canada)
26 febbraio-1 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Garmisch (Germania)
26 febbraio-1 marzo TUFFI Coppa del Mondo Montreal (Canada)
26 febbraio-1 marzo GOLF DP World Tour – South African Open Championship Stellenbosch (Sudafrica)
26 febbraio-1 marzo GOLF PGA Tour – Cognizant Classic Palm Beach Gardens (USA)
26 febbraio-1 marzo PALLAMANO Coppa Italia maschile, Final Eight Riccione (Italia
26 febbraio-1 marzo PALLAMANO Coppa Italia femminile, Final Eight Riccione (Italia
26 febbraio-1 marzo EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Helsinki (Finlandia)
26 febbraio-2 marzo BASKET Qualificazioni Mondiali 2027 Varie sedi
26 febbraio-7 marzo SCI FREESTYLE Mondiali juniores (slopestyle, Big Air, halfpipe) Calgary (Canada)
26 febbraio-7 marzo SNOWBOARD Mondiali juniores (slopestyle, Big Air, halfpipe) Calgary (Canada)
27 febbraio BASKET Qualificazioni Mondiali 2027: Gran Bretagna-Italia Sede da definire (Gran Bretagna)
27-28 febbraio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo (maschile) Kulm (Austria)
27 febbraio-1 marzo SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Kulm (Austria)
27 febbraio-1 marzo SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Hinzenbach (Austria)
27 febbraio-1 marzo SPEED SKATING Mondiali juniores Inzell (Germania)
27 febbraio-1 marzo MOTOGP GP Thailandia Buriram (Thailandia)
27 febbraio-1 marzo JUDO Grand Slam Tashkent (Uzbekistan)
27 febbraio-5 marzo TIRO A SEGNO Europei 10 metri Yerevan (Armenia)
28 febbraio CICLISMO Omloop Nieuwsblad Belgio
28 febbraio CICLISMO FEMMINILE Omloop Nieuwsblad Belgio
28 febbraio CICLISMO Faun-Ardèche Classic Francia
28 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Serie A, prima tappa Modena (Italia)
28 febbraio-1 marzo ATLETICA Campionati Italiani Indoor Ancona (Italia)
28 febbraio-1 marzo ATLETICA Campionati Italiani invernali di lanci Mariano Comense (Italia)
28 febbraio-1 marzo SCI DI FONDO Coppa del Mondo Falun (Svezia)
28 febbraio-1 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, dual moguls) Nanto-Toyama (Giappone)
28 febbraio-1 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Krynica (Polonia)
28 febbraio-1 marzo VOLLEY Supercoppa Italiana, Final Four Trieste (Italia)
28 febbraio-1 marzo VELA SailGP Perth (Australia)
28 febbraio o 1° marzo RUGBY Coppa Italia, finale Sede da definire (Italia)
28 febbraio-8 marzo BIATHLON Mondiali youth/juniores Arber (Germania)
28 febbraio-8 marzo HOCKEY PRATO Qualificazioni Mondiali (torneo internazionale) Sede da definire
MARZO
1° marzo CICLISMO Faun Drome Classic Francia
1° marzo CICLISMO Kuurne-Bruxelles-Kuurne Belgio
1° marzo ATLETICA Maratona di Tokyo Tokyo (Giappone)
1° marzo NASCAR EchoPark Automotive Grand Prix Austin (USA)
1° marzo INDYCAR Firestone Grand Prix of St. Petersburg St. Petersburg (USA)
2 marzo BASKET Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Gran Bretagna Livorno (Italia)
3 marzo HOCKEY GHIACCIO Champions League, finale Sede da definire
3-8 marzo SLITTINO Coppa del Mondo Altenberg (Germania)
3-8 marzo PATTINAGGIO DI FIGURA Mondiali juniores Tallinn (Estonia)
3-8 marzo BADMINTON World Tour – Super 1000 Birmingham (Gran Bretagna)
3-16 marzo TENNIS WTA 1000 Indian Wells Indian Wells (USA)
4 marzo CICLISMO Trofeo Laigueglia Italia
4-8 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Val di Fassa (Italia)
4-17 marzo TENNIS ATP Masters 1000 Indian Wells Indian Wells (USA)
5 marzo SPEED SKATING Mondiali all-around e sprint Heerenveen (Paesi Bassi)
5-7 marzo COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Lahti (Finlandia)
5-8 marzo BIATHLON Coppa del Mondo Kontiolahti (Finlandia)
5-8  marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan)
5-8 marzo GOLF DP World Tour – Joburg Open Johannesburg (Sudafrica)
5-8 marzo GOLF PGA Tour – Arnold Palmer Invitational Orlando (USA)
5-8 marzo GOLF PGA Tour – The Players Championship Ponte Vedra Beach (USA)
5-8 marzo TUFFI Coppa del Mondo Guadalajara (Messico)
5-8 marzo SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Lahti (Finlandia)
5-8 marzo SCHERMA Coppa del Mondo (fioretto femminile e maschile) Il Cairo (Egitto)
5-15 marzo SCI ALPINO Mondiali juniores Narvik (Norvegia)
5-17 marzo BASEBALL World Baseball Classic Houston/Miami (USA)/Tokyo (Giappone)/San Juan (Porto Rico)
6-7 marzo RUGBY Sei Nazioni Under 20, quarta giornata Varie sedi
6 marzo RUGBY Sei Nazioni Under 20: Italia-Inghilterra Monigo (Italia)
6-7 marzo RUGBY Sei Nazioni maschile, quarta giornata Varie sedi
6-8 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Erzurum (Turchia)
6-8 marzo SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Shahdag (Azerbaijan)
6-8 marzo F1 GP Australia Melbourne (Australia)
6-8 marzo JUDO Grand Prix Linz (Austria)
6-8 marzo SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola femminile) Atene (Grecia)
6-8 marzo SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola maschile) Padova (Italia)
6-8 marzo CICLISMO SU PISTA Coppa del Mondo Perth (Australia)
6-15 marzo MULTISPORT Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Milano/Cortina d’Ampezzo/Tesero (Italia)
7 marzo CICLISMO Strade Bianche Italia
7 marzo CICLISMO FEMMINILE Strade Bianche Italia
7 marzo RUGBY Sei Nazioni maschile: Italia-Inghilterra Roma (Italia)
7 marzo INDYCAR Grand Prix of Phoenix Avondale (USA)
7-8 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Kranjska Gora (Slovenia)
7-8 marzo SCI DI FONDO Coppa del Mondo Lahti (Finlandia)
7-8 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, dual moguls) Almaty (Kazakhstan)
7-8 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Spindleruv Mlyn (Cechia)
7-8 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe) Ban-K (Giappone)
7-8 marzo MOTOCROSS GP Argentina Bariloche (Argentina)
7-8 marzo RUGBY A 7 SVNS Series Vancouver (Canada)
7-8 marzo HOCKEY PISTA Coppa Italia, Final Four Sede da definire (Italia)
8 marzo NASCAR Straight Talk Wireless 500 Avondale (USA)
8-15 marzo CICLISMO Parigi-Nizza Francia
9-15 marzo CICLISMO Tirreno-Adriatico Italia
9-15 marzo LOTTA Europei U23 Zrenjanin (Serbia)
10-15 marzo BADMINTON World Tour – Super 300 Basilea (Svizzera)
10-15 marzo TENNIS WTT Champions Chongqing (Cina)
11 marzo CICLISMO FEMMINILE IXINA Leeuw-Oetingen Belgio
11 marzo VOLLEY Challenge Cup femminile, finale d’andata Sede da definire
11-12 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Montafon (Austria)
11-14 marzo SCI ALPINISMO Mondiali long distance per squadre Pierra Menta (Francia)
11-15 marzo BEACH VOLLEY Pro Tour Elite16 Joao Pessoa (Brasile)
11-15 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Courchevel (Francia)
11-17 marzo BASKET Tornei Qualificazione Mondiali femminili Wuhan (Cina)/San Juan (Porto Rico)/Istanbul (Turchia)/Lione (Francia)
12 marzo SCI DI FONDO Coppa del Mondo Drammen (Norvegia)
12-13 marzo SKELETON Mondiali giovanili Altenberg (Germania)
12-13 marzo TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Alkmaar (Paesi  Bassi)
12-15 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Antalya (Turchia)
12-15 marzo BIATHLON Coppa del Mondo Otepaeae (Estonia)
12-15 marzo RALLY Rally del Kenya Kenya
12-15 marzo PALLANUOTO Challenger Cup maschile, Final Eight Sede da definire
13-15 marzo SCI DI FONDO Coppa  del Mondo (maschile/femminile) Oslo (Norvegia)
13-15 marzo SHORT TRACK Mondiali Montreal (Canada)
13-15 marzo F1 GP Cina Shanghai (Cina)
13-15 marzo SCHERMA Coppa del Mondo (spada femminile e maschile) Budapest (Ungheria)
13-15 marzo KARATE Premier League Sede da definire
13-16 marzo SCI FREESTYLE Mondiali juniores (snowboardcross) St. Moritz (Svizzera)
14 marzo GINNASTICA ARTISTICA Serie A, seconda tappa Biella (Italia)
14 marzo SCI DI FONDO Coppa del Mondo Oslo (Norvegia)
14 marzo RUGBY Sei Nazioni maschile, quinta giornata Varie sedi
14 marzo RUGBY Sei Nazioni maschile: Galles-Italia Cardiff (Gran Bretagna)
14-15 marzo ATLETICA Coppa Europa di lanci Nicosia (Cipro)
14-15 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Are (Svezia)
14-15 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls) Shadag (Azerbaijan)
14-15 marzo COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Oslo (Norvegia)
14-15 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Val St. Come (Canada)
14-15 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Montafon (Austria)
14-15 marzo RUGBY A 7 SVNS Series Sede da definire (USA)
14-16 marzo HOCKEY PISTA WSE Trophy Sede da definire
14-22 marzo CURLING Mondiali femminili Calgary (Canada)
15 marzo CICLISMO FEMMINILE Trofeo Alfredo Binda Italia
15 marzo CICLISMO Popolarissima Italia
15 marzo RUGBY Sei Nazioni Under 20, quinta giornata Varie sedi
15 marzo RUGBY Sei Nazioni Under 20: Galles-Italia Newport (Gran Bretagna)
15 marzo NASCAR Pennzoil 400 Las Vegas (USA)
15 marzo INDYCAR IndyCar Grand Prix of Arlington Arlington (USA)
16-23 marzo SCI FREESTYLE Mondiali juniores (moguls, dual moguls, aerials) Airolo (Svizzera)
17-20 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (slopestyle, Big Air) Tignes (Francia)
17-22 marzo BADMINTON World Tour – Super 300 Orleans (Francia)
17-29 marzo TENNIS WTA 1000 Miami Miami (USA)
18 marzo CICLISMO Danilith Nokere Korse Belgio
18 marzo CICLISMO Milano-Torino Italia
18 marzo CICLISMO FEMMINILE Danilith Nokere Korse Belgio
18 marzo VOLLEY Challenge Cup femminile, finale di ritorno Sede da definire
18-21 marzo SCI FREESTYLE Mondiali juniores (skicross) St. Moritz (Svizzera)
18-22 marzo PALLAMANO Qualificazioni Mondiali maschili, seconda fase Varie sedi
18-29 marzo TENNIS ATP Masters 1000 Miami Miami (USA)
19 marzo CICLISMO GP de Denain Francia
19-21 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (slopestyle) Flachau (Austria)
19-22 marzo BIATHLON Coppa del Mondo Oslo (Norvegia)
19-22 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Craighleith (Svizzera)
19-22 marzo SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Val Martello (Italia)
19-22 marzo GOLF DP World Tour – Hainan Classic Hainan (Cina)
19-22 marzo GOLF PGA Tour – Valspar Championship Palm Harbor (USA)
19-25 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo, finali (maschile/femminile) Lillehammer (Norvegia)
20 marzo CICLISMO Bredene Koksijde Classic Belgio
20-22 marzo ATLETICA Mondiali Indoor Torun (Polonia)
20-22 marzo SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Vikersund (Norvegia)
20-22 marzo SCI DI FONDO Coppa del Mondo Lake Placid (USA)
20-22 marzo MOTOGP GP Brasile Goiana (Brasile)
20-22 marzo JUDO Grand Slam Tbilisi (Georgia)
20-22 marzo SCHERMA Grand Prix (fioretto femminile e maschile) Lima (Perù)
21 marzo CICLISMO Milano-Sanremo Italia
21 marzo CICLISMO FEMMINILE Milano-Sanremo Italia
21 marzo FORMULA E GP Madrid Madrid (Spagna)
21-22 marzo MOTOCROSS GP Andalucia Almonte (Spagna)
21-22 marzo PALLANUOTO Challenger Cup femminile, Final Four Sede da definire
21-22 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Winterberg (Germania)
22 marzo ATLETICA Maratona di Roma Roma (Italia)
22 marzo NASCAR Goodyear 400 Darlington (USA)
23-29 marzo CICLISMO Volta Catalunya Spagna
23-31 marzo CALCIO Qualificazioni Mondiali, playoff interzona Guadalajara/Monterrey (Messico)
24-28 marzo CICLISMO Settimana Coppi & Bartali Italia
24-29 marzo PATTINAGGIO DI FIGURA Mondiali Praga (Cechia)
25 marzo CICLISMO The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne) Belgio
25 marzo VOLLEY Challenge Cup maschile, finale di andata Sede da definire
25-26  marzo SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Puy-Saint-Vincent (Francia)
25-29 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Silvaplana (Svizzera)
25-29 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe) Silvaplana (Svizzera)
25 marzo-3 aprile TIRO A VOLO Coppa del Mondo Tangeri (Marocco)
26 marzo CICLISMO FEMMINILE The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne) Belgio
26 marzo CALCIO Qualificazione Mondiali, semifinali playoff europee Varie sedi
26 marzo CALCIO Qualificazioni Mondiali, semifinali playoff: Italia-Irlanda del Nord Bergamo (Italia)
26 marzo CALCIO Qualificazioni Europei U21 Varie sedi
26 marzo CALCIO Qualificazioni Europei U21: Italia-Macedonia del Nord Sede da definire (Italia)
26-29 marzo SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Planica (Slovenia)
26-29 marzo SCHERMA Coppa del Mondo (spada femminile e maschile) Marrakech (Marocco)
26-29 marzo PALLANUOTO Conference Cup femminile, Final Eight Sede da definire
26-29 marzo GOLF DP World Tour – Hero Indian Open New Delhi (India)
26-29 marzo GOLF PGA Tour – Texax Children’s Houston Open Houston (USA)
27 marzo CICLISMO E3 Saxo Classic Belgio
27 marzo TRIATHLON World Triathlon Championship Series Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
27-28 marzo NUOTO DI FONDO Coppa del Mondo Somabay (Egitto)
27-29 marzo NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo Parigi (Francia)
27-29 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Mt. St. Anne (Canada)
27-29 marzo F1 GP Giappone Suzuka (Giappone)
27-29 marzo MOTOGP GP USA Austin (USA)
27-29 marzo SUPERBIKE GP Olanda Assen (Paesi Bassi)
27-29 marzo SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola femminile) Tashkent (Uzbekistan)
27-29 marzo SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola maschile) Budapest (Ungheria)
27-29 marzo TIRO CON L’ARCO World Indoor Series Las Vegas (USA)
27 marzo-4 aprile CURLING Mondiali maschili Ogden City (USA)
27 marzo-4 aprile VELA Trofeo Princesa Sofia Palma di Maiorca (Spagna)
28 marzo ATLETICA World Continental Tour (gold) Melbourne (Australia)
28 marzo TRIATHLON Mixed Relay Series Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
28 marzo WEC 1812 km del Qatar Lusail (Qatar)
28 o 29 marzo RUGBY Serie A femminile, finale scudetto Sede da definire (Italia)
28-29 marzo MOTOCROSS GP Svizzera Frauenfeld (Svizzera)
28-30 marzo GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Sòfia (Bulgaria)
28-31 marzo SQUASH Europei Individuali U19 Cracovia (Polonia)
28 marzo-16 aprile SCACCHI Torneo dei Candidati Paphos (Cipro)
29 marzo CICLISMO Gand-Wevelgem Belgio
29 marzo CICLISMO GP Emilia Italia
29 marzo CICLISMO FEMMINILE Gand-Wevelgem Belgio
29 marzo NASCAR Cook Out 400 Ridgeway (USA)
29 marzo INDYCAR Children’s of Alabama Indy Grand Prix Birmingham (USA)
30 marzo-4 aprile TENNIS ATP 250 Bucarest Bucarest (Romania)
30 marzo-4 aprile TENNIS ATP 250 Houston Houston (USA)
30 marzo-4 aprile TENNIS ATP 250 Marrakech Marrakech (Marocco)
30 marzo-4 aprile TENNIS WTA 500 Charleston Charleston (USA)
30 marzo-4 aprile TENNIS WTA 250 Bogotà Bogotà (Colombia)
30 marzo-5 aprile TENNISTAVOLO World Cup maschile/femminile Macao (Cina)
31 marzo CALCIO Qualificazione Mondiali, finali playoff europee Varie sedi
31 marzo CALCIO Qualificazioni Europei U21 Varie sedi
31 marzo CALCIO Qualificazioni Europei U21: Svezia-Italia Sede da definire (Svezia)
APRILE
Aprile (date da definire) BOXE World Boxing Cup Sede da definire (Brasile)
Aprile (date da definire) BASKET Serie A femminile, finale scudetto Sedi da definire
1° aprile CICLISMO Dwars door Vlaanderen Belgio
1° aprile CICLISMO FEMMINILE Dwars door Vlaanderen Belgio
1° aprile VOLLEY Challenge Cup maschile, finale di ritorno Sede da definire
1° aprile VOLLEY CEV Cup femminile, finale di andata Sede da definire
1-5 aprile SCI ALPINISMO Coppa del Mondo, finali Villars-sur-Ollon (Svizzera)
1-9 aprile SCHERMA Mondiali cadetti Rio de Janeiro (Brasile)
1-11 aprile SURF Championship Tour: Rip Curl Pro Bells Beach Bells Beach (Australia)
2 aprile BASKET EuroCup femminile, finale d’andata Sede da definire
2-5 aprile GOLF PGA Tour – Valero Texas Open San Antonio (USA)
2-5 aprile SQUASH Europei U19 a squadre miste Cracovia (Polonia)
3-6 aprile GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto)
4 aprile CICLISMO GP Miguel Indurain Spagna
5 aprile CICLISMO Giro delle Fiandre Belgio
5 aprile CICLISMO FEMMINILE Giro delle Fiandre Belgio
5-12 aprile TENNIS ATP Masters 1000 Montecarlo Monaco (Monaco)
5-13 aprile TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Granada (Spagna)
6 aprile CICLISMO Giro del Belvedere (U23) Italia
6-11 aprile CICLISMO Giro dei Paesi Baschi Spagna
6-12 aprile TENNIS WTA 500 Linz Linz (Austria)
7 aprile CICLISMO Palio del Recioto (U23) Italia
7-10 aprile CICLISMO Region Pays de la Loire Tour Francia
7-12 aprile PALLANUOTO World Cup maschile Sede da definire
7-12 aprile BADMINTON Europei Huelva (Spagna)
7-12 aprile TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo Puebla (Messico)
7-19 aprile SCACCHI Europei Open Katowice (Polonia)
8 aprile CICLISMO Scheldeprijs Belgio
8 aprile CICLISMO FEMMINILE Scheldeprijs Belgio
8 aprile VOLLEY CEV Cup femminile, finale di ritorno Sede da definire
8-12 aprile PENTATHLON Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto)
8-12 aprile TRAMPOLINO ELASTICO Europei Portimao (Portogallo)
8-12 aprile EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli), finali Fort Worth (USA)
8-12 aprile BEACH VOLLEY Pro Tour Elite16 Saquarema (Brasile)
9 aprile BASKET EuroCup femminile, finale di ritorno Sede da definire
9-12 aprile GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Osijek (Croazia)
9-12 aprile RALLY Rally di Croazia Croazia
9-12 aprile GOLF The Masters Augusta (USA)
10 aprile CICLISMO Giro Città di Reggio Calabria Italia
10-12 aprile GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Tashkent (Uzbekistan)
10-12 aprile TENNIS BJK King Cup, qualificazioni Varie sedi
10-12 aprile F1 GP Bahrain Sakhir (Bahrain)
10-12 aprile MOTOGP GP Qatar Lusail (Qatar)
10-12 aprile KARATE Premier League Sede da definire
11-12 aprile MOTOCROSS GP Sardegna Riola Sardo (Italia)
11-12 aprile VELA SailGP Rio de Janeiro (Brasile)
11-26 aprile VOLLEY Serie A1 femminile, finale scudetto Sedi da definire
11 aprile ATLETICA Julia Meeting Trieste (Italia)
11 aprile RUGBY Sei Nazioni femminile, prima giornata Varie sedi
11 aprile RUGBY Sei Nazioni femminile: Francia-Italia Sede da definire (Francia)
12 aprile CICLISMO Parigi-Roubaix Francia
12 aprile CICLISMO FEMMINILE Parigi-Roubaix Francia
12 aprile ATLETICA Mondiali a squadre di marcia Brasilia (Brasile)
12 aprile ATLETICA Maratona di Milano Milano (Italia)
12 aprile ATLETICA Maratona di Parigi Parigi (Francia)
12 aprile ATLETICA Triveneta Meeting Treviso (Italia)
12 aprile NASCAR Food City 500 Bristol (USA)
12-16 aprile CICLISMO Giro della Magna Grecia Italia
13-19 aprile TENNIS ATP 500 Barcellona Barcellona (Spagna)
13-19 aprile TENNIS ATP 500 Monaco Monaco (Germania)
13-19 aprile TENNIS WTA 500 Stoccarda Stoccarda (Germania)
13-19 aprile TENNIS WTA 250 Rouen Rouen (Francia)
14-18 aprile CICLISMO O Gran Camino Spagna
14-18 aprile NUOTO Campionati Italiani Assoluti Riccione (Italia)
15 aprile CICLISMO Giro del Limburgo Belgio
15 aprile VOLLEY CEV Cup maschile, finale di andata Sede da definire
15-18 aprile GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Doha (Qatar)
15-19 aprile BASKET Eurolega femminile, Final Four Saragozza (Spagna)
16-19 aprile JUDO Europei Tbilisi (Georgia)
16-19 aprile GOLF PGA Tour – RBC Heritage Hilton Head Island (USA)
17 aprile CICLISMO Freccia del Brabante Belgio
17 aprile CICLISMO FEMMINILE Freccia del Brabante Belgio
17-19 aprile GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan)
17-19 aprile F1 GP Arabia Saudita Gedda (Arabia Saudita)
17-19 aprile CICLISMO SU PISTA Coppa del Mondo Hong Kong (Cina)
17-19 aprile RUGBY A 7 SVNS World Championship Hong Kong (Cina)
17-27 aprile SURF Championship Tour: Western Australia Margaret River Pro Margaret River (Australia)
18 aprile GINNASTICA ARTISTICA Serie A, terza tappa Terni (Italia)
18 aprile RUGBY Sei Nazioni femminile, seconda giornata Varie sedi
18 aprile RUGBY Sei Nazioni femminile: Irlanda-Italia Sede da definire (Irlanda)
18-19 aprile MOTOCROSS GP Trentino Pietramurata (Italia)
18-19 aprile HOCKEY PISTA WSE Cup Sede da definire
18-25 aprile VELA Semaine Olympique Française Hyeres (Francia)
18 aprile-4 maggio SNOOKER Mondiali Sheffield (Gran Bretagna)
19 aprile CICLISMO Amstel Gold Race Paesi Bassi
19 aprile CICLISMO FEMMINILE Amstel Gold Race Paesi Bassi
19 aprile WEC 6 Ore di Imola Imola (Italia)
19 aprile NASCAR AdventHealth 400 Kansas City (USA)
19 aprile INDYCAR Acura Grand Prix of Long Beach Long Beach (USA)
19-26 aprile SOLLEVAMENTO PESI Europei Batumi (Georgia)
20 aprile ATLETICA Maratona di Boston Boston (USA)
20-24 aprile CICLISMO Tour of the Alps Italia/Austria
20-26 aprile LOTTA Europei Tirana (Albania)
20-26 aprile TIRO CON L’ARCO European Grand Prix 1st Leg Antalya (Turchia)
21 aprile-4 maggio TENNIS WTA 1000 Madrid Madrid (Spagna)
22 aprile CICLISMO Freccia Vallone Belgio
22 aprile CICLISMO FEMMINILE Freccia Vallone Belgio
22 aprile VOLLEY CEV Cup maschile, finale di ritorno Sede da definire
22 aprile BASKET EuroCup, finale: gara-1 Sede da definire
22 aprile BASKET Europe Cup, finale d’andata Sede da definire
22 aprile-5 maggio TENNIS ATP Masters 1000 Madrid Madrid (Spagna)
22 aprile-10 maggio TENNISTAVOLO Mondiali a squadre Londra (Gran Bretagna)
23-26 aprile RALLY Rally di Spagna Spagna
23-26 aprile GOLF DP World Tour – Volvo China Open Shanghai (Cina)
23-26 aprile GOLF PGA Tour – Zurich Classic of New Orleans Avondale (USA)
24 aprile ATLETICA World Continental Tour (gold) Nairobi (Kenya)
24-25 aprile NUOTO DI FONDO Coppa del Mondo (fioretto femminile e maschile) Ibiza (Spagna)
24-26 aprile CICLISMO SU PISTA Coppa del Mondo Nilai (Malesia)
24-26 aprile MOTOGP GP Spagna Jerez (Spagna)
24-26 aprile KARATE Serie A Sede da definire (Spagna)
24-26 aprile TUFFI Campionati Italiani Assoluti primaverili Torino (Italia)
24 aprile-3 maggio BADMINTON Thomas & Uber Cup Finals Horsens (Danimarca)
25 aprile CICLISMO GP Liberazione (U23) Italia
25 aprile RUGBY Sei Nazioni femminile, terza giornata Varie sedi
25 aprile RUGBY Sei Nazioni femminile: Italia-Scozia Sede da definire (Italia)
25-26 aprile MOTOCROSS GP da definire Sede da definire
25-26 aprile TRIATHLON World Triathlon Championship Series Samarcanda (Uzbekistan)
25-26 aprile ATLETICA Meeting Multistars Brescia (Italia)
25-26 aprile ATLETICA Campionati Italiani 10.000 metri Sede da definire (Italia)
25 o 26 aprile CALCIO FEMMINILE EuroCup, finale d’andata Sede da definire
25 aprile-2 maggio CURLING Mondiali doppio misto Ginevra (Svizzera)
26 aprile CICLISMO Liegi-Bastogne-Liegi Belgio
26 aprile CICLISMO FEMMINILE Liegi-Bastogne-Liegi Belgio
26 aprile CICLISMO Giro della Provincia di Biella Italia
26 aprile ATLETICA Maratona di Londra Londra (Gran Bretagna)
26 aprile NASCAR Jack Links’s 500 Lincoln (USA)
26 aprile-3 maggio CICLISMO Giro di Turchia Turchia
26 aprile-10 maggio VOLLEY Superlega maschile, finale scudetto Sedi da definire
28 aprile BASKET EuroCup, finale: gara-2 Sede da definire
28 aprile-3 maggio CICLISMO Giro di Romandia Svizzera
29 aprile BASKET Europe Cup, finale di ritorno Sede da definire
29 aprile-2 maggio SQUASH Europei a squadre Amsterdam (Paesi Bassi)
29 aprile-3 maggio BEACH VOLLEY Pro Tour Elite16 Brasilia (Brasile)
30 aprile-3 maggio GINNASTICA RITMICA European Cup Baku (Azerbaijan)
30 aprile-3 maggio SCHERMA Coppa del Mondo (fioretto femminile e maschile) Play del Carmen (Messico)
30 aprile-3 maggio GOLF DP World Tour – Turkish Airlines Open Sede da definire (Turchia)
30 aprile-3 maggio GOLF PGA Tour – Miami Championship Miami (USA)
30 aprile-6 maggio TIRO A SEGNO Europei 300 metri Osijek (Croazia)
MAGGIO
1° maggio CICLISMO Eschborn-Francoforte Germania
1° maggio ATLETICA Meeting Frate1874 Modena (Italia)
1° maggio ATLETICA Meeting di Palmanova Palmanova (Italia)
1° maggio BASKET EuroCup, finale: eventuale gara-3 Sede da definire
1-2 maggio NUOTO DI FONDO Coppa del Mondo Golfo Aranci (Italia)
1-3 maggio TUFFI Coppa del Mondo Pechino (Cina)
1-3 maggio F1 GP USA Miami (USA)
1-3 maggio SUPERBIKE GP Ungheria Balaton (Ungheria)
1-3 maggio JUDO Grand Slam Dushanbe (Tajikistan)
1-3 maggio SCHERMA Grand Prix (sciabola femminile e maschile) Seoul (Corea del Sud)
1-3 maggio TUFFI Coppa del Mondo, finali Pechino (Cina)
1-3 maggio NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo Xian (Cina)
1-3 maggio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo Sede da definire (Corea del Sud)
1-6 maggio PALLANUOTO World Cup femminile Sede da definire
2-3 maggio ATLETICA Mondiali di staffette Gaborone (Botswana)
2-3 maggio VOLLEY Champions League femminile, Final Four Sede da definire
2 o 3 maggio CALCIO FEMMINILE Europa Cup, finale di ritorno Sede de definire
2-3 maggio PALLANUOTO Conference Cup maschile, finali Sede da definire
2-3 maggio FORMULA E GP Berlino Berlino (Germania)
2-8 maggio SOLLEVAMENTO PESI Mondiali juniores Ismailia (Egitto)
2-11 maggio TIRO A VOLO Coppa del Mondo Almaty (Kazakhstan)
2-12 maggio SURF Championship Tour: Bonsoy Gold Coast Pro Gold Coast (Australia)
3 maggio ATLETICA ESET WMD-Night Busto Arsizio (Italia)
3 maggio CICLISMO Giro dell’Appennino Italia
3 maggio NASCAR Wurth 400 Fort Worth (USA)
3 maggio EQUITAZIONE GP Lotteria Napoli (Italia)
3-10 maggio CICLISMO FEMMINILE Vuelta di Spagna Spagna
3-16 maggio CALCIO FEMMINILE Mondiali U17 Irlanda del Nord
5-10 maggio TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo Shanghai (Cina)
5-15 maggio TENNIS WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia) Roma (Italia)
6-14 maggio VELA Europei 470 Vilamoura (Portogallo)
6-16 maggio TENNIS ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia) Roma (Italia)
6-21 maggio TIRO A SEGNO Europei 25-50 metri Osijek (Croazia)
7-10 maggio RALLY Rally del Portogallo Portogallo
7-10 maggio GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Varna (Bulgaria)
7-10 maggio GOLF DP World Tour – Catalunya Championship Barcellona (Spagna)
7-10 maggio GOLF PGA Tour – Truist Championship Charlotte (USA)
7-10 maggio GOLF PGA Tour – ONEflight Myrtle Beach Classic Myrtle Beach (USA)
7-10 maggio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Pechino (Cina)
7-10 maggio NUOTO ARTISTICO Campionati Italiani Assoluti primaverili Cuneo (Italia)
8 maggio ATLETICA Diamond League Doha (Qatar)
8-10 maggio MOTOGP GP Francia Le Mans (Francia)
8-10 maggio JUDO Grand Slam Astana (Kazakhstan)
8-10 maggio SCHERMA Grand Prix (spada femminile e maschile) Medellin (Colombia)
8-10 maggio CANOA SPRINT Coppa del Mondo Szeged (Ungheria)
8-10 maggio CALCIO A 5 Champions League, Final Four Pesaro (Italia)
8-10 maggio BASKET Champions League, Final Four Sede da definire
8-31 maggio CICLISMO Giro d’Italia Italia
9 maggio ATLETICA Pegaso Meeting Firenze (Italia)
9 maggio CICLISMO GP du Morbihan Francia
9 maggio TRIATHLON Coppa del Mondo Chengdu (Cina)
9 maggio RUGBY Sei Nazioni femminile, quarta giornata Varie sedi
9 maggio RUGBY Sei Nazioni femminile: Italia-Inghilterra Sede da definire (Italia)
9 maggio WEC 6 Ore di Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps (Belgio)
9 maggio INDYCAR Sonsio Grand Prix Indianapolis (USA)
9-10 maggio VELA SailGP Bermuda
9-10 o 16-17 maggio HOCKEY PISTA WSE Champions League, Final Four Sede da definire
9-16 maggio VELA Mondiali Formula Kite Viana do Castelo (Portogallo)
10 maggio CICLISMO Tro-Bro Léon Francia
10 maggio TRIATHLON Mixed Relay Cup Chengdu (Cina)
10 maggio NASCAR Go Bowling at The Glen Watkins Glen (USA)
11-17 maggio LOTTA Europei U17 Samokov (Bulgaria)
12-17 maggio BADMINTON World Tour – Super 500 Patumwan (Thailandia)
12-17 maggio VELA Mondiali 49er/49er FX Quiberon (Francia)
12-17 maggio VELA Mondiali Nacra 17 Quiberon (Francia)
13 maggio CICLISMO FEMMINILE Navarra Elite Classic Spagna
13 maggio CALCIO Coppa Italia, finale Roma (Italia)
13-17 maggio CICLISMO Giro di Ungheria Ungheria
13-17 maggio PENTATHLON Coppa del Mondo Pazardzhik (Bulgaria)
13-17 maggio PALLAMANO Qualificazioni Mondiali maschili, terza fase Varie sedi
14-17 maggio GOLF PGA Championship Newton Square (USA)
14-17 maggio CANOA SPRINT Coppa del Mondo Brandenburgo (Germania)
15-16 maggio GINNASTICA ARTISTICA Serie A, Final Eight Bergamo (Italia)
15-17 maggio GINNASTICA RITMICA World Challenge Cup Portimao (Portogallo)
15-17 maggio CICLISMO FEMMINILE Giro dei Paesi Baschi Spagna
15-17 maggio MOTOGP GP Catalogna Barcellona (Spagna)
15-17 maggio SUPERBIKE GP Cechia Most (Cechia)
15-17 maggio SCHERMA Grand Prix (fioretto femminile e maschile) Shanghai (Cina)
15-22 maggio VELA Europei ILCA Kastela (Croazia)
15-31 maggio HOCKEY GHIACCIO Mondiali Zurigo/Friburgo (Svizzera)
16 maggio ATLETICA Diamond League Shanghai (Cina)
16 maggio TRIATHLON World Triathlon Championship Series Yokohama (Giappone)
16-17 maggio CALCIO FEMMINILE Serie A, ultima giornata Varie sedi
16-17 maggio FORMULA E GP Monaco Monaco (Monaco)
16-17 maggio VOLLEY Champions League maschile, Final Four Milano (Italia)
16-23 maggio VELA Europei iQFoil Portimao (Portogallo)
17 maggio ATLETICA World Continental Tour (gold) Sede da definire (Giappone)
17 maggio CICLISMO Circuito del Porto – Trofeo Arvedi Italia
17 maggio RUGBY Sei Nazioni femminile, quinta giornata Varie sedi
17 maggio RUGBY Sei Nazioni femminile: Galles-Italia Sede da definire (Gran Bretagna)
17-23 maggio TENNIS ATP 500 Amburgo Amburgo (Germania)
17-23 maggio TENNIS ATP 250 Ginevra Ginevra (Svizzera)
18-23 maggio TENNIS WTA 500 Strasburgo Strasburgo (Francia)
18-23 maggio TENNIS WTA 250 Rabat Rabat (Marocco)
18-24 maggio TIRO CON L’ARCO Europei Antalya (Turchia)
19 maggio CICLISMO Classique Dunkerque Francia
19-24 maggio BADMINTON World Tour – Super 500 Kuala Lumpur (Malesia)
20 maggio ATLETICA Meeting di Savona Savona (Italia)
20 maggio CALCIO Europa League, finale Istanbul (Turchia)
20-24 maggio CICLISMO 4 Giorni di Dunkerque Francia
20-24 maggio LOTTA Europei U15 Samokov (Bulgaria)
20-24 maggio KARATE Europei Francoforte (Germania)
21-24 maggio CICLISMO FEMMINILE Giro dei Paesi Baschi Spagna
21-24 maggio GOLF DP World Tour – Soudal Open Anversa (Belgio)
21-24 maggio GOLF PGA Tour – THE CJ Cup Byron Nelson McKinney (USA)
21-24 maggio MULTISPORT Enhanced Games Las Vegas (USA)
22 maggio RUGBY Challenge Cup, finale Bilbao (Spagna)
22-24 maggio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder) Berna (Svizzera)
22-24 maggio BASKET Eurolega, Final Four Atene (Grecia)
22-24 maggio F1 GP Canada Montreal (Canada)
22-24 maggio SCHERMA Coppa del Mondo (spada femminile) St. Maur (Francia)
22-24 maggio SCHERMA Coppa del Mondo (spada maschile) Berna (Svizzera)
22-24 maggio SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola femminile) Lima (Perù)
22-24 maggio SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola maschile) Il Cairo (Egitto)
22-24 maggio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo Nove Mesto (Cechia)
22 o 23 o 24 maggio CALCIO FEMMINILE Champions League, finale Oslo (Norvegia)
23 maggio ATLETICA Diamond League Xiamen (Cina)
23 maggio ATLETICA Coppa Europa dei 10.000 metri La Spezia (Italia)
23 maggio PALLANUOTO Euro Cup maschile, finale d’andata Sede da definire
23 maggio RUGBY Champions Cup, finale Bilbao (Spagna)
23-24 maggio MOTOCROSS GP Francia Lacapelle Marival (Francia)
23-24 maggio CICLISMO Due Giorni Marchigiana Italia
23-24 maggio CANOTTAGGIO Europei U19 Brandenburgo (Germania)
23 o 24 maggio CALCIO FEMMINILE Coppa Italia, finale Sede da definire (Italia)
24 maggio CALCIO Serie A, ultima giornata Varie sedi
24 maggio CICLISMO FEMMINILE Anversa Port Epic Belgio
24 maggio INDYCAR 500 Miglia di Indianapolis Indianapolis (USA)
24 maggio MOUNTAIN BIKE Campionati Italiani Reggio Calabria (Italia)
24 maggio NASCAR Coca-Cola 600 Concord (USA)
24-31 maggio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Monaco (Germania)
24 maggio-6 giugno SCACCHI Europei femminili Batumi (Georgia)
24 maggio-7 giugno TENNIS Roland Garros Parigi (Francia)
25 maggio-7 giugno CALCIO Europei U17 Estonia
26-31 maggio BADMINTON World Tour – Super 750 Singapore
27 maggio PALLANUOTO Euro Cup femminile, finale d’andata Sede da definire
27 maggio CALCIO Conference League, finale Lipsia (Germania)
27-31 maggio GINNASTICA RITMICA Europei Varna (Bulgaria)
27-31 maggio EQUITAZIONE Piazza di Siena Roma (Italia)
27-31 maggio BEACH VOLLEY Pro Tour Elite16 Ostrava (Cechia)
28-31 maggio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder, speed) Alcobendas (Spagna)
28-31 maggio GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Koper (Slovenia)
28-31 maggio RALLY Rally del Giappone Giappone
28-31 maggio CICLISMO Boucles de la Mayenne Francia
28-31 maggio CICLISMO Giro di Norvegia Norvegia
28-31 maggio GOLF DP World Tour – Austrian Alpine Open Kitzbuehel (Austria)
28-31 maggio GOLF PGA Tour – Charles Schwab Challenge Fort Worth (USA)
28 maggio-7 giugno SURF Championship Tour: Surf City El Salvador Pro Punta Roca (El Salvador)
29 maggio ATLETICA World Continental Tour (gold) Bydgoszcz (Polonia)
29 o 30 maggio RUGBY Serie A, Finale Scudetto Sede da definire (Italia)
29-31 maggio CANOTTAGGIO Coppa del Mondo Siviglia (Spagna)
29-31 maggio MOTOGP GP Italia Mugello (Italia)
29-31 maggio SUPERBIKE GP Aragon Alcaniz (Spagna)
29-31 maggio NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo Pontevedra (Spagna)
29-31 maggio CANOA SLALOM Coppa del Mondo Lubiana (Slovenia)
29-31 maggio RUGBY A 7 SVNS World Championship Valladolid (Spagna)
30 maggio ATLETICA Triveneto Meeting Trieste (Italia)
30 maggio CALCIO Champions League, finale Budapest (Ungheria)
30-31 maggio MOTOCROSS GP Germania Teutschenthal (Germania)
30-31 maggio VELA SailGP New York (USA)
30 maggio-1 giugno CICLISMO FEMMINILE Giro di Norvegia Norvegia
30 maggio-7 giugno CICLISMO FEMMINILE Giro d’Italia femminile Italia
30 maggio-13 giugno HOCKEY PISTA Serie A, finale scudetto Sedi da definire (Italia)
31 maggio ATLETICA Diamond League Rabat (Marocco)
31 maggio NASCAR Cracker Barrel 400 Lebanon (USA)
31 maggio INDYCAR Chevrolet Detroit Grand Prix Detroit (USA)
GIUGNO
Giugno (date da definire) BASKET Serie A, finale scudetto Sedi da definire (Italia)
Giugno (date da definire) BOXE World Boxing Cup Sede da definire (Cina)
Giugno (data da definire) FOOTBALL AMERICANO Italian Bowl Sede da definire
Giugno-luglio (date da definire) PALLANUOTO Serie A1 femminile, Finale Scudetto Sedi da definire (Italia)
1-5 giugno CICLISMO Giro di Vallonia Belgio
1-7 giugno BASKET 3X3 Mondiali Varsavia (Polonia)
2 giugno ATLETICA Venafro Long Jump Festival Venafro (Italia)
2 giugno ATLETICA Atletica 2000 Meeting San Vito al Tagliamento (Italia)
2 giugno ATLETICA Meeting di Primavera Mondovì (Italia)
2 giugno CICLISMO Trofeo Alcide Degasperi Italia
3 giugno ATLETICA World Continental Tour (gold) Turku (Finlandia)
3 giugno PALLANUOTO Euro Cup femminile, finale di ritorno Sede da definire
3-7 giugno ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder, lead) Praga (Cechia)
3-7 giugno TIRO CON L’ARCO Conquest Cup Istanbul (Turchia)
3 giugno-26 luglio VOLLEY Nations League femminile Varie sedi
4 giugno ATLETICA Diamond League (Golden Gala) Roma (Italia)
4-7 giugno LOTTA Ranking Series Ulaanbaatar (Mongolia)
4-7 giugno GOLF DP World Tour – KLM Open Amsterdam (Paesi Bassi)
4-7 giugno GOLF PGA Tour – The Memorial Tournament Dublin (USA)
4-7 giugno TAEKWONDO Grand Prix Series Roma (Italia)
4-7 giugno TAEKWONDO Europei Nuremberg (Germania)
4-7 giugno NUOTO ARTISTICO Europei Youth Sede da definire
4-21 giugno (date esatte da definire) BASKET NBA Finals Sedi da definire (USA)
5 giugno TRIATHLON World Triathlon Championship Series Alghero (Italia)
5-7 giugno F1 GP Monaco Monaco (Monaco)
5-7 giugno MOTOGP GP Ungheria Balaton (Ungheria)
5-7 giugno CANOA SLALOM Coppa del Mondo Praga (Cechia)
5-7 giugno RUGBY A 7 SVNS World Championship Bordeaux (Francia)
5-7 giugno ATLETICA Campionati Italiani prove multiple Sede da definire (Italia)
5-7 giugno GINNASTICA RITMICA Campionati Italiani Assoluti Sede da definire (Italia)
6 giugno ATLETICA World Continental Tour (gold) New York (USA)
6 giugno PALLANUOTO Euro Cup maschile, finale di ritorno Sede da definire
6 giugno TRIATHLON Mixed Relay Series Alghero (Italia)
6-7 giugno MOTOCROSS GP Lettonia Kegums (Lettonia)
6-7 giugno BMX Coppa del Mondo (racing) Sarrians (Francia)
7 giugno ATLETICA Diamond League Stoccolma (Svezia)
7 giugno ATLETICA Meeting di Lucca Lucca (Italia)
7 giugno ATLETICA Meeting di Pescara Pescara (Italia)
7 giugno ATLETICA Meeting di Bolzano Bolzano (Italia)
7 giugno CICLISMO Bruxelles Cycling Classic Belgio
7 giugno CICLISMO Coppa della Pace (U23) Italia
7 giugno NASCAR FireKeepers Casino 400 Brooklyn (USA)
7 giugno INDYCAR Bommarito Automotive Group 500 Madison (USA)
7-14 giugno CICLISMO Tour Auvergne-Rodano-Alpi Francia
8-14 giugno TENNIS ATP 250 ‘s-Hertogenbosch s-Hertogenbosch (Paesi Bassi)
8-14 giugno TENNIS ATP 250 Stoccarda Stoccarda (Germania)
8-14 giugno TENNIS WTA 500 Londra Londra (Gran Bretagna)
8-14 giugno TENNIS WTA 250 ‘s-Hertogenbosch s-Hertogenbosch (Paesi Bassi)
9-14 giugno BADMINTON World Tour – Super 500 Sydney (Australia)
9-14 giugno TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo Antalya (Turchia)
10 giugno ATLETICA Diamond League Oslo (Norvegia)
10 giugno CICLISMO Circuit Franco-Belga Belgio
10-12 giugno PALLANUOTO Champions League femminile, Final Four Gzira (Malta)
10 giugno-2 agosto VOLLEY Nations League maschile Varie sedi
11-13 giugno PALLANUOTO Champions League mashile, Final Four Gzira (Malta)
11-14 giugno GOLF PGA Tour – RBC Canadian Open Caledon (Canada)
11-14 giugno MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo Saalfelden-Leogang (Austria)
11 giugno-19 luglio CALCIO Mondiali USA/Canada/Messico
12-14 giugno CANOTTAGGIO Coppa del Mondo Plovdiv (Bulgaria)
12-14 giugno CICLISMO FEMMINILE Tour des Pyrénées Francia
12-14 giugno F1 GP Spagna Barcellona (Spagna)
12-14 giugno SUPERBIKE GP Italia Misano (Italia)
12-14 giugno CANOA SLALOM Coppa del Mondo, finali Augsburg (Germania)
12-14 giugno KARATE Premier League Rabat (Marocco)
12-20 giugno SURF Championship Tour: VIVO Rio Pro Rio de Janeiro (Brasile)
12 giugno-5 luglio CRICKET Mondiali T20 femminili Gran Bretagna
13 giugno CICLISMO FEMMINILE Copenhagen Sprint Danimarca
13-14 giugno WEC 24 Ore di Le Mans Le Mans (Francia)
13-14 giugno TRIATHLON Europei Tarragona (Spagna)
13-14 giugno BMX Coppa del Mondo (racing) Pappendal (Paesi Bassi)
13-20 giugno CALCIO A 5 Serie A, Finale Scudetto Sedi da definire (Italia)
13-21 giugno HOCKEY PRATO FIH Pro League maschile/femminile Wavre/Rotterdam/Londra (Belgio/Paesi Bassi/Gran Bretagna)
14 giugno ATLETICA World Continental Tour (gold) Los Angeles (USA)
14 giugno CICLISMO Copenhagen Sprint Danimarca
14 giugno TRIATHLON Coppa del Mondo Huatulco (Messico)
14 giugno NASCAR The Great American Getaway 400 Long Pond (USA)
14-21 giugno CICLISMO Giro d’Italia NextGen (U23) Italia
14-27 giugno SCACCHI Mondiali giovanili Montesilvano (Italia)
15-21 giugno TENNIS ATP 500 Halle Halle (Germania)
15-21 giugno TENNIS ATP 500 Londra (Queen’s) Londra (Gran Bretagna)
15-21 giugno TENNIS WTA 500 Berlino Berlino (Germania)
15-21 giugno TENNIS WTA 250 Nottingham Nottingham (Gran Bretagna)
16 giugno ATLETICA World Continental Tour (gold) Ostrava (Cechia)
16-20 giugno SOFTBALL Mondiali, fase a gironi (gruppo A) Praga (Cechia)
16-21 giugno SCHERMA Europei Tallinn (Estonia)
16-21 giugno TENNISTAVOLO WTT Star Contender Lubiana (Slovenia)
16-26 giugno TIRO A SEGNO Mondiali juniores Suhl (Germania)
16-26 giugno TIRO A VOLO Mondiali juniores Suhl (Germania)
17-20 giugno GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Tashkent (Uzbekistan)
17-21 giugno ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder, lead) Innsbruck (Austria)
17-21 giugno CICLISMO Giro del Belgio Belgio
17-21 giugno CICLISMO Giro di Slovenia Slovenia
17-21 giugno CICLISMO Giro di Svizzera Svizzera
17-21 giugno CICLISMO FEMMINILE Giro di Svizzera Svizzera
17-21 giugno PENTATHLON Coppa del Mondo Budapest (Ungheria)
17-21 giugno TENNISTAVOLO Europei U21 Cluj-Napoca (Romania)
18-21 giugno GOLF US Open Southampton (USA)
19-21 giugno MOTOGP GP Cechia Brno (Cechia)
19-21 giugno NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo, finali Toronto (Canada)
19-21 giugno MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo Lenzerheide (Svizzera)
20 giugno ATLETICA Meeting Pergine Pergine Valsugana (Italia)
20 giugno TRIATHLON World Triathlon Championship Series Quiberon (Francia)
20 giugno FORMULA E GP Sanya Sanya (Cina)
20 giugno RUGBY United Rugby Championship, finale Sede da definire
20-21 giugno ATLETICA Campionati Italiani Societari Rieti (Italia)
20-21 giugno MOTOCROSS GP Italia Montevarchi (Italia)
20-21 giugno NUOTO DI FONDO Coppa del Mondo Setubal (Portogallo)
20-21 giugno VELA SailGP Halifax (Canada)
20-28 giugno VELA Kieler Woche Kiel (Germania)
21 giugno ATLETICA World Continental Tour (gold) Hengelo (Paesi Bassi)
21 giugno CICLISMO FEMMINILE Women Cycling Day Germania
21 giugno TRIATHLON Mixed Relay Series Quiberon (Francia)
21 giugno NASCAR Anduril 250 Race the Base San Diego (USA)
21 giugno INDYCAR XPEL Grand Prix at Road America Elkhart Lake (USA)
21-28 giugno TENNIS ATP 250 Maiorca Maiorca (Spagna)
22-28 giugno TENNIS ATP 250 Eastbourne Eastbourne (Gran Bretagna)
22-28 giugno TENNIS WTA 500 Bad Homburg Bad Homburg (Germania)
22-28 giugno TENNIS WTA 250 Eastbourne Eastbourne (Gran Bretagna)
22-28 giugno CICLISMO Campionati Nazionali Varie sedi
22-28 giugno TUFFI Europei juniores Budapest (Ungheria)
22-28 giugno SOLLEVAMENTO PESI Mondiali youth Bogotà (Colombia)
23-28 giugno HOCKEY PRATO FIH Pro League maschile/femminile Wavre/Berlino/Londra (Belgio/Germania/Gran Bretagna)
25-28 giugno RALLY Rally di Grecia Grecia
25-28 giugno GOLF DP World Tour – Open d’Italia Sede da definire (Italia)
25-28 giugno GOLF PGA Tour – Travelers Championship Cromwell (USA)
25-28 giugno BMX Europei (racing) Sarrians (Francia)
25 giugno-3 luglio PALLANUOTO Serie A maschile, Finale Scudetto Sedi da definire (Italia)
25 giugno-4 luglio LACROSSE Europei Box maschili/femminili Praga (Cechia)
26 giugno ATLETICA Diamond League Parigi (Francia)
26-27 giugno TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Arosa (Svizzera)
26-28 giugno CANOTTAGGIO Coppa del Mondo Lucerna (Svizzera)
26-28 giugno F1 GP Austria Spielberg (Austria)
26-28 giugno MOTOGP GP Olanda Assen (Paesi Bassi)
26-28 giugno MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo Val di Fassa (Italia)
26-28 giugno NUOTO Trofeo Settecolli Roma (Italia)
27-28 giugno MOTOCROSS GP Portogallo Agueda (Portogallo)
27-28 giugno TRIATHLON Coppa del Mondo Tiszaujvaros (Ungheria)
27 giugno-4 luglio PALLANUOTO Mondiali U18 maschili Sede da definire
27 giugno-5 luglio BASKET Mondiali U17 maschili Turchia
27 giugno-10 luglio CALCIO FEMMINILE Europei U19 Bosnia Erzegovina
28 giugno ATLETICA World Continental Tour (gold) Zagabria (Croazia)
28 giugno ATLETICA Meeting di Trieste Trieste (Italia)
28 giugno NASCAR Toyota/Save Mart 350 Sonoma (California)
28 giugno-11 luglio CALCIO Europei U19 Galles
29 giugno-2 luglio JUDO Europei cadetti Gran Canaria (Spagna)
29 giugno-3 luglio NUOTO ARTISTICO Europei juniores Sede da definire
29 giugno-4 luglio VOLLEY Europei U22 maschili Albufeira (Portogallo)
29 giugno-5 luglio PENTATHLON Europei juniores Barcellona (Spagna)
29 giugno-12 luglio TENNIS Wimbledon Londra (Gran Bretagna)
30 giugno CICLISMO Trofeo Città di Brescia Italia
30 giugno-5 luglio CANOA SLALOM Mondiali juniores/U23 Cracovia (Polonia)
30 giugno-5 luglio BADMINTON World Tour – Super 300 Markham (Canada)
LUGLIO
Luglio-agosto (date da definire) ARRAMPICATA SPORTIVA Europei Sede da definire
Luglio-agosto (date da definire) BOXE Mondiali U19 Sede da definire
1-3 luglio CICLISMO Lione-Torino Francia/Italia
1-5 luglio CANOA SPRINT Mondiali juniores/U23 Halifax (Canada)
1-5 luglio BEACH VOLLEY Pro Tour Elite16 Gstaad (Svizzera)
1-12 luglio VOLLEY Europei U18 femminili Riga/Vilnius (Lettonia/Lituania)
2-5 luglio GOLF DP World Tour – BMW International Open Monaco (Germania)
2-5 luglio GOLF PGA Tour – John Deere Classic Silvis (USA)
2-6 luglio BASKET Qualificazioni Mondiali 2027 Varie sedi
2 luglio BASKET Qualificazioni Mondiali 2027: Islanda-Italia Sede da definire (Islanda)
3-5 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (speed) Cracovia (Polonia)
3-5 luglio F1 GP Gran Bretagna Silverstone (Gran Bretagna)
3-5 luglio PENTATHLON Coppa del Mondo, finali Budapest (Ungheria)
3-5 luglio TUFFI Trofeo Bolzano Bolzano (Italia)
3-5 luglio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo La Thuile (Italia)
3-5 luglio TUFFI Meeting di Bolzano Bolzano (Italia)
3-13 luglio TIRO A VOLO Coppa del Mondo Lonato (Italia)
4 luglio ATLETICA Diamond League Eugene (USA)
4 luglio ATLETICA Meeting della Leonessa Brescia (Italia)
4 luglio RUGBY Nations Championship, prima giornata Varie sedi
4 luglio RUGBY Nations Championship: Giappone-Italia Sede da definire (Giappone)
4-5 luglio MOTOCROSS GP Sudafrica Johannesburg (Sudafrica)
4-5 luglio MOTOCROSS Mondiali juniores Jinin (Cechia)
4-5 luglio TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Coimbra (Portogallo)
4-5 luglio FORMULA E GP Shanghai Shanghai (Cina)
4-7 luglio CICLISMO Sibiu Tour Romania
4-8 luglio NUOTO ARTISTICO Europei juniores Sede da definire
4-12 luglio BASKET Europei U20 femminili Vilnius (Lituania)
4-26 luglio CICLISMO Tour de France Francia
5 luglio CICLISMO Giro del Medio Brenta Italia
5 luglio NASCAR Chicagoland Speedway Joliet (Illinois)
5 luglio INDYCAR Honda Indy 200 at Mid-Ohio Lexington (USA)
5 luglio BASKET Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Lituania Sede da definire (Italia)
5-12 luglio CICLISMO Tour of Magnificient Qinghai Cina
6-12 luglio LOTTA Europei U20 Skopje (Macedonia del Nord)
6-12 luglio VOLLEY Europei U22 femminili The Hague (Paesi Bassi)
7-12 luglio PENTATHLON Europei U17 Pontevedra (Spagna)
7-12 luglio NUOTO Europei juniores Sede da definire
7-12 luglio CICLISMO SU PISTA Europei juniores Cottbus (Germania)
7-12 luglio BADMINTON World Tour – Super 300 Macao (Cina)
7-12 luglio TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo Madrid (Spagna)
7-12 luglio VELA Europei 49er/49er FX Eckernforde (Germania)
7-12 luglio VELA Europei Nacra 17 Eckernforde (Germania)
7-18 luglio VOLLEY Europei U18 maschili Porto San Giorgio/San Benedetto del Tronto (Italia)
8 luglio ATLETICA Meeting Sport e Solidarietà Lignano Sabbiadoro (Italia)
8-12 luglio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo Pal Arinsal (Andorra)
8-12 luglio BEACH VOLLEY Mondiali U18 The Hague (Paesi Bassi)
9-12 luglio GOLF Scottish Open North Berwick (Gran Bretagna)
9-12 luglio GOLF ISCO Championship Louisville (USA)
9-12 luglio CANOA SPRINT Coppa del Mondo Montreal (Canada)
10 luglio ATLETICA Diamond League Monaco (Monaco)
10-12 luglio GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Milano (Italia)
10-12 luglio MOTOGP GP Germania Sachsenring (Germania)
10-12 luglio SUPERBIKE GP Gran Bretagna Donington (Gran Bretagna)
10-12 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead, speed) Chamonix (Francia)
10-17 luglio TENNISTAVOLO Europei youth Gondomar (Portogallo)
10-20 luglio SURF Championship Tour: Corona Cero Open J-Bay Eastern Cape (Sudafrica)
11 luglio TRIATHLON World Triathlon Championship Series Amburgo (Germania)
11 luglio RUGBY Nations Championship, seconda giornata Varie sedi
11 luglio RUGBY Nations Champions: Nuova Zelanda-Italia Sede da definire (Nuova Zelanda)
11-19 luglio BASKET Europei U20 maschili Lubiana (Slovenia)
11-19 luglio BASKET Mondiali U17 femminili Cechia
12 luglio TRIATHLON Mondiali staffetta mista Amburgo (Germania)
12 luglio WEC 6 Ore di San Paolo San Paolo (Brasile)
12 luglio NASCAR Quaker State 400 Hampton (USA)
13-18 luglio TENNIS ATP 250 Bastad Bastad (Svezia)
13-18 luglio TENNIS ATP 250 Gstaad Gstaad (Svizzera)
13-18 luglio TENNIS ATP 250 Umago Umago (Croazia)
13-18 luglio TENNIS WTA 250 Iasi Iasi (Romania)
13-19 luglio BASEBALL Europei U19 Sede da definire
14 luglio ATLETICA World Continental Tour (gold) Budapest (Ungheria)
14-16 luglio TAEKWONDO World Cup Team Championship Series Chuncheon (Corea del Sud)
14-19 luglio BADMINTON World Tour – Super 750 Tokyo (Giappone)
15 luglio ATLETICA Enterprise Meeting Napoli (Italia)
15-19 luglio CICLISMO Giro della Valle d’Aosta (U23) Italia
16 luglio ATLETICA Meeting Arcobaleno Celle Ligure (Italia)
16-19 luglio ATLETICA Europei Under 18 Rieti (Italia
16-19 luglio RALLY Rally d’Estonia Estonia
16-19 luglio GOLF The Open Championship Southport (Gran Bretagna)
16-19 luglio GOLF Puntacana Championship Punta Cana (Repubblica Dominicana)
16-19 luglio KARATE Serie A Sede da definire (Colombia)
17-19 luglio F1 GP Belgio Spa-Francorchamps (Belgio)
18 luglio ATLETICA Diamond League Londra (Gran Bretagna)
18 luglio RUGBY Nations Championship, terza giornata Varie sedi
18 luglio RUGBY Nations Championship: Australia-Italia Sede da defiinire (Australia)
18 luglio TRIATHLON Coppa del Mondo Edmonton (Canada)
18-19 luglio MOTOCROSS GP Gran Bretagna Foxhills (Gran Bretagna)
18-19 luglio BMX Mondiali (racing) Brisbane (Australia)
18-25 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Mondiali juniores Arco di Trento (Italia)
18 luglio-1 agosto MULTISPORT European Universities Games Salerno (Italia)
19 luglio TRIATHLON Mixed Relay Cup Edmonton (Canada)
19 luglio NASCAR Window World 400 North Wilkesboro (USA)
19 luglio INDYCAR Borchetta Bourbon Musix City Grand Prix Lebanon (USA)
19-21 luglio JUDO Grand Slam Ulaanbaatar (Mongolia)
19-26 luglio TENNIS ATP 250 Kitzbuehel Kitzbuehel (Austria)
20-25 luglio CANOA SLALOM Mondiali Oklahoma City (USA)
20-25 luglio SOFTBALL Europei U22 Ostrava (Cechia)
20-26 luglio PALLANUOTO World Cup maschile/femminile, finali Sydney (Australia)
20-26 luglio TENNIS ATP 250 Estoril Estoril (Portogallo)
20-26 luglio TENNIS ATP 250 Los Cabos Los Cabos (Messico)
20-26 luglio TENNIS WTA 250 Amburgo Amburgo (Germania)
20-26 luglio TENNIS WTA 250 Praga Praga (Cechia)
20-26 luglio TIRO CON L’ARCO Europei giovanili Sede da definire (Italia)
20-29 luglio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Hangzhou (Cina)
20-31 luglio SQUASH Mondiali juniores Ontario (Canada)
21-25 luglio SOFTBALL Mondiali, fase a gironi (gruppo B) Lima (Perù)
21-26 luglio BADMINTON World Tour – Super 1000 Changzhou (Cina)
21-26 luglio TENNISTAVOLO WTT Star Contender Sede da definire (Brasile)
22-26 luglio CANOTTAGGIO Mondiali U23 Duisburg (Germania)
22-30 luglio SCHERMA Mondiali Hong Kong (Cina)
23-26 luglio NUOTO DI FONDO Europei juniores Budapest (Ungheria)
23-26 luglio GOLF PGA Tour – 3M Open Blaine (USA)
23 luglio-2 agosto MULTISPORT Giochi del Commonwealth Glasgow (Gran Bretagna)
24-26 luglio F1 GP Ungheria Budapest (Ungheria)
24-26 luglio LOTTA Mondiali U15 Santiago (Cile)
24-26 luglio TUFFI Campionati Italiani Assoluti estivi Roma (Italia)
24 luglio-2 agosto LACROSSE Mondiali Field femminili Tokyo (Giappone)
25 luglio TRIATHLON World Triathlon Championship Series Londra (Gran Bretagna)
25-26 luglio GINNASTICA ARTISTICA Campionati Italiani Assoluti Meda (Italia)
25-26 luglio MOTOCROSS GP Cechia Loket (Cechia)
25-26 luglio FORMULA E GP Tokyo Tokyo (Giappone)
25-26 luglio VELA SailGP Portsmouth (Gran Bretagna)
25-26 luglio ATLETICA Campionati Italiani Assoluti Firenze (Italia)
25-31 luglio PENTATHLON Mondiali juniores/U17 Druskininkai (Lituania)
25 luglio-2 agosto BASKET Europei U18 maschili Trento/Rovereto (Italia)
25 luglio-7 agosto PALLANUOTO Mondiali U16 maschili/femminili Sede da definire
26 luglio NASCAR Brickyard 400 Indianapolis (USA)
27 luglio-1 agosto TENNIS ATP 500 Washington Washington (USA)
27 luglio-1 agosto TENNIS ATP 250 Los Cabos Los Cabos (Messico)
27 luglio-1 agosto TENNIS WTA 500 Washington Washington (USA)
27 luglio-2 agosto LOTTA Mondiali U17 Baku (Azerbaijan)
28-30 luglio CICLISMO Tour de l’Ain Francia/Italia
28 luglio-2 agosto BADMINTON World Tour – Super 300 Taipei (Cina Taipei)
29 luglio-2 agosto CICLISMO Giro di Danimarca Danimarca
29 luglio-2 agosto MOUNTAIN BIKE Europei Monte Tamaro (Svizzera)
30 luglio-2 agosto RALLY Rally di Finlandia Finlandia
30 luglio-2 agosto GOLF PGA Tour – Rocket Classic Detroit (USA)
30 luglio-2 agosto CANOTTAGGIO Europei Varese (Italia)
31 luglio-5 agosto NUOTO ARTISTICO Europei Parigi (Francia)
31 luglio-6 agosto TUFFI Europei Parigi (Francia)
AGOSTO
1° agosto ATLETICA Meeting Brazzale Vicenza (Italia)
1° agosto CICLISMO Classica San Sebastian Spagna
1-2 agosto MOTOCROSS GP Fiandre Lommel (Belgio)
1-2 agosto TRIATHLON Coppa del Mondo Rio de Janeiro (Brasile)
1-9 agosto CICLISMO FEMMINILE Tour de France femminile Francia
1-9 agosto BASKET Europei U18 femminili Stoccolma (Svezia)
2-12 agosto TENNIS ATP Masters 1000 Montreal Montreal (Canada)
2-12 agosto TENNIS WTA 1000 Toronto Toronto (Canada)
3-9 agosto CICLISMO Giro di Polonia Polonia
3-9 agosto PENTATHLON Europei Istanbul (Turchia)
4-8 agosto NUOTO DI FONDO Europei Parigi (Francia)
5-9 agosto CICLISMO Vuelta a Burgos Spagna
5-9 agosto ATLETICA Mondiali Under 20 Eugene (USA)
5-9 agosto TENNISTAVOLO WTT Champions Yokohama (Giappone)
5-15 agosto VOLLEY Mondiali U17 femminili Santiago (Cile)
5-16 agosto CICLISMO Giro del Portogallo Portogallo
6-9 agosto CANOTTAGGIO Mondiali U19 Plovdiv (Bulgaria)
6-9 agosto GOLF PGA Tour – Wyndham Championship Greensboro (USA)
7-9 agosto MOTOGP GP Gran Bretagna Silverstone (Gran Bretagna)
7-15 agosto BASKET Europei U16 maschili Sede da definire
8-9 agosto TRIATHLON Coppa del Mondo Asuncion (Paraguay)
8-18 agosto SURF Championship Tour: Tahiti Pro Teahupo’o (Tahiti, Francia)
9 agosto CICLISMO GP Sportivi di Poggiana (U23) Italia
9 agosto NASCAR Iowa Corn 350 Newton (USA)
9 agosto INDYCAR BITNILE.com Grand Prix of Portland Portland (USA)
10-16 agosto ATLETICA Europei Birmingham (Gran Bretagna)
10-16 agosto NUOTO Europei Parigi (Francia)
10-17 agosto VELA Mondiali 470 Enoshima (Giappone)
11-23 agosto EQUITAZIONE Mondiali Aachen (Germania)
12 agosto CALCIO Supercoppa Europea Salisburgo (Austria)
12-16 agosto GINNASTICA RITMICA Mondiali Francoforte (Germania)
12-16 agosto BEACH VOLLEY Europei Stare Jablonki (Polonia)
12-22 agosto TENNIS WTA 1000 Cincinnati Cincinnati (USA)
13-16 agosto GINNASTICA ARTISTICA Europei femminili Zagabria (Croazia)
13-16 agosto CICLISMO Arctic Race Norvegia
13-16 agosto CICLISMO Giro di Cechia Cechia
13-22 agosto TENNIS ATP Masters 1000 Cincinnati Cincinnati (USA)
13-16 agosto GOLF DP World Tour – Danish Golf Championship Funen (Danimarca)
13-16 agosto GOLF PGA Tour – St. Jude Championship Memphis (USA)
13-16 agosto FLAG FOOTBALL Mondiali maschili/femminili Dusseldorf (Germania)
14-16 agosto CICLISMO FEMMINILE Giro di Polonia Polonia
14-22 agosto BASKET Europei U16 femminili Pitesti (Romania)
15 agosto NASCAR Cook Out 400 Richmond (USA)
15-16 agosto MOTOCROSS GP Svezia Uddevalla (Svezia)
15-16 agosto FORMULA E GP Londra Londra (Gran Bretagna)
15-30 agosto HOCKEY PRATO Mondiali maschili/femminili Wavre/Amsterdam (Belgio/Paesi Bassi)
16 agosto CICLISMO Classica di Amburgo Amburgo (Germania)
16 agosto CICLISMO GP Capodarco (U23) Italia
16 agosto INDYCAR Ontario Honda Dealers Indy at Markham Markham (USA)
16-23 agosto PALLANUOTO Mondiali U18 femminili Sede da definire
17-23 agosto LOTTA Mondiali U20 Manama (Bahrain)
17-23 agosto PENTATHLON Mondiali U19 Madrid (Spagna)
17-23 agosto BADMINTON Mondiali New Delhi (India)
18-21 agosto CICLISMO Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine Francia
19-22 agosto SQUASH Europei Individuali Budapest (Ungheria)
19-23 agosto GINNASTICA ARTISTICA Europei maschili Zagabria (Croazia)
19-23 agosto CICLISMO Renewi Tour Belgio
19-23 agosto CICLISMO Giro di Germania Germania
19-23 agosto CICLISMO FEMMINILE Tour of Britain Gran Bretagna
19-23 agosto CICLISMO SU PISTA Mondiali juniores Heuden-Zolder (Belgio)
19-23 agosto BEACH VOLLEY Pro Tour Elite16 Montreal (Canada)
19-27 agosto CICLISMO Tour de l’Avenir (U23) Francia
19-29 agosto VOLLEY Mondiali U17 maschili Doha (Qatar)
20 agosto CICLISMO FEMMINILE GP Lucien Van Impe Belgio
20-23 agosto JUDO Mondiali cadetti Guayaquil (Ecuador)
20-23 agosto GOLF PGA Tour – BMW Championship St. Louis (USA)
21 agosto ATLETICA Diamond League Losanna (Svizzera)
21-23 agosto F1 GP Paesi Bassi Zandvoort (Paesi Bassi)
21-23 agosto MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo Alta Savoia (Francia)
21-28 agosto TUFFI Mondiali juniores Rijeka (Croazia)
21 agosto-3 settembre MULTISPORT Giochi del Mediterraneo Taranto (Italia)
21 agosto-6 settembre VOLLEY Europei femminili Turchia/Cechia/Svezia/Azerbaijan
22-23 agosto MOTOCROSS GP Paesi Bassi Arnhem (Paesi Bassi)
22-23 agosto TRIATHLON Coppa del Mondo Lima (Perù)
22-23 agosto VELA SailGP Sassnitz (Germania)
22 agosto-13 settembre CICLISMO Vuelta di Spagna Spagna
23 agosto ATLETICA Diamond League Chorzow (Polonia)
23 agosto NASCAR Mobil 1 301 Loudon (USA)
23-30 agosto CANOTTAGGIO Mondiali Amsterdam (Paesi Bassi)
23-30 agosto VELA Mondiali ILCA 7 maschile Dun Laoghaire (Irlanda)
23-30 agosto TENNIS ATP 250 Winston-Salem Winston-Salem (USA)
24-30 agosto TENNIS WTA 500 Monterrey Monterrey (Messico)
24-30 agosto TENNIS WTA 250 Cleveland Cleveland (USA)
25 agosto-4 settembre SURF Championship Tour: Fiji Pro Cloudbreak (Fiji)
26-30 agosto CANOA SPRINT Mondiali Poznan (Polonia)
26-30 agosto MOUNTAIN BIKE Mondiali Val di Sole (Italia)
27-30 agosto RALLY Rally di Paraguay Paraguay
27-30 agosto GOLF DP World Tour – British Masters Sutton Coldfield (Gran Bretagna)
27-30 agosto GOLF PGA Tour – TOUR Championship Atlanta (USA)
27 agosto ATLETICA Diamond League Zurigo (Svizzera)
27-31 agosto BASKET Qualificazioni Mondiali 2027 Varie sedi
27 agosto-6 settembre BASEBALL Serie A, finale scudetto Sedi da definire
28-30 agosto MOTOGP GP Aragon Alcaniz (Spagna)
29 agosto CICLISMO FEMMINILE Classic Lorient Agglomeration Francia
29 agosto TRIATHLON World Triathlon Championship Series Weihai (Cina)
29 agosto NASCAR Coke Zero Sugar 400 Daytona Beach (USA)
29-30 agosto NASCAR Snap-On Milwaukee 250 Race 1-2 West Allis (USA)
29-30 agosto CALCIO Serie A, prima giornata Varie sedi
30 agosto CICLISMO Bretagne Classic-Ouest France Francia
30 agosto ATLETICA Maratona di Sydney Sydney (Australia)
30 agosto ATLETICA Grand Prix Brescia Brescia (Italia)
31 agosto-13 settembre TENNIS US Open New York (USA)
SETTEMBRE
Settembre (date da definire) NUOTO ARTISTICO Mondiali juniores Sede da definire
Settembre (date da definire) VELA SailGP Sede da definire (Spagna)
1-5 settembre BASKET 3X3 Europei Anversa (Belgio)
1-6 settembre BADMINTON World Tour – Super 750 Shenzhen (Cina)
2 settembre ATLETICA Meeting di Padova Padova (Italia)
2-6 settembre CICLISMO Tour of Britain Gran Bretagna
2-9 settembre CICLISMO ZLM Tour Paesi Bassi
3-6 settembre JUDO Europei juniores Podgorica (Montenegro)
3-6 settembre CICLISMO Giro del Friuli Venezia Giulia Italia
3-6 settembre GOLF DP World Tour – Omega European Masters Crans Montana (Svizzera)
4-5 settembre ATLETICA Diamond League, finali Bruxelles (Belgio)
4-5 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead) Koper (Slovenia)
4-6 settembre CICLISMO FEMMINILE Giro di Romandia Svizzera
4-6 settembre F1 GP Italia Monza (Italia)
4-6 settembre SUPERBIKE GP Francia Magny-Cours (Francia)
4-6 settembre CANOA SLALOM Coppa del Mondo Vaires-sur-Marne (Francia)
4-7 settembre TAEKWONDO Grand Prix Series Muju (Corea del Sud)
4-12 settembre VELA Mondiali iQFoil Weymouth (Gran Bretagna)
4-13 settembre BASKET Mondiali femminili Berlino (Germania)
5-6 settembre MOTOCROSS GP Turchia Afyonkarahisar (Turchia)
5-6 settembre CANOTTAGGIO Europei U23 Kruszwica (Polonia)
5-7 settembre CICLISMO Maryland Cycling Classic USA
5-12 settembre VELA Europei Formula Kite Akyaka (Turchia)
5-12 settembre VELA Mondiali ILCA 6 femminile Dun Laoghaire (Irlanda)
5-13 settembre LOTTA Mondiali Manama (Bahrain)
5-27 settembre CALCIO FEMMINILE Mondiali U20 Polonia
6 settembre CICLISMO GP Industria & Artigianato Italia
6 settembre NASCAR Cook Out Southern 500 Darlington (USA)
6 settembre INDYCAR IndyCar Grand Prix of Monterey Monterey (USA)
6-13 settembre PENTATHLON Europei U15/U19 Caldas de Rainha (Portogallo)
7 settembre ATLETICA Palio della Quercia Rovereto (Italia)
8 settembre WEC Lone Star Le Mans (6 Ore del Cota) Austin (USA)
8-13 settembre BADMINTON World Tour – Super 500 Yeosu City (Corea del Sud)
8-13 settembre TENNISTAVOLO WTT Champions Macao (Cina)
9 settembre CICLISMO Giro della Toscana Italia
9-13 settembre CICLISMO FEMMINILE Simac Ladies Tour Paesi Bassi
9-13 settembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Williamsburg (USA)
10 settembre CICLISMO Coppa Sabatini Italia
10-13 settembre RALLY Rally del Cile Cile
10-13 settembre GOLF DP World Tour – Amgen Irish Open Doonberg (Irlanda)
10-26 settembre VOLLEY Europei maschili Italia/Bulgaria/Finlandia/Romania
11 settembre CICLISMO GP de Quebec Canada
11-13 settembre ATLETICA Ultimate Championship Budapest (Ungheria)
11-13 settembre GINNASTICA AEROBICA Mondiali juniores Pamplona (Spagna)
11-13 settembre F1 GP Madrid Madrid (Spagna)
11-13 settembre MOTOGP GP San Marino Misano (Italia)
11-13 settembre JUDO Grand Slam Budapest (Ungheria)
11-13 settembre CANOA SLALOM Coppa del Mondo, finali La Seu d’Urgell (Spagna)
11-20 settembre SURF Championship Tour: Lexus Trestles Pro San Clemente (USA)
12 settembre CICLISMO Memorial Marco Pantani Italia
12-13 settembre MOTOCROSS GP Cina Shanghai (Cina)
12-13 settembre VELA SailGP Saint-Tropez (Francia)
12-26 settembre MULTISPORT South American Games Santa Fé (Argentina)
13 settembre CICLISMO GP de Montreal Canada
13 settembre CICLISMO GP de Fourmies Francia
13 settembre CICLISMO Trofeo Matteotti Italia
13 settembre CICLISMO FEMMINILE La Choralis Fourmies Francia
13 settembre CICLISMO FEMMINILE GP Stoccarda Germania
13 settembre TRIATHLON World Triathlon Championship Series Karlovy Vary (Cechia)
13 settembre NASCAR Enjoy Illinois 300 Madison (USA)
13-15 settembre CICLISMO FEMMINILE Tour of Chongming Island Cina
14-20 settembre TENNIS WTA 500 Guadalajara Guadalajara (Messico)
14-20 settembre TENNIS WTA 250 San Paolo San Paolo (Brasile)
15-18 settembre CICLISMO Giro d’Abruzzo Italia
15-20 settembre CANOA POLO Mondiali Duisburg (Germania)
15-20 settembre TENNISTAVOLO WTT Star Contender Londra (Gran Bretagna)
15-26 settembre BOXE Europei maschil/femminili Sede da definire (Bulgaria)
15-28 settembre SCACCHI Olimpiadi Scacchistiche Samarcanda (Uzbekistan)
16 settembre CICLISMO GP di Vallonia Belgio
16-20 settembre CICLISMO Giro di Lussemburgo Lussemburgo
16-20 settembre CICLISMO Giro di Slovacchia Slovacchia
17-20 settembre GOLF DP World Tour – BMW PGA Championship Virginia Water (Gran Bretagna)
17-21 settembre SOFTBALL Mondiali, fase a gironi (gruppo C) Oklahoma City (USA)
18 settembre CICLISMO FEMMINILE Tour of Guangxi Cina
18-20 settembre GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Szombathely (Ungheria)
18-20 settembre TENNIS Coppa Davis, secondo turno qualificazione Varie sedi
18-20 settembre MOTOGP GP Austria Spielberg (Austria)
19 settembre CICLISMO SUPER 8 Classic Belgio
19 settembre CICLISMO GP del Lazio Italia
19 settembre CICLISMO Milano-Rapallo Italia
19 settembre NASCAR Bass Pro Shops Night Race Bristol (USA)
19-20 settembre ATLETICA Mondiali di corsa su strada Copenhagen (Danimarca)
19-20 settembre MOTOCROSS GP Australia Darwin (Australia)
19-20 settembre MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo Soldier Hollow (USA)
19-27 settembre SOFTBALL Serie A, finale scudetto Sedi da definire
19 settembre-4 ottobre MULTISPORT Asian Games Nagoya (Giappone)
20 settembre CICLISMO Giro della Romagna Italia
20-27 settembre CICLISMO Mondiali Montreal (Canada)
21-27 settembre TENNIS BJK Cup Finals Sede da definire
21-27 settembre TENNIS WTA 500 Singapore Singapore
21-27 settembre TENNIS WTA 250 Seoul Seoul (Corea del Sud)
23-29 settembre TENNIS ATP 250 Chengdu Chengdu (Cina)
23-29 settembre TENNIS ATP 250 Hangzhou Hangzhou (Cina)
24-26 settembre F1 GP Azerbaijan Baku (Azerbaijan)
24-27 settembre GINNASTICA ACROBATICA Mondiali Pesaro (Italia)
24-27 settembre TRIATHLON World Triathlon Championship Series Pontevedra (Spagna)
24-27 settembre GOLF DP World Tour – Open de France Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia)
24-27 settembre GOLF PGA Tour – Presidents Cup Medinah (USA)
24 settembre-6 ottobre CALCIO Nations League, fase a gironi Varie sedi
25-27 settembre TENNIS Laver Cup Londra (Gran Bretagna)
25-27 settembre SUPERBIKE GP Cremona Cremona (Italia)
26 settembre ATLETICA Meeting Alpe Adria Pordenone (Italia)
26-27 settembre GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Parigi (Francia)
26-27 settembre JUDO European Open Roma (Italia)
27 settembre ATLETICA Maratona di Berlino Berlino (Germania)
27 settembre WEC 6 Ore del Fuji Oyama (Giappone)
27 settembre NASCAR Hollywood Casino 400 Kansas City (USA)
27 settembre-4 ottobre CICLISMO Tour de Langkawi Malesia
27 settembre-13 ottobre TIRO A VOLO Europei Atene (Grecia)
28 settembre-4 ottobre TENNIS WTA 1000 Pechino Pechino (Cina)
29 settembre CICLISMO GP Festa del Perdono (U23) Italia
30 settembre-6 ottobre TENNIS ATP 500 Tokyo Tokyo (Giappone)
30 settembre-6 ottobre TENNIS ATP 500 Pechino Pechino (Cina)
OTTOBRE  
Ottobre-novembre (date da definire) CALCIO Mondiali U17 Qatar
Ottobre-novembre (date da definire) CALCIO FEMMINILE Mondiali U17 Marocco
Ottobre-novembre (date da definire) SCACCHI Mondiale: Gukesh vs Vincitore Torneo Candidati Sede da definire
1° ottobre CALCIO Qualificazioni Europei U21 Varie sedi
1° ottobre CALCIO Qualificazioni Europei U21: Armenia-Italia Sede da definire (Armenia)
1-3 ottobre NUOTO Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan)
1-4 ottobre RALLY Rally d’Italia Italia
1-4 ottobre GOLF DP World Tour – Alfred Dunhill Links Championship St. Andrews (Gran Bretagna)
2-4 ottobre MOTOGP GP Giappone Motegi (Giappone)
2-4 ottobre MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo Lake Placid (USA)
2-4 ottobre KARATE Serie A Salisburgo (Austria)
2-18 ottobre SKATEBOARD World Skate Games Asuncion (Paraguay)
2-18 ottobre HOCKEY PISTA World Skate Games Asuncion (Paraguay)
3 ottobre ATLETICA Giro al Sas Trento (Italia)
3 ottobre CICLISMO Giro dell’Emilia Italia
3 ottobre CICLISMO Sparkassen Muensterland Giro Germania
3 ottobre CICLISMO Piccolo Lombardia (U23) Italia
3 ottobre CICLISMO FEMMINILE Giro dell’Emilia Italia
3 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Roma (Italia)
3-4 ottobre MOTOCROSS Motocross delle Nazioni Ernée (Francia)
3-4 ottobre TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Riccione (Italia)
3-7 ottobre CICLISMO Europei Lubiana (Slovenia)
4 ottobre CICLISMO Coppa Agostoni Italia
4 ottobre TRIATHLON Mixed Relay Cup Roma (Italia)
4 ottobre NASCAR South Point 400 Las Vegas (USA)
4-11 ottobre JUDO Mondiali Baku (Azerbaijan)
5 ottobre CICLISMO Coppa Bernocchi Italia
5 ottobre CALCIO Qualificazioni Europei U21 Varie sedi
5 ottobre CALCIO Qualificazioni Europei U21: Italia-Polonia Sede da definire (Italia)
6 ottobre CICLISMO Tre Valli Varesine Italia
6 ottobre CICLISMO FEMMINILE Tre Valli Varesine Italia
6-11 ottobre BADMINTON World Tour – Super 500 Vantaa (Finlandia)
7-18 ottobre TENNIS ATP Masters 1000 Shanghai Shanghai (Cina)
8 ottobre CICLISMO Gran Piemonte Italia
8-10 ottobre NUOTO Coppa del Mondo Tashkent (Uzbekistan()
8-11 ottobre GOLF DP World Tour – Open di Spagna Madrid (Spagna)
8-11 ottobre TAEKWONDO Grand Prix Series Parigi (Francia)
8-16 ottobre TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto)
9-11 ottobre F1 GP Singapore Singapore
9-11 ottobre MOTOGP GP Indonesia Mandalika (Indonesia)
9-11 ottobre SUPERBIKE GP Estoril Estoril (Portogallo)
9-11 ottobre CANOTTAGGIO Mondiali Coastal Rowing Qingdao (Cina)
9-11 ottobre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Oslo (Norvegia)
10 ottobre CICLISMO Giro di Lombardia Italia
10 ottobre JUDO Europei a squadre miste Belgrado (Serbia)
10-11 ottobre CICLISMO Mondiali Gravel Nannup (Australia)
10-11 ottobre BMX Coppa del Mondo (racing) Sede da definire (Cina)
11 ottobre CICLISMO Parigi-Tours Francia
11 ottobre ATLETICA Maratona di Chicago Chicago (USA)
11 ottobre NASCAR Bank of America Roval 400 Concord (USA)
11-18 ottobre TENNISTAVOLO Europei individuali Lubiana (Slovenia)
12-18 ottobre TENNIS WTA 1000 Wuhan Wuhan (Cina)
12-18 ottobre LOTTA Mondiali U23 Las Vegas (USA)
13-18 ottobre CICLISMO Tour of Guangxi Cina
13-18 ottobre BADMINTON World Tour – Super 750 Odense (Danimarca)
14 ottobre CICLISMO Giro del Veneto Italia
14-18 ottobre CICLISMO SU PISTA Mondiali Shanghai (Cina)
14-18 ottobre KARATE Mondiali juniores/U21 Rabat (Marocco)
14-18 ottobre SURF Championship Tour: Surf Abu Dhabi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
15-17 ottobre NUOTO Coppa del Mondo Astana (Kazakhstan)
15-18 ottobre GOLF DP World Tour – India Championship New Delhi (India)
15-18 ottobre CANOTTAGGIO Mondiali Beach Sprint Qingdao (Cina)
16-18 ottobre JUDO Grand Slam Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
16-18 ottobre SUPERBIKE GP Spagna Jerez (Spagna)
16-18 ottobre TRIATHLON Europei juniores Melilla (Spagna)
16-18 ottobre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder) Salt Lake City (USA)
17 ottobre GINNASTICA RITMICA Serie A, prima tappa Terni (Italia)
17-18 ottobre TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Cottbus (Germania)
17-25 ottobre GINNASTICA ARTISTICA Mondiali Rotterdam (Paesi Bassi)
18 ottobre ATLETICA Corsa dei Castelli Trieste (Italia)
18 ottobre CICLISMO Japan Cup Giappone
18 ottobre CICLISMO Veneto Classic Italia
18 ottobre CICLISMO Crono delle Nazioni Francia
18 ottobre NASCAR Freeway Insurance 500 Avondale (USA)
19-25 ottobre TENNIS ATP 250 Almaty Almaty (Kazakhstan)
19-25 ottobre TENNIS ATP 250 Bruxelles Bruxelles (Belgio)
19-25 ottobre TENNIS ATP 250 Marsiglia Marsiglia (Francia)
19-25 ottobre TENNIS WTA 500 Ningbo Ningbo (Cina)
19-25 ottobre TENNIS WTA 250 Osaka Osaka (Giappone)
20-24 ottobre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Upper Marlboro (USA)
20-25 ottobre BADMINTON World Tour – Super 750 Parigi (Francia)
22-25 ottobre JUDO Mondiali juniores Amman (Giordania)
22-25 ottobre GOLF DP World Tour – Genesis Championship Sede da definire (Corea del Sud)
22 ottobre-1 novembre SURF Championship Tour: Peniche Peniche (Portogallo)
23-25 ottobre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead, speed) Santiago (Cile)
23-25 ottobre F1 GP Texas Austin (USA)
23-25 ottobre MOTOGP GP Australia Phillip Island (Australia)
24-25 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Tongyeong (Corea del Sud)
25 ottobre ATLETICA Maratona di Venezia Venezia (Italia)
25 ottobre ATLETICA Maratona di Amsterdam Amsterdam (Paesi Bassi)
25 ottobre NASCAR YellaWood 500 Lincoln (Alabama)
26 ottobre-1 novembre TENNIS ATP 500 Basilea Basilea (Svizzera)
26 ottobre-1 novembre TENNIS ATP 500 Vienna Vienna (Austria)
26 ottobre-1 novembre TENNIS WTA 500 Tokyo Tokyo (Giappone)
26 ottobre-1 novembre TENNIS WTA 250 Guangzhou Guangzhou (Cina)
27 ottobre-1 novembre BADMINTON World Tour – Super 500 Saarbruecken (Germania)
27 ottobre-1 novembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Lione (Francia)
27 ottobre-1 novembre TENNISTAVOLO WTT Champions Montpellier (Francia)
27 ottobre-8 novembre SOLLEVAMENTO PESI Mondiali Ningbo (Cina)
29 ottobre-1 novembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Wuhan (Cina)
30 ottobre-1 novembre TENNIS GP Messico Città del Messico (Messico)
30 ottobre-1 novembre MOTOGP GP Malesia Sepang (Malesia)
30 ottobre-1 novembre JUDO Europei U23 Napoli (Italia)
31 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Iquique (Cile)
31 ottobre GINNASTICA RITMICA Serie A, seconda tappa Biella (Italia)
31 ottobre-1 novembre BMX Coppa del Mondo (racing) Sarasota (USA)
31 ottobre-13 novembre MULTISPORT Olimpiadi Giovanili Dakar (Senegal)
NOVEMBRE  
Novembre (date da definire) BOXE World Boxing Cup Finals Sede da definire (Uzbekistan)
Novembre (date da definire) CURLING Europei Sede da definire
Novembre (date da definire) TRIATHLON Coppa del Mondo Turanga (Nuova Zelanda)
1° novembre ATLETICA Maratona di New York New York (USA)
1° novembre NASCAR Xfinity 500 Ridgeway (USA)
1-15 novembre TIRO A SEGNO Mondiali Doha (Qatar)
1-15 novembre TIRO A VOLO Mondiali Doha (Qatar)
2-7 novembre TENNIS ATP Masters 1000 Parigi Parigi (Francia)
2-8 novembre TENNIS WTA 250 Chennai Chennai (Cina)
2-8 novembre TENNIS WTA 250 Hong Kong Hong Kong (Cina)
2-8 novembre TENNIS WTA 250 Jiujiang Jiujiang (Cina)
2-9 novembre LACROSSE Europei Sixes femminili Salou (Spagna)
3-7 novembre BMX Mondiali (freestyle) Riad (Arabia Saudita)
3-8 novembre BADMINTON World Tour – Super 300 Gwangju (Corea del Sud)
3-8 novembre TENNISTAVOLO WTT Champions Sede da definire (Germania)
5-8 novembre TRAMPOLINO ELASTICO Mondiali Nanchino (Cina)
5-8 novembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Verona (Italia)
5-8 novembre GOLF DP World Tour – Abu Dhabi Championship Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
6-8 novembre F1 GP Brasile San Paolo (Brasile)
6-8 novembre RUGBY Nations Championship, quarta giornata Varie sedi
6 o 7 o 8 novembre RUGBY Nations Championship: Italia-Sudafrica Sede da definire (Italia)
7 novembre WEC 6 Ore del Bahrain Sakhir (Bahrain)
7-8 novembre TRIATHLON Coppa del Mondo San Pedro de la Paz (Cile)
7-8 novembre TRIATHLON Coppa del Mondo Hong Kong (Cina)
8 novembre NASCAR NASCAR Cup Series Championship Race Homestead (USA)
8-14 novembre TENNIS ATP 250 Stoccolma Stoccolma (Svezia)
8-14 novembre TENNIS ATP 250 in sede da definire Sede da definire
8-18 novembre BASKET Qualificazioni Europei 2027 femminili Sedi da definire
9-15 novembre TENNIS WTA Finals Riad (Arabia Saudita)
10-14 novembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Toronto (Canada)
10-15 novembre BADMINTON World Tour – Super 500 Kumamoto (Giappone)
10-18 novembre LACROSSE Europei Sixes maschili Salou (Spagna)
11-15 novembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Stoccarda (Germania)
12-15  novembre RALLY Rally di Arabia Saudita Arabia Saudita
12-15 novembre GOLF DP World Tour Championship Dubai (Emirati Arabi Uniti)
12-17 novembre CALCIO Nations League, fase a gironi Varie sedi
13-15 novembre JUDO Grand Prix Zagabria (Croazia)
13-15 novembre MOTOGP GP Portogallo Portimao (Portogallo)
13-15 novembre RUGBY Nations Championship, quinta giornata Varie sedi
13 o 14 o 15 novembre RUGBY Nations Championship: Italia-Argentina Sede da definire (Italia)
14 novembre GINNASTICA RITMICA Serie A, terza tappa Livorno (Italia)
14-15 novembre TRIATHLON Coppa del Mondo Miyazaki (Giappone)
15-22 novembre TENNIS ATP Finals Torino (Italia)
16-21 novembre TENNISTAVOLO WTT Star Contender Muscat (Oman)
17-22 novembre BADMINTON World Tour – Super 500 Hong Kong (Cina)
17-23 novembre TENNIS BJK Cup, playoff Varie sedi
18-22 novembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Arcadia (USA)
19-21 novembre F1 GP Miami Miami (USA)
20-22 novembre MOTOGP GP Valencia Valencia (Spagna)
20-22 novembre KARATE World Cup Hangzhou (Cina)
21 novembre RUGBY Nations Championship, sesta giornata Varie sedi
21 novembre RUGBY Nations Championship: Italia-Fiji Sede da definire (Italia)
21-22 novembre VELA SailGP Dubai (Emirati Arabi Uniti)
21-28 novembre TENNISTAVOLO Mondiali youth Manama (Bahrain)
22 novembre ATLETICA Maratona di Torino Torino (Italia)
22 novembre ATLETICA Cinque Mulini San Vittore Olona (Italia)
24-29 novembre TENNIS Coppa Davis, Finals Bologna (Italia)
24-29 novembre BADMINTON World Tour – Super 300 Lucknow (India)
26-30 novembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Madrid (Spagna)
26-30 novembre BASKET Qualificazioni Mondiali 2027 Varie sedi
27-29 novembre F1 GP Qatar Doha (Qatar)
27-29 novembre RUGBY Nations Championship, finali Londra (Gran Bretagna)
27-29 novembre GINNASTICA RITMICA Serie A, Final Eight Bergamo (Italia)
28-29 novembre TRIATHLON Coppa del Mondo Gedda (Arabia Saudita)
28-29 novembre VELA SailGP Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
29 novembre ATLETICA Maratona di Firenze Firenze (Italia)
29 novembre-6 dicembre TENNISTAVOLO World Cup a squadre miste Chengdu (Cina)
DICEMBRE  
Dicembre (data da definire) CALCIO Coppa Intercontinentale FIFA Sede da definire
Dicembre (date da definire) TENNIS Next Gen ATP Finals Gedda (Arabia Saudita)
Dicembre (date da definire) VOLLEY Mondiale per Club maschile Sede da definire
Dicembre (date da definire) VOLLEY Mondiale per Club femminile Sede da definire
1-6 dicembre NUOTO Mondiali in vasca corta Pechino (Cina)
3-5 dicembre TAEKWONDO Grand Prix Final Astana (Kazakhstan)
3-6 dicembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) La Coruna (Spagna)
3-6 dicembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Chengdu (Cina)
3-20 dicembre PALLAMANO Europei femminili Cechia/Polonia/Romania/Slovacchia/Turchia
4-6 dicembre F1 GP Abu Dhabi Yas Marina (Emirati Arabi Uniti)
5-6 dicembre JUDO Grand Slam Tokyo (Giappone)
6 dicembre ATLETICA Maratona di Valencia Valencia (Spagna)
8-13 dicembre TENNISTAVOLO WTT Finals Hong Kong (Cina)
8-20 dicembre SURF Championship Tour: Pipe Masters Oahu (USA)
9-13 dicembre BADMINTON World Tour Finals Hangzhou (Cina)
12-13 dicembre TAEKWONDO Grand Slam Challenge Wuxi (Cina)
13 dicembre ATLETICA Europei di Cross Belgrado (Serbia)
14-19 dicembre SQUASH Mondiali a squadre Cheongju (Corea del Sud)
15 dicembre TAEKWONDO Grand Slam Championships Series Wuxi (Cina)
15-21 dicembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Londra (Gran Bretagna)
26 dicembre VELA Sydney-Hobart Australia
26-30 dicembre EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage, salto ostacoli) Mechelen (Belgio)
26-30 dicembre SCACCHI Mondiali rapid/blitz Sede da definire
31 dicembre ATLETICA BOclassic Bolzano (Italia)
31 dicembre ATLETICA We Run Rome Roma (Italia)
