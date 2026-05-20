Tennis
A quante settimane da n.1 è già sicuro di arrivare Jannik Sinner e chi può superare nella classifica storica
Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato che non tornerà in campo almeno fino a metà luglio, saltando tutti i tornei fino a Wimbledon incluso: l’iberico vedrà scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP ed ora dovrà sperare di non essere scavalcato dal tedesco Alexander Zverev al secondo posto.
Con il tennista iberico out per almeno altri due mesi, infatti, non soltanto il teutonico avrà modo di scavalcarlo alla piazza d’onore della classifica mondiale, ma diventa matematicamente il giocatore che prima potrà mettere in discussione il numero 1 ATP di Jannik Sinner.
Se da una parte, infatti, Alcaraz certamente non potrà scavalcare Sinner neppure alla fine degli US Open, lunedì 14 settembre, in linea puramente teorica, invece Zverev potrebbe ritrovarsi davanti all’azzurro: Sinner è aritmeticamente certo di restare numero 1 del mondo fino a domenica 13 settembre.
A quel punto saranno diventate 88 le settimane dell’azzurro in vetta al ranking ATP: l’azzurro entrerà nella top ten dei giocatori più a lungo in testa alla classifica mondiale superando l’australiano Lleyton Hewitt, che si fermò ad 80, ed avvicinandosi allo statunitense Andre Agassi, che arrivò a 101.