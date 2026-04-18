Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: perde l’Orizzonte Catania, ne approfitta la SIS Roma
Sabato particolare per la Serie A1 di pallanuoto al femminile. Sono due le partite andate in scena oggi, per due giornate differenti. Terzo match del diciassettesimo turno che ha visto una clamorosa sorpresa a Trieste, con le padrone di casa ad imporsi di misura su L’Ekipe Orizzonte Catania. Ad approfittarne, scappando al comando delle regular season è la SIS Roma che domina nell’anticipo della diciottesima giornata sul Plebiscito Padova ed ora guida con cinque lunghezze di margine.
17ª giornata
Sabato 4 aprile
15:00 Plebiscito Padova-Brizz Nuoto 12-8
19:00 Rapallo Pallanuoto-SIS Roma 14-18
Sabato 18 aprile
Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte 12-11
Venerdì 1° maggio
19:30 Nautilus Civitavecchia-Iren Tauride L. Locatelli Genova
Martedì 12 maggio
14:00 Smile Cosenza Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951
18ª giornata
Sabato 18 aprile
SIS Roma-Plebiscito Padova 11-6
Sabato 9 maggio
17:00 Brizz Nuoto-Pallanuoto Trieste
18:00 AGN Energia Bogliasco 1951-Nautilus Civitavecchia
18:00 Iren Tauride L. Locatelli Genova-Rapallo Pallanuoto
18:00 L’Ekipe Orizzonte-Smile Cosenza Pallanuoto
Classifica
SIS Roma 47
L’Ekipe Orizzonte 42
Rapallo Pallanuoto 41
Pallanuoto Trieste 33
Smile Cosenza Pallanuoto 28
Plebiscito Padova 24
AGN Energia Bogliasco 1951 19
Brizz Nuoto 9
Nautilus Civitavecchia 6
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0