A1 maschile: il big match della penultima giornata di regular season si gioca a Trieste

È ancora tutto aperto. Mancano due turni alla fine e c’è ancora tanto da definire. L’unico verdetto ufficiale, per ora, è la retrocessione in A2 della Rari Nantes Florentia. La Serie A1 maschile torna in vasca per disputare la venticinquesima giornata, la penultima della stagione regolare.

La sfida di cartello si gioca alla Bianchi, teatro del confronto tra la Pallanuoto Trieste, quinta con 41 punti, e l’AN Brescia, seconda a quota 69. I giuliani affrontano un test di alto livello in vista di quella che dovrebbe essere la serie dei quarti di finale contro il CN Posillipo. I lombardi, reduci dalla beffarda sconfitta ai rigori contro l’Olympiacos, avranno poche ore per recuperare le energie in quella che rappresenta la prova generale in vista dello scontro al vertice di mercoledì 27 contro la Pro Recco.

I biancocelesti, grazie al successo ottenuto a Zagabria con la Mladost, hanno impresso il sigillo della matematica sulla conquista della qualificazione alla Final Four di Champions League e ospitano alla Sciorba la Training Academy Olympic Roma nell’ultima casalinga di stagione regolare.

In ottica playoff pesano almeno doppio i punti in palio alla Scandone tra AC Group Circolo Canottieri Napoli e Roma Vis Nova. I partenopei, ottavi con 28 punti, e i capitolini, noni ad una lunghezza di distanza, si fronteggiano in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la conquista dell’ultima piazza per la post season.

Nelle altre partite Rari Nantes Savona, Circolo Nautico Posillipo e De Akker Bologna partono favorite nei confronti di Telimar, Circolo Canottieri Ortigia e Rari Nantes Salerno, ma dovranno tenere a bada l’impellenza di punti importanti in ottica lotta salvezza delle rivali. L’Iren Genova Quinto ospita ad Albaro, in una partita sulla carta scontata, il fanalino di coda Florentia. I liguri dovranno però fare attenzione contro una squadra che non avrà nulla da perdere e gioca con la testa libera da qualsiasi pressione.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Serie A1 maschile – 25ª giornata

Venerdì 15 maggio

19:00 Pallanuoto Trieste-AN Brescia Team

Sabato 16 maggio

16:45 Ranieri Impiantistica CN Posillipo-C.C. Ortigia 1928

19:00 Telimar-Banco BPM RN Savona

19:00 Iren Genova Quinto-RN Florentia

19:00 AC Group Canottieri Napoli-Roma Vis Nova Pallanuoto

19:00 Pro Recco Waterpolo-Training Academy Olympic Roma

19:00 De Akker Team-RN Nuoto Salerno

Classifica

Pro Recco Waterpolo 72

AN Brescia Team 69

Banco BPM RN Savona 59

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 42

Pallanuoto Trieste 41

Iren Genova Quinto 36

De Akker Team 32

AC Group Canottieri Napoli 28

Roma Vis Nova Pallanuoto 27

Training Academy Olympic Roma 26

Telimar 23

CC Ortigia 1928 21

RN Nuoto Salerno 18

RN Florentia 10