Pentathlon
Pentathlon, nella tappa di Pazarzhik della World Cup avanzano alla semifinale Martinescu e la giovanissima Allara
Ha preso ufficialmente il via il programma della tappa di Pazardzhik (Bulgaria) valevole per la World Cup di pentathlon moderno 2026. Nella giornata odierna, infatti, il calendario proponeva le qualificazioni femminili e i risultati per i nostri colori sono stati agrodolci: avanzano alle semifinali, infatti, Annachiara Allara (Junior Pentathlon Asti) e Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre). Eliminate, invece, Teresa Gioia (Aeronautica Militare) e Irene Prampolini (Fiamme Oro).
Iniziamo da Annachiara Allara. La giovanissima pentatleta, che spegnerà le 17 candeline solamente tra due giorni, all’esordio assoluto a questi livelli, ha chiuso con il 12° tempo la qualificazione nel Gruppo C. In totale 1415 punti per lei contro i 1401 di Teresa Gioia che, come detto, invece, non ha superato il taglio. Valentina Martinescu, invece, ha messo a segno il 12° tempo nel Gruppo A con 1405 punti. Irene Prampolini, invece, si è fermata al 18° posto nel Gruppo B con 1388 punti.
Come si svilupperà il programma della tappa di Pazardzhik? Domani, giovedì 14 maggio, si partirà con le qualificazioni maschili. Per i nostri colori saranno in azione Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), Emanuele Tromboni (Fiamme Oro), Giorgio Micheli (Fiamme Oro) e Denis Agavriloaie (Esercito).
Le donne saranno impegnate nel ranking round di scherma. Venerdì 15 maggio sarà la volta della semifinale femminile e del ranking round di scherma maschile. Sabato 16 maggio toccherà alla semifinale maschile. Domenica 17 maggio, infine, vivremo le due finali.