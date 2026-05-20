Darderi-Hanfmann oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming

Dopo la vittoria di ieri all’esordio, tornerà subito in campo quest’oggi, negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo, l’azzurro Luciano Darderi: il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hanfmann.

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-HANFMANN (NON PRIMA DELLE 18.00)

Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il tedesco, dunque, sarà il quarto ed ultimo del programma di oggi, mercoledì 20 maggio, sul Centre Court, che si aprirà alle ore 12.00, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 18.00.

La sfida che vedrà protagonista Luciano Darderi negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (fino alle 19.15), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP AMBURGO 2026

Mercoledì 20 maggio

Centre Court – Dalle ore 12.00

Felix Auger-Aliassime – Aleksandar Kovacevic

A seguire

Ugo Humbert – Karen Khachanov

A seguire

Alejandro Davidovich Fokina-Alex de Minaur

Non prima delle ore 18.00

Luciano Darderi (Italia, 7) – Yannick Hanfmann (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (fino alle 19.15)

PROGRAMMA ATP AMBURGO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201, fino alle 19.15).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.