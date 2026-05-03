Quando la F1 su TV8 oggi, GP Miami 2026: orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Miami di F1 si terrà alle ore 22:00 di domenica 3 maggio. L’orario è cambiato rispetto al programma originario a causa delle previsioni metereologiche, che annunciano forti temporali nel tardo pomeriggio. Dunque, per evitare il rischio di incappare in una di queste tempeste, si è deciso di anticipare di tre ore lo spegnimento dei semafori.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI MIAMI DI F1 DALLE 22.00

Il Circus affronterà il quarto dei ventidue GP rimasti in calendario in questo 2026 nell’autodromo di Miami. O meglio, nel tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, nonostante il circuito abbia l’altisonante nome di Miami International Autodrome. Di “autodromo” francamente c’è poco. Fa uso di strade private già esistenti attorno all’impianto polifunzionale che ospita le partite della squadra NFL dei Miami Dolphins e, dal 2019 anche il Miami Open, che dopo poco più di tre decenni ha quindi traslocato a Miami Gardens dopo essere nato sull’isola di Key Biscane, a sud della metropoli della Florida.

Quella del 2026 sarà la quinta edizione di un appuntamento nato nel 2022 e che, da allora, ha saputo immediatamente imporsi come parte integrante del calendario della massima categoria automobilistica. La pista misura 5.412 metri e si percorre in senso antiorario. Ha il pregio di essere varia e, con tre rettilinei, fornisce diversi punti dove provare a effettuare sorpassi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Miami 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 3 maggio (orari italiani)

Ore 23:25, GRAN PREMIO F1, Differita

DIRETTE SKY SPORT F1 GP MIAMI 2026

Domenica 3 maggio (orari italiani)

Ore 22:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP MIAMI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / TV8.it proporrà la differita per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.