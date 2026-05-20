Pallanuoto femminile, Trieste e Rapallo si portano in vantaggio nei quarti di finale della Serie A1

Si apre la post season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: in gara-1 dei quarti di finale, che saranno giocati al meglio delle tre partite, viene rispettato il fattore campo, con le vittorie interne di Trieste e Rapallo, rispettivamente contro Cosenza e Padova.

Trieste regola Cosenza per 15-9 in una gara indirizzata con un sontuoso secondo quarto delle giuliane. Nella prima frazione le alabardate conducono col minimo vantaggio sul 3-2, ma poi spaccano il match con il secondo periodo, portandosi sull’8-3 a metà gara. Le giuliane allungano ancora nel terzo quarto, doppiando le avversarie sul 14-7, amministrando nell’ultima frazione fino al 15-9 finale. Tra le alabardate 6 gol di Mcdowall.

Rapallo liquida Padova per 19-8, chiudendo la sfida in meno di 12′ di gara, sullo score di 9-0 a metà secondo quarto. Il canovaccio è chiaro sin dal via della gara: nella prima frazione le liguri volano sul 5-0, poi ipotecano definitivamente il match arrivando a metà partita sul 12-2. La seconda parte del match è di pura accademia, ma le padrone di casa allungano ancora sul 16-5 nel terzo quarto, per poi chiudere l’ultimo periodo sul definitivo 19-8. Per le padrone di casa triplette di Giustini, Cabona, Willemsen e Bianconi.

TABELLINI

PN TRIESTE-SMILE COSENZA PN 15-9

PN TRIESTE: L. Sparano, G. Zizza, E. De March 4, L. Zavattin, V. Gant, L. Cergol, G. Klatowski 3, F. Colletta 1, G. Marussi, M. Mcdowall 6, A. Battu, M. Allen 1, S. Mancinelli, G. Abbondanza, S. Pinto. All. Zizza.

SMILE COSENZA PN: D. Nigro, G. Citino 2, M. Misiti, C. Malluzzo 1, F. Morrone 1, A. Miller 3, I. Rozic, N. Meijer 2, M. Giuffrida, R. Santapaola. All. Occhione.

Arbitri: Romolini e Isaja.

Note – Parziali: 3-2, 5-1, 6-4, 1-2. Uscite per limite di falli: Meijer (C) nel terzo tempo, Miller (C) e Misiti (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 5/10 + 4 rigori e Smile Cosenza Pallanuoto 2/5.

RAPALLO PN-CS PLEBISCITO PD 19-8

RAPALLO PN: H. Santapaola, N. Zanetta 2, P. Di Maria 1, S. Giustini 3, C. Marcialis, V. Daniele, G. Galardi 1, B. Cabona 3, S. Willemsen 3, J. Vukovic 2, R. Bianconi 3, F. Co’ 1, M. Forcina, B. Rosta, L. Bianco 1. All. Antonucci.

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle 1, F. Bozzolan 1, E. Monterubbianesi, A. Price, A. Perkins, A. Millo, M. Bovo 3, Y. Al Masri 2, A. Grigolon, V. Sgro’ 1, E. Pasqualin, B. Destro, S. Sabbadin, N. Leonardi. All. Posterivo.

Arbitri: Grillo e Rizzo.

Note – Parziali: 5-0, 7-2, 4-3, 3-3.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Quarti di finale play-off

Gara-1 (Serie al meglio delle tre partite)

Mercoledì 20 maggio 2026

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – SMILE COSENZA PALLANUOTO 15-9 (Serie 1-0)

20:15 RAPALLO PALLANUOTO – C.S. PLEBISCITO PD 19-8 (Serie 1-0)