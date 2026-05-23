Pallanuoto femminile, Trieste e Rapallo approdano in semifinale nei play-off della Serie A1

Bastano due gare per chiudere le serie dei quarti di finale play-off della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile a Trieste e Rapallo ed approdare in semifinale, rispettivamente contro SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte.

Dopo aver vinto gara-1 in casa, Trieste passa anche a Cosenza per 8-15, chiudendo la serie sul 2-0. Sfida indirizzata nel primo quarto, chiuso sullo 0-3 dalle alabardate, e messa in cassaforte a metà gara, sull’1-7 per le giuliane. Trieste allunga ancora nella terza frazione, finita 3-12, mentre nell’ultimo quarto le calabresi reagiscono d’orgoglio e rendono il passivo meno severo, fino all’8-15 finale. Per le ospiti poker di Mcdowall.

Molto combattuta gara-2 tra Padova e Rapallo: dopo il 12-12 dei tempi regolamentari, le liguri vincono anche in trasferta per 14-16 ai tiri di rigore e chiudono i conti sul 2-0. Nel primo quarto le ospiti partono meglio e chiudono in vantaggio per 2-4, difendendo il margine sia a metà gara, sul 5-7, sia dopo il terzo periodo, sull’8-10. Nell’ultimo quarto riscossa delle patavine, che passano a condurre sull’11-10, poi le liguri tornano avanti sull’11-12, prima del definitivo 12-12 delle venete a 36″ dalla fine. Si va ai rigori: sbagliano Millo e Bozzolan per le padrone di casa, le ospiti sono perfette e portano a casa la vittoria sul 14-16.

TABELLINI

SMILE COSENZA PN-PN TRIESTE 8-15

SMILE COSENZA PN: D. Nigro, G. Citino, N. Sarro, G. Marigliano, M. Misiti 2, C. Malluzzo 2, F. Morrone 2, A. Miller, I. Rozic, N. Meijer 1, M. Giuffrida, R. Santapaola 1. All. Occhione.

PN TRIESTE: F. Sparano, G. Zizza 1, E. De March 3, L. Cavalieri, V. Gant 1, L. Cergol 3, G. Klatowski 1, F. Colletta, G. Marussi, M. Mcdowall 4, A. Battu, M. Allen 2, S. Mancinelli, G. Abbondanza. All. Zizza.

Arbitri: Alfi e Rovandi.

Note – Parziali: 0-3, 1-4, 2-5, 5-3. Uscite per limite di falli Miller (C) e Citino (C) nel terzo tempo. Nigro (C) para un rigore a Cavalieri (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Smile Cosenza Pallanuoto 2/9 + un rigore e Pallanuoto Trieste 2/7 + 5 rigori. Spettatori 150 circa.

CS PLEBISCITO PD-RAPALLO PN 14-16 dtr (12-12)

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle 3, F. Bozzolan, E. Monterubbianesi 1, A. Price, A. Perkins 2, A. Millo 2, M. Bovo 3, Y. Al Masri 1, A. Grigolon, V. Sgro’, E. Pasqualin, B. Destro, S. Sabbadin, B. Battel. All. Posterivo.

RAPALLO PN: H. Santapaola, N. Zanetta 1, P. Di Maria, S. Giustini 4, C. Marcialis, M. Maccario Fissore, G. Galardi, B. Cabona, S. Willemsen 3, J. Vukovic, R. Bianconi 2, F. Co’, M. Forcina, B. Rosta 2, L. Bianco. All. Antonucci.

Arbitri: Paoletti e Petrini.

Note – Parziali: 2-4, 3-3, 3-3, 4-2. Tempi regolamentari terminati 12-12. Sequenza rigori: Millo (P) palo, Bianconi (R) gol, Bozzolan (P) parato, Giustini (R) gol, Bovo (P) gol, Cabona (R) gol, Perkins (P) gol, Willemsen (R) gol. Uscita per limite di falli Sabbadin (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: C.S. Plebiscito PD 1/17 e Rapallo Pallanuoto 1/11 + un rigore.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

QUARTI DI FINALE PLAYOFF

Gara 1 – Mercoledì 20 maggio

QF2 Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza Pallanuoto 15-9 (serie 1-0)

QF1 Rapallo Pallanuoto-Plebiscito Padova 19-8 (serie 1-0)

Gara 2 – Sabato 23 maggio

QF2 Smile Cosenza Pallanuoto-Pallanuoto Trieste 8-15 (serie 0-2) / Pallanuoto Trieste in semifinale

QF1 Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto 14-16 dtr (12-12, serie 0-2) / Rapallo Pallanuoto in semifinale

SEMIFINALI PLAYOFF

Gara 1 – Sabato 6 giugno

SF1 SIS Roma-Pallanuoto Trieste

SF2 L’Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto

Gara 2 – Lunedì 15 giugno

SF1 Pallanuoto Trieste-SIS Roma

SF2 Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte

Eventuale gara 3 – Sabato 20 giugno

SF1 SIS Roma-Pallanuoto Trieste

SF2 L’Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto