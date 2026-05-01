Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati Uniti

La World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell’Italia contro la Grecia che questa sera chiuderà il programma, hanno vinto nella prima giornata Stati Uniti, Spagna e proprio le padrone di casa dei Paesi Bassi.

Nel Girone A il big match di giornata metteva di fronte Stati Uniti ed Ungheria: le statunitensi dominano la gara tenendo sempre a distanza le magiare, vincendo per 12-8. Appaiata agli USA c’è la Spagna: le iberiche annichiliscono il Giappone, sconfitto con lo score di 26-10.

Nel Girone B, quello delle azzurre, c’era attesa per vedere all’opera le padrone di casa dei Paesi Bassi, che non tradiscono le attese e piegano l’Australia, che gioca con la sicurezza di essere già alla Super Final: il punteggio finale recita 14-8 in favore delle neerlandesi.

WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Risultati prima giornata prima fase

Girone A

14:00 Stati Uniti-Ungheria 12-8

15:45 Giappone-Spagna 10-26

Girone B

18:30 Paesi Bassi-Australia 14-8

20:15 Italia-Grecia