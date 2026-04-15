F1, Pirelli ufficializza le mescole per Miami e il Canada. Scelti gli pneumatici più morbidi

La Pirelli ha ufficializzato le mescole degli pneumatici che saranno utilizzate nel Gran Premio di Miami (1-3 maggio) e nel GP del Canada (22-24 maggio). Le coperture scelte per i due appuntamenti nordamericani, in entrambi dei quali è prevista una Sprint Race, saranno le medesime e le più morbide della gamma messa a disposizione dall’azienda milanese.

Difatti, sia in Florida che nel Quebec, i team avranno a disposizione la C3 (Hard), la C4 (Medium) e la C5 (Soft). Torna, dunque, la combinazione già proposta in Australia. Viceversa, negli appuntamenti asiatici, erano stati utilizzati pneumatici più duri (in Cina il range è stato C2-C3-C4, mentre in Giappone sono state usate C1-C2-C3).

D’altronde, il manto di Miami è un biliardo. L’unica preoccupazione può essere rappresentata dalle alte temperature, ma si tratta di un’incognita che dovrà essere verificata sul campo, dipenderà dal meteo del momento e, soprattutto, non ha fatto emergere alcuna criticità nel recente passato, quando venne gestita al meglio.

A proposito di meteo, chissà se l’anticipo di tre settimane del Gran Premio del Canada avrà ripercussioni sotto questo aspetto. Di sicuro, le mescole più morbide sono necessarie per garantire l’aderenza nelle violente frenate dell’autodromo Gilles Villeneuve. La superficie non è liscia come quella di Miami, ma l’asfalto canadese non è abrasivo. Dunque, via libera alla gamma soft.

Va rimarcato come nel 2025, Pirelli avesse portato in Canada anche la C6, non più disponibile quest’anno. Tale mescola, però, sostanzialmente non venne utilizzata dai team, che si concentrarono su C4 e C5. Se, invece, dovesse piovere, bisognerà giocoforza avvalersi delle Intermedie o, eventualmente, delle Rain.