Italia-Bulgaria in tv: la diversa scelta editoriale della RAI rispetto alla finale femminile

Oggi, domenica 28 settembre, andranno in scena a Pasay City, nelle Filippine, entrambe le finali dei Mondiali 2025 di volley maschile: alle ore 12.30 italiane, nel secondo incontro in programma, che metterà in palio il titolo iridato, l’Italia affronterà la Bulgaria.

La RAI, a differenza di quanto fatto con le donne, quando l’ultimo atto iridato fu trasmesso su Rai 1, ha confermato Rai 2 come rete per la sfida degli uomini, sebbene i due match si giocassero allo stesso orario italiano: Linea Verde potrà assicurare uno share maggiore del volley, o i vertici dell’azienda non sono stati soddisfatti dagli ascolti dei turni precedenti? Dopo l’ultimo atto odierno ne sapremo di più.

La finale per il primo posto dei Mondiali 2025 di volley tra Italia e Bulgaria sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, inoltre OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY 2025

Finale – Domenica 28 settembre – Pasay City (Filippine)

Ore 12.30 italiane Italia-Bulgaria – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV.

Diretta live testuale: OA Sport.