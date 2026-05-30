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Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Italia 2026
Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 30 maggio il fine settimana del GP d’Italia, con la consueta gara Sprint, che si è disputata sulla distanza degli 11 giri dell’Autodromo Internazionale del Mugello, valida per la settima tappa inaugurale del calendario di MotoGP.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP SPRINT GP ITALIA 2026
Classifica a 5 giri dalla conclusione
1 Raul Fernandez 25 1:50.914 —
2 Jorge Martin 89 1:51.168 +0.254
3 Diogo Moreira 11 1:51.700 +0.786
4 Fabio Di Giannantonio 49 1:51.988 +1.074
5 Marc Marquez 93 1:52.095 +1.181
6 Marco Bezzecchi 72 1:52.355 +1.441
7 Pedro Acosta 37 1:52.698 +1.784
8 Fermin Aldeguer 54 1:53.017 +2.103
9 Enea Bastianini 23 1:53.062 +2.148
10 Francesco Bagnaia 63 1:53.940 +3.026
10 Ai Ogura 79 1:53.910 +2.996
12 Brad Binder 33 1:54.107 +3.193
13 Alex Rins 42 1:54.312 +3.398
14 Fabio Quartararo 20 1:54.653 +3.739
15 Luca Marini 10 1:54.677 +3.763
16 Franco Morbidelli 21 1:54.854 +3.940
17 Maverick Viñales 12 1:55.135 +4.221
18 Jack Miller 43 1:55.251 +4.337
19 Joan Mir 36 1:55.343 +4.429
20 Toprak Razgatlioglu 7 1:55.597 +4.683
21 Michele Pirro 51 1:56.035 +5.121
22 Cal Crutchlow 35 1:57.188 +6.274