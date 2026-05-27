Nuova imperdibile puntata di Volley Night con due grandi protagonisti della pallavolo italiana: Sonia Candi e Massimo Righi. In studio i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi insieme ai conduttori Simona Bastiani, Enrico Spada e Luciano de Gregorio per analizzare presente e futuro del volley italiano.

Ospite della puntata sarà Sonia Candi, centrale della Megabox Ondulati Vallefoglia e uno dei volti più rappresentativi della Serie A1 femminile. Reduce da una stagione storica culminata con il primo successo europeo del club marchigiano, Sonia racconterà il percorso della squadra, la crescita personale e le ambizioni future dentro e fuori dal campo.

Spazio anche a Massimo Righi, presidente della Lega Pallavolo Serie A e figura di riferimento della pallavolo italiana. Nel corso dell’intervista si parlerà dell’evoluzione del movimento, del successo crescente del volley in Italia e del riconoscimento ottenuto nella classifica Sponsor Value Manager tra i dirigenti sportivi più apprezzati dagli italiani.

🏐 Analisi, retroscena, attualità e tanti temi dedicati alla pallavolo italiana nella nuova puntata di Volley Night.

🎙️ Con Laura Partenio, Paolo Cozzi, Simona Bastiani, Enrico Spada e Luciano de Gregorio.

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