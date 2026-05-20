Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming

Dopo la conquista del titolo a Roma, tornano in campo nell’ATP 500 di Amburgo gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: la coppia numero 4 del tabellone nel match d’esordio sarà opposta ai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-DOUMBIA/REBOUL (3° MATCH DALLE 12.00)

Il match degli ottavi di finale che vedrà protagoniste la coppia italiana e quella francese, dunque, sarà la terza ed ultima dalle ore 12.00 di oggi, mercoledì 20 maggio, sul campo denominato M2, e si giocherà dopo Erler/Miedler-Goransson/King e Luz/Matos-Harrison/Skupski.

La sfida che vedrà protagonisti Simone Bolelli ed Andrea Vavassori negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.15), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match degli azzurri.

CALENDARIO ATP AMBURGO 2026

Mercoledì 20 maggio

M2 – Dalle ore 12.00

Alexander Erler/Lucas Miedler – Andre Goransson/Evan King

A seguire

Orlando Luz/Rafael Matos – Christian Harrison/Neal Skupski

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 4) – Sadio Doumbia/Fabien Reboul (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.15)

PROGRAMMA ATP AMBURGO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201, fino alle 19.15).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.