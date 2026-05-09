Pallanuoto femminile, l’Orizzonte liquida il Cosenza ed accede alle semifinali play-off della Serie A1

Si definisce la griglia play-off e play-out della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: restano da disputare due recuperi, che però saranno ininfluenti sui piazzamenti nella classifica finale della regular season. Al termine della 18ma giornata, dunque, tutti i verdetti sono emessi.

Il secondo posto, che vale l’approdo diretto alle semifinali scudetto, è dell’Orizzonte: le etnee liquidano il Cosenza per 18-5 e mantengono un punto di margine sul Rapallo, che doppia la Locatelli Genova in trasferta per 11-22. Il Rapallo affronterà la Plebiscito Padova nei quarti di finale, e la vincente sfiderà proprio l’Orizzonte.

Dall’altro lato del tabellone la SIS Roma, già certa del primo posto, attende in semifinale la vincente di Trieste-Cosenza: le giuliane passano per 9-19 in casa della Brizz Nuoto. Colpo esterno del Civitavecchia, che passa ai tiri di rigore per 14-15 dopo il 12-12 dei tempi regolamentari in casa del Bogliasco.

Le laziali si assicurano il vantaggio del fattore campo nella finale dei play-out proprio contro la Brizz Nuoto, mentre l’altra retrocessione in Serie A2 verrà decisa dalla sfida tra Bogliasco e Locatelli Genova. Martedì 12 maggio si chiuderà la regular season con i recuperi Cosenza-Bogliasco e Trieste-Padova.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Risultati 18ª giornata

Sabato 18 aprile

SIS Roma-Plebiscito Padova 11-6

Sabato 9 maggio

AGN Energia Bogliasco 1951-Nautilus Civitavecchia 14-15 dtr (12-12)

Iren Tauride L. Locatelli Genova-Rapallo Pallanuoto 11-22

L’Ekipe Orizzonte-Smile Cosenza Pallanuoto 18-5

Brizz Nuoto-Pallanuoto Trieste 9-19

Programma recuperi

Martedì 12 maggio

Posticipo 17ª giornata / 14:00 Smile Cosenza Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951

Posticipo 16ª giornata / 20:30 Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova

Classifica

SIS Roma 47

L’Ekipe Orizzonte 45

Rapallo Pallanuoto 44

Pallanuoto Trieste* 36

Smile Cosenza Pallanuoto* 28

Plebiscito Padova* 24

AGN Energia Bogliasco 1951* 20

Nautilus Civitavecchia 11

Brizz Nuoto 9

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

* = una partita in meno

FINALI PLAYOUT (23, 30 maggio ed ev. 6 giugno)

AGN Energia Bogliasco 1951-Iren Tauride L. Locatelli Genova

Nautilus Civitavecchia-Brizz Nuoto

QUARTI DI FINALE PLAYOFF (20, 23 ed ev. 30 maggio)

QF1 Rapallo Pallanuoto-Plebiscito Padova

QF2 Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza Pallanuoto

SEMIFINALI PLAYOFF (6, 15 ed ev. 20 giugno)

SF1 SIS Roma-Vincente QF2

SF2 L’Ekipe Orizzonte-Vincente QF1

FINALE PLAYOFF (24, 27 giugno ed ev. 4 luglio)

Vincente SF1-Vincente SF2