Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Due giorni dopo il successo in rimonta al debutto sulla francese Leolia Jeanjean, Jasmine Paolini torna in campo sabato 9 maggio sul Centrale del Foro Italico per affrontare la belga Elise Mertens nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Roma. La vincitrice della passata edizione degli Internazionali d’Italia è reduce da un periodo negativo, ma spera di ritrovare un po’ di fiducia proprio nel torneo di casa per minimizzare la caduta nel ranking mondiale e arrivare con uno slancio importante alla vigilia del Roland Garros.

A confronto la n.9 e la n.21 del seeding romano, che vivranno il settimo capitolo di una rivalità cominciata addirittura nel lontano 2018. I precedenti sorridono a Mertens, che ha un bilancio positivo di quattro vittorie e due sole sconfitte rimediate a Indian Wells nel 2021 per 6-4 al terzo e più recentemente sull’erba di Eastbourne nel 2024 per ritiro nel corso del primo set.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Mertens, valevole per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Roma. La partita verrà trasmessa in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-MERTENS WTA ROMA 2026

Sabato 9 maggio

Campo Centrale – Inizio alle ore 11.00

T. Machac vs D. Medvedev

A seguire, ma non prima delle 13.00

Jasmine Paolini vs Elise Mertens

PROGRAMMA PAOLINI-MERTENS: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis e Sky Sport (canale da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.