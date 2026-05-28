Perché Italia-Turchia di volley non si vedrà in tv stasera: due insolite alternative in streaming

Con un’amichevole tra Italia e Turchia si aprirà la fase stagionale riservata alla Nazionale di volley maschile: l’Italia del CT De Giorgi affronterà gli anatolici nel primo match di un trittico di sfide che proseguiranno a Verona contro il Belgio sabato 30 alle ore 21.00 ed a Bergamo domenica 31 alle ore 17.00 ancora contro la Turchia.

Il match si giocherà oggi, giovedì 28 maggio, alle ore 18.00, al Palazzetto dello Sport Árpád Weisz di Cavalese: in Val di Fiemme ci sarà, dunque, la prima gara amichevole stagionale della Nazionale maschile di volley, campione del mondo in carica.

La partita Italia-Turchia, amichevole di volley maschile, non sarà trasmessa in diretta tv, ma in diretta streaming sul canale YouTube Federazione Italiana Pallavolo FIPAV e sul canale TikTok Federazione Italiana Pallavolo FIPAV, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO AMICHEVOLE VOLLEY

Giovedì 28 maggio

18.00 Italia-Turchia

PROGRAMMA AMICHEVOLE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: YouTube Federazione Italiana Pallavolo FIPAV, TikTok Federazione Italiana Pallavolo FIPAV.

Diretta Live testuale: OA Sport.