La RAI cambia canale per Italia-Polonia di volley? Il mistero del palinsesto per la semifinale

A Pasay City, nelle Filippine, i Mondiali senior 2025 di volley maschile sabato 27 settembre vedranno andare in scena entrambe le semifinali: l’Italia affronterà la Polonia nel primo secondo della giornata, previsto alle ore 12.30 italiane.

Al momento il match risulta programmato in diretta tv su Rai Sport HD, ma il palinsesto potrebbe subire variazioni: tutti i match dell’Italia finora sono stati trasmessi su Rai 2 HD ed appare improbabile un cambio simile per il penultimo atto. Al contrario, come già accaduto col torneo femminile, vista l’importanza del match, la semifinale potrebbe essere addirittura trasmessa su Rai 1 HD.

La seconda semifinale dei Mondiali senior 2025 di volley tra Italia e Polonia sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD (il palinsesto potrà subire variazioni ed il match potrà andare su Rai 2 o su Rai 1) ed in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY 2025

Semifinali – Sabato 27 settembre – Pasay City (Filippine)

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

