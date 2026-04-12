Pentathlon, Moutaz Mohamed domina in casa e vince a Il Cairo

La finale individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, disputata a Il Cairo, in Egitto, incorona il padrone di casa Moutaz Mohamed, che si impone davanti al transalpino Mathis Rochat ed al magiaro Mihaly Koleszar. Nei giorni scorsi nessun azzurro aveva invece superato le qualificazioni.

Successo a mani basse dell’egiziano Moutaz Mohamed, domina la scena e chiude a quota 1608, forte del miglior tempo nel laser run, nel quale era partito quinto, a 19″ dal francese Mathis Rochat, che invece non tiene il passo del rivale nella prova decisiva e deve accontentarsi della piazza d’onore a 11″, con 1597 punti.

Completa il podio il magiaro Mihaly Koleszar, terzo con 1590 punti, a 18″ dalla vetta, mentre si ferma in quarta posizione l’ucraino Yuriy Kovalchuk, che rimonta dall’11° posto nel laser run (2° crono), ma si ferma ai piedi del podio con 1582, a 26″.

Quinta piazza per il cinese Li Liuchang, che paga dazio nella prova conclusiva e scende giù dal podio (era partito terzo), chiudendo a quota 1581, con un ritardo di 27″, mentre si classifica sesto il ceco Matej Lukes, che chiude con 1578 punti, a mezzo minuto dal vincitore odierno.