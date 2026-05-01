Pallanuoto femminile, il Civitavecchia piega la Locatelli Genova nel recupero della Serie A1

Nel recupero della 17ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile il match nelle zone calde della classifica premia il Nautilus Civitavecchia, che regola la Locatelli Genova con lo score di 15-12. Le laziali salgono a quota 9, agganciando la Brizz Nuoto, mentre le liguri restano ultime a zero.

Nel primo quarto le laziali indirizzano il match, chiudendo su un eloquente 6-1, amministrando nella seconda frazione, nella quale le ospiti tornano a -4 sull’8-4 di metà gara. Nel terzo periodo il gap resta invariato, con le padrone di casa sull’11-7, mentre nell’ultimo quarto le ospiti rendono il passivo meno pesante, fino al 15-12 finale.

TABELLINO

NAUTILUS CIVITAVECCHIA-IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 15-12

NAUTILUS CIVITAVECCHIA: M. Brandimarte, A. Bianchi 2, S. Scifoni 1, G. Cicognani 1, M. Di Basilio, V. Tortora 1, S. L. Devroedt, M. Abrizi 1, L. Puppi, L. Belorio 5, G. Lombella 3, A. Braccini 1, C. Maizzani, G. Braccini, M. Bertolli. All. Lisi.

IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, M. Canepa 1, L. Polidori 2, E. Facci, M. Della Zuana, C. Padula, I. Rossi 2, C. Nucifora, N. Magaglio 1, A. Di Stefano, K. A. Mcdowall 6, G. Frisina, C. Virieux, V. Minuto, R. Giacomelli. All. Carbone.

Arbitri: Guarracino e Gomez.

Note – Parziali: 6-1 2-3 3-3 4-5 Uscite per limite di falli: Polidori (L), Braccini (N) e Nucifora (L) nel terzo tempo, Scifoni (N) e MCDowall (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Nautilus Civitavecchia 7/10 + 4 rigori e Iren Tauride L. Locatelli Genova 3/13 + 3 rigori. Brandimarte (N) para rigore a Rossi (L) a 7’40” del secondo tempo e a MCDowall (L) a 3’57” del terzo tempo. Avenoso (L) para rigore a Bianchi (N) a 6’13” del terzo tempo.

Classifica

SIS Roma** 47

L’Ekipe Orizzonte 42

Rapallo Pallanuoto 41

Pallanuoto Trieste* 33

Smile Cosenza Pallanuoto* 28

Plebiscito Padova 24

AGN Energia Bogliasco 1951* 19

Brizz Nuoto 9

Nautilus Civitavecchia 9

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

* = una partita in meno

** = una partita in più