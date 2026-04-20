F1, cambia il regolamento! Novità introdotte a Miami: le novità per qualifiche e gara

Nella giornata odierna è andato in scena un importante vertice d’urgenza tra i rappresentati di FIA, FOM e Formula Uno che ha generato diverse modifiche al regolamento del Mondiale di F1. Tante novità che entreranno in vigore già a partire dal prossimo appuntamento in programma a Miami nel primo weekend di maggio, dopo le criticità emerse nelle tre tappe che hanno aperto questa nuova era della categoria regina del motorsport.

I provvedimenti sono stati concordati dalle varie parti in causa dopo due incontri precedenti con protagonisti il personale tecnico delle scuderie, la Federazione Internazionale e anche una rappresentanza di piloti. Il cuore della riforma riguarda la (complessa) gestione dell’energia in gara e soprattutto in qualifica, ma verranno introdotti dei cambiamenti relativi anche ad altri aspetti.

Per quanto riguarda i parametri di gestione dell’energia in qualifica ci sarà una riduzione della ricarica massima consentita da 8 MJ a 7 MJ e allo stesso tempo l’innalzamento da 250 a 350 kW della potenza di picco del superclipping, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente il tempo di ricarica nell’arco del giro e favorire la guida flat-out dei piloti. Aumenta inoltre da 8 a 12 il numero dei round stagionali in cui possono essere applicati limiti energetici inferiori, permettendo un adattamento più efficace alle caratteristiche dei singoli tracciati.

Passando al capitolo gara, la potenza massima del boost è limitata adesso a +150 kW, per evitare differenziali di velocità improvvisi e troppo ampi come avvenuto per esempio in Giappone nell’incidente tra Oliver Bearman e Franco Colapinto. Inoltre l’erogazione dell’MGU-K rimarrà a 350 kW nelle zone chiave di accelerazione, come l’uscita di curva ed i punti di sorpasso, mentre sarà limitata a 250 kW in altre parti della pista.

Previsto anche un nuovo sistema di sicurezza nelle procedure di partenza, per ridurre il rischio di eventuali tamponamenti pericolosi. La FIA ha deciso di introdurre infatti il Low Power Start Detection, in grado di identificare le macchine con un’accelerazione troppo bassa poco dopo il rilascio della frizione intervenendo a quel punto tramite un’erogazione supplementare di potenza dalla MGU-K. Qualche novità anche per le condizioni di pista bagnata, con termocoperte più calde e sul fronte elettronico la riduzione dell’erogazione massima dell’ERS oltre ad una semplificazione dei sistemi di illuminazione posteriore per migliorare la visibilità.