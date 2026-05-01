LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era Mirachi

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale italiana femminile di pallanuoto e la rappresentativa della Grecia, valida per la prima giornata della World Cup 2026 che inizia oggi, 1 maggio, e terminerà il giorno 6 dello stesso mese in quel di Rotterdam.

Il Setterosa del nuovo commissario tecnico Maurizio Mirachi fa parte del Gruppo B, insieme a Paesi Bassi, Australia e, appunto Grecia, mentre nel Gruppo A sono presenti Stati Uniti d’America, Ungheria, Giappone e Spagna: le prime cinque classificate della competizione avranno accesso alle Finals di Sidney che andranno in scena dal 20 fino al 26 luglio.

L’Italia di pallanuoto femminile non batte la Grecia dalle Olimpiadi di Parigi del 2024, quando le azzurre sconfissero per 12-8 le Sirene. Da quel momento in poi, il Setterosa ha subito tre sconfitte di fila tra qui quella nel girone di World Cup 2025 per 14-19 e le due disfatte agli europei giocati quest’anno tra gennaio e febbraio: la prima, per 10-15 nel girone, e la seconda, per 8-15 nella finalina per il terzo posto nella competizione.

La partita tra Italia e Grecia, valida per la prima giornata della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, inizierà alle 20.15 e verrà disputata, come già detto, nella città olandese di Rotterdam. Segui l’evento con la cronaca testuale in Diretta e in Live del match grazie ad OA Sport! Buon divertimento a tutti!