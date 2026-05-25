Prossimo turno accessibile per Jasmine Paolini al Roland Garros. Il tabellone si inerpicherebbe dai sedicesimi

Jasmine Paolini si è qualificata per il secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurra affronterà mercoledì 27 maggio l’argentina Solana Sierra, numero 68 WTA, che lo scorso anno arrivò agli ottavi a Wimbledon. La sudamericana ha sconfitto la britannica Emma Raducanu all’esordio, anche con un punteggio abbastanza netto, quindi sarà un’avversaria da non sottovalutare, con la quale non ci sono precedenti.

All’orizzonte per l’azzurra potrebbe esserci l’incrocio al terzo turno con la romena Sorana Cirstea, numero 18 del seeding, che bene ha fatto all’esordio, liquidando la wild card transalpina Ksenia Efremova. Tabellone improbo agli ottavi, che l’azzurra eventualmente potrebbe giocare con la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 2, la quale deve ancora esordire.

Nei quarti per Paolini possibile sfida con la russa Mirra Andreeva (8) o con la ceca Karolína Muchová (10), mentre in semifinale potrebbe esserci la polacca Iga Świątek (3) o l’ucraina Elina Svitolina (7), infine per l’ultimo atto le tenniste più accreditate sono la bielorussa Aryna Sabalenka (1) e le statunitensi Jessica Pegula (5), Coco Gauff (4) ed Amanda Anisimova (6).