Pallanuoto, la Pro Recco passa a Brescia e chiude la regular season di Serie A1 a punteggio pieno

L’ultima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile regala gli ultimi verdetti: la Pro Recco passa per 14-19 in casa del Brescia e chiude a punteggio pieno, certificando il primo posto davanti ai lombardi. Il terzo posto è del Savona, che vince il derby ligure con il Quinto per 16-13, mentre il Posillipo resta quarto nonostante la sconfitta per 12-8 subita in casa della Roma Vis Nova.

Quinta piazza per Trieste, che passa per 13-17 in casa del Salerno, mentre il De Akker Team resta settimo alle spalle del Quinto a causa della sconfitta per 18-14 in casa della Florentia, che saluta la massima serie con un successo ma retrocede direttamente in Serie A2.

Stravolta la zona play-out nei due scontri diretti in programma: salvezza diretta per l’Olympic Roma, che batte la Canottieri Napoli per 16-9 e la scavalca al nono posto, condannando i partenopei agli spareggi per non retrocedere, in cui affronteranno il Salerno in un derby campano. Anche l’altra semifinale play-out sarà un derby, in questo caso siciliano: l’Ortigia batte per 20-18 il Telimar e scavalca i palermitani in classifica, assicurandosi il vantaggio del fattore campo nella serie che tra pochi giorni replicherà il match andato in scena questa sera.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Risultati 26ª giornata

RN Nuoto Salerno-Pallanuoto Trieste 13-17 (4-5, 2-5, 1-2, 6-5)

AN Brescia Team-Pro Recco Waterpolo 14-19 (4-6, 2-5, 3-4, 5-4)

Banco BPM RN Savona-Iren Genova Quinto 16-13 (4-3, 5-2, 3-4, 4-4)

C.C. Ortigia 1928-Telimar 20-18 (5-5, 5-4, 5-3, 5-6)

RN Florentia-De Akker Team 18-14 (5-5, 3-3, 4-2, 6-4)

Roma Vis Nova Pallanuoto-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 12-8 (5-1, 3-0, 3-3, 1-4)

Training Academy Olympic Roma-AC Group Canottieri Napoli 16-9 (3-2, 6-3, 4-3, 3-1)

Classifica

Pro Recco Waterpolo 78

AN Brescia Team 72

Banco BPM RN Savona 65

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 45

Pallanuoto Trieste 44

Iren Genova Quinto 38

De Akker Team 35

Roma Vis Nova Pallanuoto 33

Training Academy Olympic Roma 29

AC Group Canottieri Napoli 28

CC Ortigia 1928 24

Telimar 23

RN Nuoto Salerno 18

RN Florentia 14

GRIGLIA PLAYOFF E PLAYOFF

QUARTI DI FINALE PLAYOFF (30 maggio, 3 giugno ed ev. 8 giugno)

QF1 1ª classificata Pro Recco Waterpolo-8ª classificata Roma Vis Nova Pallanuoto

QF2 2ª classificata AN Brescia Team-7ª classificata De Akker Team

QF3 3ª classificata Banco BPM RN Savona-6ª classificata Iren Genova Quinto

QF4 4ª classificata Ranieri Impiantistica CN Posillipo-5ª classificata Pallanuoto Trieste

SEMIFINALI PLAYOFF 1°/4° POSTO (16, 19 ed ev. 22 giugno)

SF1 Vincente QF1-Vincente QF4

SF2 Vincente QF2-Vincente QF3

Le Società perdenti le Semifinali Play Off scudetto si classificheranno al 3° ed al 4° posto in base al piazzamento nella Regular Season.

SEMIFINALI PLAYOFF 5°/8° POSTO (13, 17 ed ev. 20 giugno)

SF3 Perdente QF4-Perdente QF1

SF4 Perdente QF3-Perdente QF2

Le Società vincenti le Semifinali Play Off 5°/8° posto si classificheranno al 5° ed al 6° posto in base al piazzamento nella Regular Season.

Le Società perdenti le Semifinali Play Off 5°/8° posto si classificheranno al 7° ed all’8° posto in base al piazzamento nella Regular Season.

FINALE SCUDETTO (25, 26, 29 giugno, ev. 30 giugno ed ev. 3 luglio)

Vincente SF1-Vincente SF2

Si gioca con la formula al meglio dei 5 incontri: il primo, il secondo e l’eventuale quinto incontro in casa della migliore classificata nella Regular Season.

SEMIFINALI PLAYOUT (30 maggio, 3 giugno ed ev. 6 giugno)

SF1 10ª classificata AC Group Canottieri Napoli-13ª classificata RN Nuoto Salerno

SF2 11ª classificata CC Ortigia 1928-12ª classificata Telimar

FINALI PLAYOUT (13, 17 ed ev. 20 giugno)

Perdente SF1-Perdente SF2