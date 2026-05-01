Pallanuoto femminile, Italia sconfitta dalla Grecia all’esordio nella Division 1 di World Cup

Si apre in maniera amara per l’Italia la Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: a Rotterdam, nei Paesi Bassi, all’ esordio nel Gruppo B, il Setterosa cede alle detentrici del titolo della Grecia, con le elleniche che si impongono con il punteggio di 15-11. Greche in testa a quota 3 con i Paesi Bassi, azzurre ferme al palo con l’Australia.

Nel primo quarto botta e risposta in avvio tra Plevritou e Bettini, poi le elleniche tornano avanti con la rete in superiorità di Siouti, ma Ranalli replica a metà periodo per il 2-2. Nuovo vantaggio greco con Plevritou, ma Bianconi pareggia subito. Myriokefalitaki sigla in 6 contro 5 il 4-3 con cui si arriva alla prima pausa.

Nella seconda frazione arriva il break della Grecia, che allunga prima con Patra e poi con Plevritou, doppiando le azzurre sul 6-3. Ranalli accorcia in superiorità numerica, ma a seguire il rigore di Xenaki restituisce il +3 alle elleniche sul 7-4 a metà gara.

Nel terzo periodo Myriokefalitaki ritocca il massimo vantaggio sul +4, poi Bianconi accorcia, ma Siouti riporta le elleniche sul 9-5. Cocchiere segna in 6 contro 5, ma poi la Grecia replica ancora su rigore: questa volta è Patra a segnare, griffando il 10-6 all’ultima pausa.

Nell’ultimo quarto due gol in rapida successione di Klatowski riaprono la gara, portando il Setterosa sul -2, poi Santa mette a segno l’11-8. Le reti di Gagliardi prima e Bianconi poi riportano l’Italia a -1 sul 10-11, ma la Grecia torna in gol con Koureta. Tabani segna in superiorità, ma poi è ancora Santa a dare respiro alle elleniche, segnando altri due gol per il 14-11. Plevritou chiude i conti: finisce 15-11 per la Grecia.

TABELLINO

ITALIA-GRECIA 11-15

ITALIA: A. Condorelli, C. Tabani 1, M. Leone, G. Klatowski 2, V. Gant, L. Cergol, S. Giustini, R. Bianconi 3, D. Bettini 1, C. Ranalli 2 (1 rig.), A. Cocchiere 1, G. Gagliardi 1, O. Sesena, L. Papi. All. Mirarchi

GRECIA: I. Stamatopoulou, E. Plevritou 3, D. Koureta 1, S. Santa 3, A. Giannopoulou, E. Xenaki 1 (rig.), C. Siouti 2, M. Patra 2 (1 rig.), N. Krassa, V. Plevritou 1, S. Tornarou, M. Myriokefalitaki 2, M. Kotsioni, A. Fouraki. All. Pavlidis

Arbitri: Sajben (HUN) e Moller (ARG)

Note: parziali 3-4, 1-3, 2-3, 5-5. Uscite per limite di falli Ranalli (I), Siouti (G), Gant (I) e Giustini (I) nel terzo tempo, Patra (G) e Bianconi nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 5/12 + un rigore e Grecia 5/11 + 2 rigori. Sesena (I) subentra a Condorelli a 4’31” del terzo tempo. Nell’Italia in tribuna Cabona e Malluzzo.