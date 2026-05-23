AGN Energia Bogliasco 1951 e Pallanuoto Brizz dominano gara 1 di finale playout di A1 femminile

Gara uno di finale playout del campionato di Serie A1 femminile si risolve con il successo delle due formazioni che, almeno sulla carta, erano maggiormente accreditate in sede di pronostico. AGN Energia Bogliasco 1951 e Pallanuoto Brizz dominano i rispettivi confronti e sabato prossimo potranno festeggiare la salvezza in caso di vittoria nella decisiva gara 2.

L’AGN Energia Bogliasco 1951, settima al termine della stagione regolare, fa valere il fattore campo, travolge la neopromossa Iren Tauride Locatelli Genova, fanalino di coda della prima fase di torneo, 13-5 e sabato prossimo potrà già provare a chiudere i conti.

Le ragazze allenate da Mario Sinatra, dopo aver incassato lo 0-1 siglato da Polidori, indirizzano la partita con il perentorio 5-1 che permette loro di chiudere il parziale di apertura sul 5-2 e mettono definitivamente le mani sulla contesa con il 3-0 chiuso dalla doppietta di Santoro per l’8-2 del sedicesimo minuto.

La differenza di valori appare palese e le padrone di casa continuano a premere il piede sull’acceleratore. Il sette in calottina bianca piazza un nuovo devastante 4-0 ad inizio ripresa, tocca il massimo vantaggio sul 12-2 e trasforma i tredici minuti conclusivi in pura accademia.

In serata la Pallanuoto Brizz viola Viterbo 19-14 e si porta in vantaggio nella sede contro la neopromossa Nautilus Civitavecchia. Le etnee, dopo aver chiuso il parziale di apertura in vantaggio per 4-2, mettono la freccia nel secondo periodo con il 3-0 che consente loro di passare dal 5-3 all’8-3 e, dopo il tentativo di riavvicinamento dei rivali, allungano nuovamente sull’11-6 prima dell’intervallo lungo.

Nella ripresa la compagine etnea continua a spingere e dilata ulteriormente il suo margine fino a toccare il +6. La compagine laziale, con grande generosità, prova a ridurre il passivo trascinata dalle reti della scatenata Gomes Dos Santos, ma non riesce mai ad andare oltre le quattro reti di scarto.

TABELLINI

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951-IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 13-5(Parziali: 5-2;3-0;4-1;1-2)

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 3, G. Bozzo, A. Banchi 2, K. Howarth 1, L. Virzi, E. Hardy, R. Rogondino 2, A. Arcari, V. Santoro 2, M. Carpaneto, B. Bo 2, De Capitani, S. Bozzo 1, F. Lucignani. All. Sinatra

IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, M. Canepa, L. Polidori 2, J. Tedesco, V. Carbone, C. Padula, I. Rossi 1, C. Nucifora 1, N. Magaglio, A. De Stefano, K. A. Mcdowall 1, G. Frisina, C. Virieux, V. Minuto, R. Giacomelli. All. Garalti

Arbitri: Bianco e Savino

Note: Uscita per limite di falli Bo (B) nel quarto tempo. Avenoso (L) para un rigore a Bianco (B) nel terzo tempo.

NAUTILUS CIVITAVECCHIA-BRIZZ NUOTO 14-19(Parziali: 2-4;4-7; 4-3; 4-5)

NAUTILUS CIVITAVECCHIA: M. Brandimarte, A. Bianchi 2, S. Scifoni 1, G. Cicognani, M. Di Basilio, V. Tortora 2, S. L. Devroedt, M. Abrizzi 3, L. Puppi, L. Gomes Dos Santos 5, G. Lombella 1, A. Braccini, A. Gabrielli, G. Braccini, M. Bertolli. All. Lisi

BRIZZ NUOTO: A. Poor, F. Sapienza 1, A. Vitaliano 2, T. Lombardo 1, B. Van De Velde 4, M. Spampinato 2, R. Bianchi 1, I. Pane, C. Cappello 1, L. Mataafa 5, M. Totolici, D. Spampinato 2, S. Cappello , E. Greco. All. Zilleri

Arbitri: Romolini e Mazzoccoli

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

FINALI PLAYOUT (23, 30 maggio ed ev. 6 giugno)

Gara 1 – Sabato 23 maggio

AGN Energia Bogliasco 1951-Iren Tauride L. Locatelli Genova 13-5 (serie 1-0)

Nautilus Civitavecchia-Brizz Nuoto 14-19 (serie 0-1)

Gara 2 – Sabato 30 maggio

18:00 Brizz Nuoto-Nautilus Civitavecchia

20:45 Iren Tauride L. Locatelli Genova-AGN Energia Bogliasco 1951

Eventuale gara 3 – Sabato 6 giugno

13:30 AGN Energia Bogliasco 1951-Iren Tauride L. Locatelli Genova

20:00 Nautilus Civitavecchia-Brizz Nuoto