A1 femminile, via ai playoff con i quarti: scatta la caccia all’Ekipe Orizzonte detentore del titolo

Diciotto partite di regular season sono ormai in archivio. Si riparte da zero per un nuovo mini torneo nel quale le sei partecipanti condividono il medesimo obiettivo: mettere le mani sul titolo tricolore che da diversi anni a questa parte è preda esclusiva dell’Ekipe Orizzonte. Iniziano domani i playoff nel campionato di pallanuoto di Serie A1 femminile.

Immutata la formula rispetto a quella delle ultime edizioni: le formazioni che hanno chiuso la regular season dal terzo al sesto posto si sfidano nei quarti di finale, serie al meglio delle tre partite con le vincenti pronte a sfidare SIS Roma ed Ekipe Orizzonte in semifinale.

Il Rapallo Pallanuoto, terza forza del torneo, riceve alla Comunale il Plebiscito Padova, qualificatosi come sesto. Chi vince affronta nella serie di semifinale le detentrici del titolo. Bianconi e compagne, nel corso del torneo, hanno dimostrato di aver accorciato le distanze dalle due battistrada, ma devono ancora colmare quel gap di esperienza che deriva dalla consolidata abitudine a giocare partite di alto livello.

Le liguri partono indubbiamente avanti, ma la giovanissima formazione allenata da Stefano Posterivo non entrerà in acqua per mero onor di firma e proverà a vendere cara la pelle, trascinata dall’esperienza del duo Teani-Millo e dalla sana incoscienza agonistica di giovani talenti come Malika Bovo.

Si prospetta, almeno sulla carta, decisamente più equilibrato il confronto tra la Pallanuoto Trieste e la Smile Cosenza Pallanuoto. Le giuliane, quarte al termine della stagione regolare, sono reduci dalla beffarda sconfitta interna con il Barceloneta che ha impedito loro di centrare la terza qualificazione consecutiva alla finale di Euro Cup. La truppa allenata da Paolo Zizza cercherà di far valere il fattore campo per dare continuità a quel percorso di crescita impreziosito dai successi sulle prime due della classe.

Non ha ancora esaurito la sua fame di vittoria la formazione calabrese che sa già di poter archiviare questa annata come storica. Il trionfo in Conference Cup ottenuto in quel di Atene ha scritto una pagina memorabile nella storia del sodalizio calabrese e ha regalato alla truppa allenata da Gaetano Occhione la consapevolezza di potersela giocare alla pari anche contro rivali molto più blasonate.