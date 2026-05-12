Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del Mondo

L’Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a domenica 17 maggio: 10 azzurri proveranno a riscattare la brutta prestazione de Il Cairo, con sole due azzurre che si sono fermate in semifinale e tutti gli altri italiani fuori nelle qualificazioni.

Tra i 10 convocati ci sono sei uomini, ovvero Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, Giorgio Malan, Giorgio e Roberto Micheli ed Emanuele Tromboni: ci sarà dunque anche una selezione interna, dato che al massimo quattro atleti per Nazione potranno poi disputare le semifinali. Giorgio Malan avrà il compito di trascinare gli azzurri ed evitare una nuova debacle come in Egitto.

Saranno quattro, invece le donne al via, ovvero Teresa Gioia, Valentina Martinescu, Irene Prampolini ed Annachiara Allara: in teoria tutte potrebbero accedere alle semifinali. L’Italia ancora una volta non schiererà Elena Micheli ed Aurora Tognetti, che non hanno ancora esordito in stagione sul circuito maggiore dopo aver gareggiato ai Campionati Italiani.