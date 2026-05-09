Triathlon
Triathlon, Luke Willian vince la tappa di Chengdu della World Cup. Azzano primo degli italiani
Sono andate in archivio le gare individuali per quanto riguarda la tappa di Chengdu (Cina) valevole per la World Cup di triathlon 2026. Domani, infatti, il programma prevedrà la gara di staffetta mixed relay alle ore 14.00 locali, quindi le ore 07.00 italiane.
La gara maschile ha visto il successo dell’australiano Luke Willian con il tempo di 50:14 bruciando sulla linea del traguardo il francese Nils Serre Gehri. Terza posizione per il canadese Tyler Misiawchuk a 2 secondi, quindi quarta per il francese Nathan Grayel a 5. Quinta posizione per l’australiano Callum McClusky a pari merito, quindi sesta per lo spagnolo Antonio Serrat Seoane a 7.
Settima posizione per un altro australiano, Brayden Mercer con lo stesso tempo, quindi ottavo il canadese Liam Donnelly a 12. Nono il belga Arnaud Mengal a 16 secondi, quindi completa la top10 l’atleta indipendente Roman Mineev a 20. Il primo degli italiani è Nicola Azzano in 17a posizione a 26 secondi (dopo il quindicesimo di Samarcanda dell’ultimo appuntamento), quindi 34a posizione per Miguel Espuna Larramona con il tempo di 51:02.36° Pietro Giovannini in 51:09.