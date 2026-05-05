Pentathlon, i convocati dell’Italia per la seconda tappa di Coppa del Mondo: 10 azzurri in Bulgaria

Si disputerà a Pazardzhik, in Bulgaria, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma dal 13 al 17 maggio: l’Italia deve provare a mettersi alle spalle la brutta prestazione de Il Cairo, quando nessun azzurro arrivò in finale, con gli uomini fuori tutti già nelle qualificazioni.

Per provare a dimenticare quanto accaduto in Egitto, per la tappa bulgara sono stati convocati dieci azzurri, con sei uomini e quattro donne: saranno in gara nel settore maschile Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, Giorgio Malan, Giorgio e Roberto Micheli ed Emanuele Tromboni.

Nel comparto femminile, invece, saranno al via Teresa Gioia, Valentina Martinescu, Irene Prampolini ed Annachiara Allara. Saranno assenti, dunque, ancora una volta Elena Micheli ed Aurora Tognetti, le quali, dopo aver preso parte ai Campionati Italiani, non hanno ancora esordito in stagione sul circuito maggiore.