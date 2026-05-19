Roland Garros 2026, derby azzurro tra Stefanini e Bronzetti. Eliminata Brancaccio

Due vittorie ed una sconfitta il bilancio giornaliero nelle qualificazioni femminili del Roland Garros 2026. Ad accedere al secondo turno, dove si affronteranno anche, sono state Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti; mentre è uscita di scena Nuria Brancaccio.

Stefanini ha superato la russa Anna Charaeva, numero 122 della classifica mondiale e testa di serie numero diciannove. La tennista toscana si è imposta con il punteggio di 6-4 7-5 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Una partita ricca di break, con l’azzurra che si è trovata indietro di un break sia nel primo sia nel secondo set. Soprattutto Charaeva era 5-4 nella seconda frazione, prima di subire la rimonta di Stefanini.

Ci sarà dunque un derby azzurro nel secondo turno delle qualificazioni. Lucia Bronzetti sembrava in pieno controllo contro l’americana Varvara Lepchenko dopo un primo set dominato per 6-2. Invece poi la statunitense si è imposta nel secondo per 6-4 e nel terzo c’è stata una battaglia pazzesca. L’azzurra si è imposta al super tie-break con il punteggio di 10-7, riuscendo così a staccare il pass per il prossimo turno.

Purtroppo è eliminata Nuria Brancaccio. La numero 165 del mondo ha sprecato una grandissima occasione contro la spagnola Kaitlin Quevedo, visto che si è trovata avanti per 5-2 nel terzo set prima di subire la clamorosa rimonta dell’avversaria. Alla fine Quevedo si è imposta per 4-6 6-1 7-5 dopo due ore e venti minuti di gioco.

RISULTATI QUALIFICAZIONI FEMMINILI ROLAND GARROS 2026 (19 MAGGIO)

Quevedo (Esp) b. Brancaccio 4-6 6-1 7-5

Bronzetti b. Lepchenko (Usa) 6-2 4-6 7-6 (7)

Stefanini b. Charaeva (Rus) 6-4 7-5