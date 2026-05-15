Pallanuoto
A1 maschile: il big match della penultima giornata di regular season si gioca a Trieste
È ancora tutto aperto. Mancano due turni alla fine e c’è ancora tanto da definire. L’unico verdetto ufficiale, per ora, è la retrocessione in A2 della Rari Nantes Florentia. La Serie A1 maschile torna in vasca per disputare la venticinquesima giornata, la penultima della stagione regolare.
La sfida di cartello si gioca alla Bianchi, teatro del confronto tra la Pallanuoto Trieste, quinta con 41 punti, e l’AN Brescia, seconda a quota 69. I giuliani affrontano un test di alto livello in vista di quella che dovrebbe essere la serie dei quarti di finale contro il CN Posillipo. I lombardi, reduci dalla beffarda sconfitta ai rigori contro l’Olympiacos, avranno poche ore per recuperare le energie in quella che rappresenta la prova generale in vista dello scontro al vertice di mercoledì 27 contro la Pro Recco.
I biancocelesti, grazie al successo ottenuto a Zagabria con la Mladost, hanno impresso il sigillo della matematica sulla conquista della qualificazione alla Final Four di Champions League e ospitano alla Sciorba la Training Academy Olympic Roma nell’ultima casalinga di stagione regolare.
In ottica playoff pesano almeno doppio i punti in palio alla Scandone tra AC Group Circolo Canottieri Napoli e Roma Vis Nova. I partenopei, ottavi con 28 punti, e i capitolini, noni ad una lunghezza di distanza, si fronteggiano in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la conquista dell’ultima piazza per la post season.
Nelle altre partite Rari Nantes Savona, Circolo Nautico Posillipo e De Akker Bologna partono favorite nei confronti di Telimar, Circolo Canottieri Ortigia e Rari Nantes Salerno, ma dovranno tenere a bada l’impellenza di punti importanti in ottica lotta salvezza delle rivali. L’Iren Genova Quinto ospita ad Albaro, in una partita sulla carta scontata, il fanalino di coda Florentia. I liguri dovranno però fare attenzione contro una squadra che non avrà nulla da perdere e gioca con la testa libera da qualsiasi pressione.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Serie A1 maschile – 25ª giornata
Venerdì 15 maggio
19:00 Pallanuoto Trieste-AN Brescia Team
Sabato 16 maggio
16:45 Ranieri Impiantistica CN Posillipo-C.C. Ortigia 1928
19:00 Telimar-Banco BPM RN Savona
19:00 Iren Genova Quinto-RN Florentia
19:00 AC Group Canottieri Napoli-Roma Vis Nova Pallanuoto
19:00 Pro Recco Waterpolo-Training Academy Olympic Roma
19:00 De Akker Team-RN Nuoto Salerno
Classifica
Pro Recco Waterpolo 72
AN Brescia Team 69
Banco BPM RN Savona 59
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 42
Pallanuoto Trieste 41
Iren Genova Quinto 36
De Akker Team 32
AC Group Canottieri Napoli 28
Roma Vis Nova Pallanuoto 27
Training Academy Olympic Roma 26
Telimar 23
CC Ortigia 1928 21
RN Nuoto Salerno 18
RN Florentia 10