Pallanuoto femminile, l’Orizzonte supera il Bogliasco e si riavvicina alla SIS Roma in Serie A1

Vittoria esterna dell’Orizzonte Catania nel secondo anticipo della 16ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: le etnee passano nettamente in casa del Bogliasco, sconfitto per 4-19, e si riportano a -2 dalla SIS Roma, con le capitoline che hanno disputato un match in più.

Partita odierna senza storia, con Claudia Marletta che fa il bello ed il cattivo tempo, mettendo a referto ben 7 reti: le siciliane indirizzano il match già nel primo quarto, terminato sull’1-4, per poi chiudere la sfida già a metà gara, sul 2-9. Le etnee dilagano nel terzo periodo, finito 3-15, poi controllano nell’ultimo quarto sino al 4-19 finale.

TABELLINO

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951-L’EKIPE ORIZZONTE 4-19

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco, G. Bozzo, A. Banchi, K. Howarth, L. Virzi, E. Hardy 1, R. Rogondino 1, C. Paganuzzi, T. Giovanetti, M. Carpaneto, B. Bo 2, G. De’ Capitani Di Vimercate, S. Bozzo, F. Soro. All. Sinatra.

L’EKIPE ORIZZONTE: G. Condorelli, B. Halligan 1, C. Meggiato, G. Viacava 1, V. Sbruzzi 1, D. Bettini 2, B. Gulizia 1, C. Tabani 1, V. Sevenich 2, C. Marletta 7, B. Cassara’ 1, M. Leone 1, L. Celona, G. Gagliardi 1. All. Miceli.

Arbitri: Mazzoccoli e Scarciolla.

Note – Parziali: 1-4, 1-5, 1-6, 1-4. Uscite per limite di falli Howarth (B) nel terzo tempo e Paganuzzi (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/8 e Orizzonte 4/7 + 6 rigori. Spettatori 100 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Risultati e programma 16ª giornata

Mercoledì 8 aprile

SIS Roma-Nautilus Civitavecchia 22-6

Venerdì 10 aprile

AGN Energia Bogliasco 1951-L’Ekipe Orizzonte 4-19

Sabato 11 aprile

17:00 Brizz Nuoto-Rapallo Pallanuoto

20:30 Iren Tauride L. Locatelli Genova-Smile Cosenza Pallanuoto

Martedì 12 maggio

20:30 Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova

Classifica

SIS Roma** 44

L’Ekipe Orizzonte* 42

Rapallo Pallanuoto* 38

Pallanuoto Trieste 30

Smile Cosenza Pallanuoto 25

Plebiscito Padova* 24

AGN Energia Bogliasco 1951* 19

Brizz Nuoto* 9

Nautilus Civitavecchia* 6

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

* = una partita in più

** = due partite in più