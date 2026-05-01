Pallanuoto
Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati Uniti
La World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell’Italia contro la Grecia che questa sera chiuderà il programma, hanno vinto nella prima giornata Stati Uniti, Spagna e proprio le padrone di casa dei Paesi Bassi.
Nel Girone A il big match di giornata metteva di fronte Stati Uniti ed Ungheria: le statunitensi dominano la gara tenendo sempre a distanza le magiare, vincendo per 12-8. Appaiata agli USA c’è la Spagna: le iberiche annichiliscono il Giappone, sconfitto con lo score di 26-10.
Nel Girone B, quello delle azzurre, c’era attesa per vedere all’opera le padrone di casa dei Paesi Bassi, che non tradiscono le attese e piegano l’Australia, che gioca con la sicurezza di essere già alla Super Final: il punteggio finale recita 14-8 in favore delle neerlandesi.
WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026
Risultati prima giornata prima fase
Girone A
14:00 Stati Uniti-Ungheria 12-8
15:45 Giappone-Spagna 10-26
Girone B
18:30 Paesi Bassi-Australia 14-8
20:15 Italia-Grecia