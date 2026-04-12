Pentathlon, Blanka Guzi trionfa nella prima tappa di Coppa del Mondo a Il Cairo

La finale individuale femminile della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in corso a Il Cairo, in Egitto, premia la magiara Blanka Guzi, che precede le atlete individuali neutrali Anastasiya Malashenoka e Viyaleta Hureyeva, rispettivamente seconda e terza. Nessuna azzurra era riuscita ad entrare tra le 18 finaliste.

La vittoria va alla magiara Blanka Guzi, partita quinta nel laser run finale e giunta al successo finale grazie al miglior tempo nella prova conclusiva, per un totale di 1488 punti. Volata serrata per gli altri due gradini del podio: sfida tra atlete individuali neutrali, con Anastasiya Malashenoka che col terzo tempo parziale nel laser run chiude a 10″ dalla testa, con 1478 punti e brucia Viyaleta Hureyeva, terza a quota 1477, a 11″.

Termina ai piedi del podio l’elvetica Anna Jurt, a sua volta in forte rimonta col secondo crono assoluto nel laser run, che si classifica quarta con 1470, a 18″ dalla vincitrice, mentre è quinta l’altra magiara Michelle Gulyas, che chiude a 29″ dalla connazionale, a quota 1459. Alle sue spalle termina sesta la turca Ilke Ozyuksel, con 1454 punti, a 34″ dalla testa, mentre è settima la terza ungherese, Rita Erdos, che chiude a 46″, a quota 1442.