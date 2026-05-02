Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi Bassi

Prosegue la World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell’Italia contro l’Australia che questa sera chiuderà il programma, sorridono nella seconda giornata Ungheria, Spagna e le padrone di casa dei Paesi Bassi.

Nel Girone A la sfida di cartello metteva di fronte Stati Uniti e Spagna: i tempi regolamentare si chiudono sul 12-12, poi le iberiche la spuntano ai tiri di rigore per 17-15. Nell’altro match del raggruppamento l’Ungheria ha ragione senza particolari patemi del Giappone, con le magiare che si impongono per 16-12.

Nel Girone B, quello in cui è inserito il Setterosa, continua la marcia delle padrone di casa dei Paesi Bassi, che dopo aver battuto l’Australia all’esordio, superano in maniera netta anche la Grecia, che ieri aveva sconfitto l’Italia: le neerlandesi hanno la meglio sulle elleniche con lo score di 12-8.

Nessuna squadra stacca ancora il pass per le Finals: ci riusciranno le neerlandesi qualora il Setterosa dovesse perdere questa sera. In quel caso, però, le azzurre saranno automaticamente condannate al girone per il quinto posto nella seconda fase, al pari del Giappone. L’Italia, dunque, è costretta a vincere con l’Australia.

WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Risultati seconda giornata prima fase

Girone A

14:00 Ungheria-Giappone 16-12

15:45 Spagna-Stati Uniti 17-15 dtr (12-12)

Classifica

Spagna 5, Stati Uniti 4, Ungheria 3, Giappone 0.

Girone B

18:30 Grecia-Paesi Bassi 8-12

20:15 Australia-Italia

Classifica

Paesi Bassi 6, Grecia 3, Italia* 0, Australia* 0.

* = una partita in meno