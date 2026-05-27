Volley, l’Italia inizia la stagione: i convocati per le prime amichevoli, spiccano 4 Campioni del Mondo. Alcuni big a riposo

L’Italia incomincerà la propria stagione agonistica nella giornata di giovedì 28 maggio (ore 18.00) presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese: la nostra Nazionale di volley maschile aprirà le danze con un’amichevole in Val di Fiemme, affrontando l’emergente Turchia per iniziare a carburare in vista della Nations League che ci terrà compagnia durante l’estate e degli Europei di settembre, quando verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il CT Ferdinando De Giorgi ha selezionato diciassette uomini per questo incontro e le due successive amichevoli contro il Belgio (sabato 30 maggio a Verona) e la Turchia (domenica 31 maggio a Bergamo). In rosa spiccano ben quattro Campioni del Mondo in carica: gli schiacciatori Mattia Bottolo e Luca Porro, il centrale Giovanni Gargiulo, il libero Domenico Pace. Rimarranno a riposo diversi big come il palleggiatore Simone Giannelli, i martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Yuri Romanò, il libero Fabio Balaso.

I bomber di riferimento saranno Alessandro Bovolenta e Kamil Rychlicki, che potrebbero dare vita a un ballottaggio. In cabina di regia saranno disponibili Paolo Porro e Mattia Boninfante, mentre gli altri martelli in rosa saranno Francesco Sani, Mattia Orioli, Tim Held. Il reparto dei centrali è completato da Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati, mentre gli altri due liberi a disposizione saranno Domenico Pace e Matteo Staforini.

CONVOCATI ITALIA VOLLEY AMICHEVOLE CONTRO TURCHIA

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Kamil Rychlicki.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Francesco Sani, Luca Porro, Mattia Orioli, Tim Held.

Centrali: Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati.

Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace, Matteo Staforini.