Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: perde l’Orizzonte Catania, ne approfitta la SIS Roma

Sabato particolare per la Serie A1 di pallanuoto al femminile. Sono due le partite andate in scena oggi, per due giornate differenti. Terzo match del diciassettesimo turno che ha visto una clamorosa sorpresa a Trieste, con le padrone di casa ad imporsi di misura su L’Ekipe Orizzonte Catania. Ad approfittarne, scappando al comando delle regular season è la SIS Roma che domina nell’anticipo della diciottesima giornata sul Plebiscito Padova ed ora guida con cinque lunghezze di margine.

17ª giornata

Sabato 4 aprile

15:00 Plebiscito Padova-Brizz Nuoto 12-8

19:00 Rapallo Pallanuoto-SIS Roma 14-18

Sabato 18 aprile

Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte 12-11

Venerdì 1° maggio

19:30 Nautilus Civitavecchia-Iren Tauride L. Locatelli Genova

Martedì 12 maggio

14:00 Smile Cosenza Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951

18ª giornata



Sabato 18 aprile

SIS Roma-Plebiscito Padova 11-6

Sabato 9 maggio

17:00 Brizz Nuoto-Pallanuoto Trieste

18:00 AGN Energia Bogliasco 1951-Nautilus Civitavecchia

18:00 Iren Tauride L. Locatelli Genova-Rapallo Pallanuoto

18:00 L’Ekipe Orizzonte-Smile Cosenza Pallanuoto

Classifica

SIS Roma 47

L’Ekipe Orizzonte 42

Rapallo Pallanuoto 41

Pallanuoto Trieste 33

Smile Cosenza Pallanuoto 28

Plebiscito Padova 24

AGN Energia Bogliasco 1951 19

Brizz Nuoto 9

Nautilus Civitavecchia 6

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0