L’A1 Maschile chiude la regular season: riflettori puntati sul Classico AN Brescia-Pro Recco

L’ultimo chilometro di una corsa estenuante iniziata lo scorso ottobre deciderà il percorso delle squadre nella fase decisiva dell’annata. Il campionato di Serie A1 maschile torna in acqua per disputare i match della ventiseiesima giornata, la tredicesima del girone di ritorno. Non ci sarà poi troppo tempo per respirare: sabato 30 sarà già tempo di gara 1 dei quarti di finale playoff e delle semifinali playout.

Le attenzioni degli appassionati sono focalizzate su Mompiano, teatro del secondo Classico stagionale tra l’AN Brescia e la Pro Recco capolista. In palio, almeno sulla carta, la conquista di quel primo posto che assicura il vantaggio del fattore campo per tutta la durata della postseason. Per riuscire a centrare l’obiettivo i padroni di casa non possono però prescindere dalla conquista dell’intera posta in palio.

I liguri, che hanno blindato il pass per la Final Four di Champions League, partono ragionevolmente favoriti e il valore realistico della contesa può essere quello di un test di altissimo livello che potrà offrire indicazioni importanti sull’inerzia psicologica tra le due principali candidate alla conquista del titolo tricolore.

Nelle altre partite spicca la sfida del Foro Italico tra Training Academy Olympic Roma e AC Group Circolo Canottieri Napoli. I padroni di casa inseguono il successo che consentirebbe loro di operare il sorpasso in volata e di festeggiare la salvezza diretta. Il valore della posta in palio è ancora più alto perché i partenopei, dopo un’ottima stagione, vogliono evitare gli spareggi salvezza e in caso di vittoria e contemporanea sconfitta della Roma Vis Nova contro il CN Posillipo potrebbero staccare in extremis il pass per i quarti di finale.

La Paolo Caldarella di Siracusa ospita il derby tra Circolo Canottieri Ortigia e Telimar, scontro diretto che mette in palio punti pesantissimi in zona salvezza tra due contendenti che potrebbero ritrovarsi faccia a faccia nelle semifinali dei playout. Alla piscina Zanelli Banco BPM Rari Nantes Savona ed Iren Genova Quinto si sfidano in un derby che rappresenta un gustoso anticipo del primo turno dei playoff. Completano il programma di giornata la sfida di Monterotondo Roma Vis Nova-CN Posillipo, il match di Santa Maria Capua Vetere RN Salerno-PN Trieste e Rari Nantes Florentia-De Akker Bologna.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Serie A1 maschile – 26ª giornata

14:00 RN Nuoto Salerno-Pallanuoto Trieste

19:00 AN Brescia Team-Pro Recco Waterpolo – diretta Rai Sport HD

19:30 Banco BPM RN Savona-Iren Genova Quintoi

19:30 C.C. Ortigia 1928-Telimar

19:30 RN Florentia-De Akker Team

19:30 Roma Vis Nova Pallanuoto-Ranieri Impiantistica CN Posillipo

19:30 Training Academy Olympic Roma-AC Group Canottieri Napoli

Classifica

Pro Recco Waterpolo 75

AN Brescia Team 72

Banco BPM RN Savona 62

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 45

Pallanuoto Trieste 41

Iren Genova Quinto 38

De Akker Team 35

Roma Vis Nova Pallanuoto 30

AC Group Canottieri Napoli 28

Training Academy Olympic Roma 26

Telimar 23

CC Ortigia 1928 21

RN Nuoto Salerno 18

RN Florentia 11 retrocessa in serie A2