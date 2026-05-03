George Russell: “Deluso dal quinto posto, complimenti ad Antonelli”

George Russell non è andato oltre la quinta posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP di Miami, quarto atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana. Dopo la quarta moneta raccolta nella Sprint, il britannico non ha trovato il guizzo giusto per incidere, al contrario del compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, poleman per la terza volta consecutiva.

Precisamente il pilota in forza alla Mercedes si è dovuto accontentare di un ritardo di +0.399 rispetto al giovane bolognese, il quale ha poi preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc. Una volta approdato in zona mista, il nativo di King’s Lynn ha analizzato quanto fatto:

“È un sentimento misto, per essere onesto – ha detto Russell – Prima di tutto, complimenti a Kimi. Arrivare e fare questo è seriamente impressionante, è stato veloce tutto il fine settimana. Dal mio canto, sono un po’ deluso del 5º posto. L’auto sembrava buona nel Q2, ma nel Q3 semplicemente non siamo riusciti a trovare quel bonus di aderenza quando la temperatura della pista ha iniziato a scendere.”

Russell ha poi aggiunto: “Il vento è aumentato alla fine della sessione e, con queste auto, è molto sensibile. Una raffica nel posto sbagliato e perdi due decimi. Abbiamo anche avuto difficoltà a mantenere il retrotreno sotto controllo nelle curve a bassa velocità. È frustrante perché il ritmo è chiaramente nell’auto, come ha mostrato Kimi.”